I en krisesituasjon der man er avhengig av akutt hjelp fra politi, brannvesen eller ambulanse, kan en god og fyldig nødplakat være avgjørende for at hjelpen kommer raskt nok frem.

– Det vi ser gang på gang, er at folk vet hvor de er, men at de ikke greier å beskrive det konkret nok, sier Nils-Ole Sunde, redningsleder i Hovedredningssentralen Sør Norge.

Feil eller unøyaktige veibeskrivelser kan forsinke redningsmannskapene og få store konsekvenser.

– Så dersom man har en plakat på hytta hvor posisjonen raskt kan leses av, så kan det være helt avgjørende, fortsetter Sunde.

Les også: Dette bør du dobbelsjekke før du kjøper fjell-hytte

Samarbeidet om å lage gratis mal

Kartverket har i samarbeid med Hovedredningssentralene og nødetatene, utarbeidet en elektronisk mal, der man enkelt og gratis kan lage en nødplakat til hytta selv.

Se også: Her kan du lage nødplakat

Nødplakat-malen, som finnes på Kartverkets nettsider, er konstruert slik at den skal inneholde informasjon om GPS-koordinater til hytta, kartutsnitt over kommune og nærmeste stedsnavn, samt nødnummer til nødetatene. Når plakaten er ferdig utfylt, kan den printes ut og henges opp.

Heng opp utenfor hytta, også

Nødplakaten inneholder all informasjonen nødetatene trenger for å finne frem til hytta, dersom man raskt har behov for hjelp. Men i tillegg til å henge en nødplakat på innsiden av hytta, kan det også være en god ide å henge en utskrift på utsiden.

Da kan forbipasserende bruke plakaten til å skaffe hjelp, dersom det trengs, råder Kartverket på sine nettsider.

Les også: Dette er de mest populære hyttene nå