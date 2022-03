Lisa Frandsen startet sin første butikk i Mandal ganske tilfeldig i 2004. For ti år siden åpnet hun Olivias Hus i Kristiansand, og butikksjefen forteller at fornøyde kunder kan gi henne en enorm lykkefølelse.

I 2004 overtalte din datter deg til å starte butikk i Mandal slik at hun kunne jobbe der selv. Nå er butikken i Mandal solgt, og du konsentrerer deg om interiørbutikken Olivias Hus i Kristiansand. Hvordan går det?

– Det går bra! Etter at vi flyttet butikken fra Slottet og fikk etablert oss i Markens og ble synlige på bakkeplan, fikk vi et solid løft. Det første året etter at vi flyttet var riktignok tøft, men det var vi forberedt på, og så viste det seg jo at mange brukte mer penger på hjemmene sine i koronatiden. En blir likevel aldri rik av å drive butikk på den måten jeg gjør, men jeg tar ut ei grei lønn.

Olivias Hus holder nå til i samme bygg som NRK Sørlandet, i krysset Markensgate/Dronningens gate. Foto: Tormod Flem Vegge

Mange fysiske butikker sper på inntektene med nettbutikk, hvorfor gjør ikke du det?

– Jeg solgte nettbutikken sammen med den fysiske butikken i Mandal for noen år siden, og den savner jeg virkelig ikke. Jeg trives med den fysiske kundekontakten. Det er givende å hjelpe andre slik at de får det fint hjemme, og den opplevelsen får en aldri gjennom en nettbutikk.

Abito-intervjuet I denne spalten blir vi bedre kjent med lokale personer som jobber innenfor bolig og eiendom, arkitektur, design og interiør. Tips oss gjerne om aktuelle kandidater du har lyst til å lese om.

Hvem er kundene?

– De kommer mange steder fra. En av dem var skipper på en båt som lå til kai her i Kristiansand. Han falt veldig for noen møbler som han ønsket å kjøpe dersom vi kunne sende dem til ham i Kroatia, og det kunne vi. En del kunder er også fra Østlandet og Stavanger-regionen, men de aller fleste er lokale og mange av dem flytter fra hus og inn i leilighet.

Hvilke råd gir du dem som flytter i leilighet?

– Mange av kundene våre flytter fra store hus til nye leiligheter på Tangen og Kanalbyen. Der er det gjerne mindre plass og større vinduer, og mange av de gamle møblene passer ikke lenger. Det er alltid hyggelig å ta med seg minner og ting en er glad i, men en trenger ikke å tviholde på den gamle sofaen om den ikke passer. Det gøyeste jeg vet, er å hjelpe disse menneskene til å finne gode løsninger som passer i deres nye hjem.

Da kjøper de kanskje mer enn bare en sofa eller et par stoler av deg?

– Ja da, og noen av kundene drar vi også hjem til for å komme fram til gode løsninger sammen med dem.

En blir aldri rik av å drive butikk på den måten jeg gjør, men jeg tar ut ei grei lønn.

Men i hvilken grad opplever du at folk ber om råd og bruker butikken som showrom, for så å handle litt billigere på nett?

– De vi drar hjem til er folk som vi vet at ønsker å handle hos oss. Vi har også en del merkevarer med veiledende priser, men vi må jo leve med at enkelte nettbutikker kan ha salg og slå oss på pris innimellom. Men det er selvsagt ikke bra at folk henter inspirasjon og kikker hos oss for så å handle på nett. Skal butikker som vår overleve, må jo folk bruke oss.

Lisa Frandsen Navn: Lisa Frandsen Alder: 57 år Bor: Mandal Familie: Gift, to voksne barn og to barnebarn Aktuell: Driver Olivias Hus i Markens i Kristiansand

Foto: Kristin Ellefsen

Som eneste butikk i Kristiansand har dere for eksempel Egget designet av Arne Jacobsen. Hvor viktig er det for dere å selge slike designikon?

– Vi har varer i flere prisklasser, men jeg tenker at det er et kvalitetsstempel for butikken med disse ikonene. Jeg brukte faktisk et par år på å overtale Fritz Hansen, som produserer disse møblene, til å velge oss. De er veldig selektive på hvor de ønsker å være, og da vi inngikk avtale med dem så var det mange år siden sist de hadde vært i Kristiansand. Både Egget og Svanen er jo i særklasse, så vi selger flere lamper og også en del syverstoler fra dem.

Du eier og driver butikken alene, hvor krevende er det egentlig?

– Det er mye jobb, og som person er jeg veldig nøye og vil ha det på min måte. Jeg gjør også alle innkjøpene selv og sliter med å slippe andre til. Det kan kanskje være krevende for de ansatte, men jeg prøver å bli bedre og har hjemmekontor en dag i uka og jobber bare annenhver lørdag. På sikt kan jeg kanskje prøve å ta meg litt mer fri og slippe de dyktige kollegaene mer til.

De siste årene sies det at fargene tar mer og mer plass i interiørbildet, men det ser ikke slik ut i din butikk?

– Det sies så, men de aller fleste velger nøytrale og tidløse farger på møbler ment for å vare. Sånn sett henger ikke spådommen helt sammen med det folk faktisk kjøper. Jeg har forsøkt meg på farger, jeg også, og hjemme var jeg innom syv ulike nyanser da jeg skulle male om. Men til slutt ble det den samme lyse fargen jeg hadde fra før. Mote på klær kommer raskere enn i interiøret. Jeg selger jo også klær, men ser at sesongfargene ofte forsvinner ut igjen, så ekspertenes prognoser stemmer ikke helt med terrenget.

Betyr det at du safer ved å være litt forsiktig i fargevalget i butikken din?

– Det handler mer om at jeg kjøper inn det jeg selv liker og det jeg tror folk vil ha. Nå har jeg holdt på i mange år, og jeg gjør stort sett alle innkjøp alene og erfarer jo hva folk liker. Så må jeg ta inn litt blondebluser og slike ting jeg ikke kunne gått med selv. Men etter salget denne sesongen så hadde vi bare et lite stativ med klær igjen, så da tenker jeg at vi har truffet ganske godt.