– Da vi flyttet inn i leiligheten, var det nesten helt tomt her. Nå har vi pyntet med 20 planter og flere bruktgjenstander. Jeg liker at møbler og pynt har et vintage-preg og en historie, sier Junior Sundstøl Heim (23) mens han ser seg rundt i stua.

I august flyttet servitør Junior Sundstøl Heim (23) og NLA-studentene Ruben Hansen (21) og Embret Haldammen (21) inn i en leilighet på 80 kvadratmeter i Tordenskiolds gate i Kristiansand.

Etter å ha bodd i tidligere kollektiv som de selv beskriver som rotete og «rølpete», gikk guttene inn med holdningen om at denne leiligheten skulle bli et ryddig og stilig sted å bo – siden utleieren hadde sørget for et fint grunnlag med matchende jordfarger på veggene.

På fire måneder har de derfor forvandlet en tom leilighet til et fargerikt og grønt bokollektiv.

Denne brukte kommoden er en av guttenes favorittkjøp. Det er også den høye palmen til høyre i bildet. Foto: Kristin Ellefsen

På grunn av et relativt stramt studentbudsjett, samt en interesse for vintagemøbler, ble de enige om å jakte etter brukte skatter på Facebook-sider, Finn.no og på ulike bruktbutikker i Kristiansand som for eksempel Mølla på Grim.

Fire måneder seinere har de pyntet alle rommene i kollektivet med planter, hyller, kommoder, krukker, bokstøtter og små boksamlinger.

Nesten alt i leiligheten er kjøpt brukt til en rimelig pris.

– Grovt regnet har vi nok brukt bare 5000 kroner på planter, møbler og all pynt. Hvis jeg skal trekke fram et favorittkjøp, så er det nok den store palmen i stua som vi kjøpte på Finn.no for bare 200 kroner, sier Hansen.

I leiligheten er det alt fra store palmer til mindre pynteplanter i vinduskarmen. Alt på bildet, inkludert bøker og bokstøtter, kostet bare noen hundrelapper brukt. Foto: Kristin Ellefsen

Det er ikke så mange studenter jeg kjenner som er så opptatte av å ha det fint i kollektivet. Men her i leiligheten har vi samme visjon.

Guttekollektiv med preg

NLA-studenten Ruben Hansen (21) og servitør Junior Sundstøl Heim (23) har over 20 planter i leiligheten. Foto: Kristin Ellefsen

Spesielt for Hansen, som studerer interkulturell kommunikasjon på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, har et fint og ryddig hjem bidratt til at han konsentrerer seg bedre når det kommer til studiene.

– Vi er jo tross alt unge gutter i tidlig 20-årene, og det er ikke så mange studenter jeg kjenner som er så opptatte av å ha det fint i kollektivet. Men her i leiligheten har vi samme visjon: Har man det fint rundt seg, får man det bedre i livet, sier Hansen og gir ordet videre til Sundstøl Heim:

– Jeg har egentlig hatt "støv på hjernen" hele livet, noe som ikke har vært så lett i andre kollektiv hvor jeg ikke kunne ta ansvar for de andre. Men i dette kollektivet har vi blitt like gode på å vaske og holde det ryddig. Vi vasker to- til tre ganger i uka nå, sier Sundstøl Heim.

Plantedilla

20 planter er spredt utover leiligheten, alt fra store palmer til små. Foto: Kristin Ellefsen

Når det kommer til plantene i leiligheten var det Sundstøl Heim som tok initiativet til å skape en grønn atmosfære i kollektivet. Han er nemlig broren til den "plantefrelste" influenseren Belinda Jacobsen, som har lært ham at et grønt miljø skaper en følelse av velvære i hjemmet.

Dette rådet har han nå fulgt opp sammen med Hansen ved å gå til innkjøp av 20 planter – alt fra småplanter i vinduskarmen til store palmer og mellomstore strelitzia-planter.

– Når man ikke har planter i hjemmet, er det noe som mangler. Jeg føler det er beroligende å komme inn i stua på morgenen og se alle plantene rundt meg. I tillegg passer plantene til jordfargene på veggene i leiligheten, sier Sundstøl Heim.

Hansen nikker og er enig.

– En ting er sikkert: De plantene har gjort leiligheten sinnssykt mye finere, sier Hansen.

Denne hylla kjøpte Sundstøl Heim på Finn.no for 400 kroner. Det er et av hans favorittkjøp. Foto: Kristin Ellefsen

– Bruk heller penger på maling

Guttenes erfaringer det siste halvåret er altså at det ikke skal så mye til for å gjøre en tom leilighet til et trivelig hjem.

– Våre beste tips, både til studenter og andre med et lite budsjett, er å lete på Finn.no etter billige møbler og pynt, spesielt under «gis bort i nærområdet»-avdelingen hvor alt som ligger ute er gratis mot henting. Bruk heller penger på sandpapir, maling og annet utstyr hvis du skal oppgradere leiligheten. Prøv å visualiser hvordan det skal se ut i forkant, så klarer du å få det til for en veldig billig penge, sier Sundstøl Heim.

– Hvis man smører seg med litt tålmodighet så finner man mye fint til slutt, både på internett og i butikker. I tillegg til å lete i bruktbutikker bør man også spørre familie og venner om de har noe de vil gi bort – som passer til den stilen du vil ha, sier Hansen.

