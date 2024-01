Nøytrale, dempede farger som går ton-i-ton er noe vi vil se mye av i 2024. Kombinerer du ulike nøytrale farger i samme rom, vil du kunne skape en meget delikat helhet.

Farger inspirert av naturen som sjokoladebrun, vil smelte hjerter. Akkurat som farger, har mønster sakte men sikkert blitt en større interiørtrend, og årets mønsterprakt er godt forankret i trendbildet. Det kommer masse geometriske mønstre som er inspirert av 60-tallet, og dette gjelder spesielt tekstiler og tapet.

Når vi ser mot møbelfronten i 2024, så er det på tide å omfavne mykere former. Buede sofaer og runde bord er noe som får hjemmene våre til å føles mer innbydende og stilige.

Tilfør interiøret personlighet og historie, og skap unike rom. Foto: Kontainer

Multifunksjonelle møbler

Disse glatte, avrundede kantene gjør rommene våre mer vennlige, avslappende og koselige. Møbler med de skarpe linjene vi har vært vant til, endrer seg mer mot det som føles naturlig, men som fortsatt beholder det komfortable og pene. Multifunksjonelle og transformerende møbler, som for eksempel skjulte skrivebord vil det også komme mer av, samt skulpturelle møbler som kan lage statements i hjemmet.

Skulpturelle elementer og møbler skaper såkalte «statements» i ethvert interiør. Foto: Kontainer

En av de største faktorene som påvirker interiørtrender 2024 er at vi i økende grad ønsker å innrede hjemmene våre med mer historie. Kombiner ulike farger og mønstre, og gå amok med ulike stiler og materialer. Som alltid, la interiøret representere deg! Nå er maksimalismen her etter å ha fulgt minimalismen en stund. En mer koselig følelse i hjemmet er hva vi søker mot. Malerier på veggene, tekstiler, farger, mønstre og detaljer som forteller din historie.

Selv om interiørtrender ofte endrer seg år etter år, ser vi noen favoritter fra 2023 fortsette inn i 2024, for eksempel bruken av fargen blå og rottingmøbler. På belysningsfronten ser vi et stort inntog av sølvbelysning og gjerne sammen med skreddersydde funksjoner for å skape en retro-touch. Som for eksempel lamper integrert i sengegavl.

Stua

Stua har blitt hjemmets dynamiske sentrum, designet for underholdning og sosial interaksjon. Møbler som kan romme grupper komfortabelt og fleksibelt er nå en topp prioritet, sammen med høykvalitets lydsystemer og smart belysning. Den moderne stua handler om allsidighet, med multifunksjonelle møbler og åpne soner som kan endre seg etter anledningen – fra familiesammenkomster til middagsselskaper eller uformelle treff.

Sjokoladebrun er en farge som vil smelte hjerter. Foto: Christine Rosenberg

Teksturerte møbler som er satt til å vare er en fremtredende funksjon i hjemmene våres. Enten det er en sofa med et mykt stoff eller et trebord med tydelige årer, gir tekstur et nytt lag av interesse til et rom.

Det handler om å bringe inn deler som ikke bare ser bra ut, men som også føles bra å ta på, noe som gjør et rom mer innbydende. Fokuset på tekstur handler om å tilføre rikdom og dybde til våre livsmiljøer, og gjøre dem til steder hvor hver detalj er ment å bli verdsatt.

Miriam Mumtaz (t.v.) og Monica Kleppe er gründere og interiørdesignere. De jobber daglig med privatpersoner, eiendomsmeglere og bedrifter som trenger veiledning innen interiør og design, enten i forhold til salg av bolig eller oppussingsprosjekter. I denne spalten deler de sine interiørråd og hemmeligheter. Foto: Liv-Unni Tveitane

2024 kommer til å handle om funksjonalitet og personlig utrykk. Trendene lover å gjøre hjemmene våre til et fristed for komfort og personlighet. Enten gjennom strukturen til en sofa eller formen på et teppe, er hvert element et skritt mot et mer dynamisk og personlig hjem. Når vi tilpasser boligen vår til livene våre, vil disse trendene hjelpe oss å skape rom som er unike for oss.

Å dekorere i 2024 kommer til å bli mye moro, med nye avslappede silhuetter, lekne detaljer og en nostalgisk dukkert i designfortiden vår.

Slå deg løs!