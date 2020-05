Gi følelsen av mer takhøyde

Høyt og luftig under taket, eller lavt og intimt? Uansett hvordan du ønsker å ha det hjemme så kan du påvirke det visuelle inntrykket med helt enkle grep.

Striper på tvers og kjole til midt på kneet gjør at en ser lav og brei ut, men smalere klær med lange linjer gjør en både høy og slank. Vel, det er nok litt mer sammensatt enn som så, men man kan faktisk bruke de samme virkemidlene i hjemmet.

-Det gjelder å unngå å stoppe midt på veggen, for da skaper man et brudd som øyet stanser opp ved, sier interiørarkitekt Jane May Dragvik hos Gardin Studio.

Måten man bruker både maling, møbler og tekstiler på i rommet vil ha stor betydning for det visuelle uttrykket. Det betyr at enten du ønsker å gi en illusjon av at det er høyt og luftig under taket, eller det motsatte, kan du påvirke det ved hjelp av interiøret. Dersom du vil løfte takhøyde så anbefaler hun lange gardiner.

-Det beste rådet er å ha tekstiler fra tak til golv, og det er også en trend i tiden. Nå fester vi ofte skinner i taket og lar gardinene henge helt ned til golvet. De skal være skreddersydde og ikke subbe i golvet, men stoppe rett over.

Når gardinene går fra tak til golv så vil det ble mer helhetlig og du slipper brudd som øyet stopper opp ved. Foto: Gardin Studio Monter gjerne en skinne i taket langs hele veggen slik at du kan trekke gardinene rundt etter behov. Foto: Gardin Studio

Den samme tipser gjelder uavhengig av størrelsen på vinduene. Hun forklarer at det til og med er en god idé i kjellerstuer hvor vinduene kanskje bare er små glugger helt øverst på veggen.

-Ja, det er flott uansett, og i en kjellerstue hvor det kanskje er ekstra lavt under taket så kan det være veldig effektfullt å ha tekstiler i hele veggens høyde.

Et annet tips er å la skinnene i taket følge hele veggens bredde, og kanskje til og med over flere vegger.

-Strekk gjerne skinnen over det hele slik at du kan skyve gardinene etter behov. Det er ikke nødvendig med symmetri i form av like gardinlengder på hver side av vinduet. Du kan for eksempel ha en tynn gardin på den ene siden og en tykk på den andre, så kan du endre bruken etter behovet.

Interiørarkitekt Jane May Dragvik hos Gardin Studio. Foto: Kjartan Bjelland

Golvet spiller en rolle

Ifølge Ifi.no spiller også golvet en vesentlig rolle. Fargede og mønstrete golv trekker takhøydene nedover, mens lyse og mer ensartede golv gir mer luft og åpenhet.

Dersom det blir for drastisk å gjøre store endringer på golvet, kan du oppnå noe av den samme effekten med tepper. Hvis du ønsker et lunere og varmere hjem, kan det hjelpe godt å legge på noe tepper.

Mal både tak, golv og lister i samme farge for å gi en illusjon av høyere tak Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Mal listene i samme farge

Møbleringen og måten du maler eller tapetserer på har også stor innvirkning. Vil du at rommet skal virke høyere enn det er, så er trikset å innrede med mange vertikale linjer. Møbler som stopper midt på veggen vil dra rommet nedover og utover, mens høyere og smalere møbler vil trekke det oppover.

Et annet triks som gir en illusjon av høyere takhøyde er måten du maler på, og Belinda Bjerke, interiørdesigner i Alma Eik, sier at det er et smart triks å male både tak- og golvlister i samme farge som veggen.

-Hvis du ønsker å løfte taket så er det lurt å lage så få brudd som mulig. I stedet for å bryte av med ulike farger på karmer og vegg så kan du heller male alt i samme farge, og kanskje bare endre litt på glansgraden.

Den samme regelen gjelder på alt man putter i rommet.

-Det avhenger selvsagt av rommets utforming, vinduer og den reelle takhøyden, men hvis en vil gjøre det mer luftig så handler det mye om å rydde opp og fjerne unødvendige ting, og tenke at det skal være færrest mulig gjenstander eller annet inventar som gjør at øynene stopper opp.