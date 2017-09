- Den er ikke farlig, for den biter deg ikke og spiser heller ikke opp huset ditt. Men det som er problemet, er at de rett og slett blir så mange så fort – og at det blir ekkelt å være i et hjem der skjeggkre finnes, sier Arne Nese, HMS Manager i Rentokil.

Krypdyret han snakker om, er storebroren til den allerede kjente sølvfisken eller sølvkreet. Sistnevnte finnes ofte i fåtall på bad eller på andre fuktige steder i huset. Skjeggkreet, derimot, finnes over alt. De trives like godt på fuktige som tørre steder, og gjerne over hele huset.

- Ja, det blir så ekkelt med dem. For plutselig detter de ned fra taket eller så kryper de på bordet. De er liksom over alt.

Wikimedia.jpg

Wikimedia.jpg

Nese forteller at man vet lite om hvorfor det plutselig har blitt så mange skjeggkre i Norge. Heller ikke Folkehelseinstituttet kan si så mye om det. De konstaterer bare at man etter 2013 har sett et økende innslag av insektene. Skjeggkre kan ofte forveksles med sølvkre, men skiller seg fra dem ved at de er større, har lengre haletråder og mer fremtredende hår. Når de først har inntatt en bolig, er det mest sannsynlig fordi de har kommet inn i huset via mennesket, kanskje på klær eller på bagasje.

- Vi ser at det er et økende problem med disse, og vi får et økende antall henvendelser fra huseiere som trenger hjelp til å bli kvitt dem, sier Nese.

Men foreløpig vet skadedyrsbransjen litt for lite om hvordan man enkelt skal kunne ta knekken på insektene. Nese forteller at når de drar ut i hus for å løse problem med skjeggkre, bruker de gjerne en kombinasjon av limfeller, steamer og støvsuger.

- Dette er en form for kontroll og bekjempelse som ikke løser problemet over natta, men over tid. Og det er viktig at huseier forstår, sier han.

- Mange privatpersoner sprayer løs med gift hjemme, men det mener vi man ikke bør gjøre, siden skjeggkreene er over alt og vi ikke vet nok om hvor deres skjulesteder er, fortsetter han.

Gift er helseskadelig, og bør ifølge Nese bare brukes når man kjenner innsektenes eksakte skjulested. Det samme sier Folkehelseinstituttet.

Ifølge Folkehelseinstituttet vil gjentatt grundig støvsuging, være en måte å holde skjeggkre bestanden nede. Men støvsuging vil ikke være tilstrekkelig for å bli kvitt problemet permanent, siden enkeltindivider vil kunne stikke unna.

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/

- Etter at man har støvsugd må man sørge for at dyrene i støvsugerposen ikke sprer seg igjen. Dyrene dør dersom man for eksempel plasserer støvsugerposen ett døgn i dypfryser, sier Anders Aak, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Limfeller kan være et godt supplement til støvsuging, samt være en god måte å kartlegge omfanget på.

- De fleste limfeller er i stand til å fange skjeggkre, men bekjempingseffekten er foreløpig usikker, sier Aak.

Dersom skjeggkre utsettes for temperaturer mellom 40 og 50 grader Celsius, dør de. Derfor kan varmebehandling av enten hele boligen, eller på enkelte steder i boligen med steamer, være en annen måte å bekjempe insektene.

- Å bli kvitt skjeggkre helt, vil også ved denne metoden være krevende, siden skjeggkre er mobile og trolig beveger seg bak lister, i luftekanaler inne i vegger, og mellom gulv og tak. Varmebehandling bør derfor inkludere måling av temperaturer på steder der det kan være vanskelig å oppnå høy nok temperatur, forklarer Aak.