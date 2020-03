Ferske boligtall: 36 prosent nedgang etter korona

Det selges et stort antall boliger sett i lys av tiltakene mot koronautbruddet, mener eiendomssjef.

En del meglere melder om visninger som ikke blir noe av og litt lavere aktivitet i boligmarkedet. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Aktiviteten i boligmarkedet har falt etter at tiltakene mot koronautbruddet ble innført 12. mars, ifølge Eiendom Norge. Antall salg var ned 36 prosent forrige uke, sammenlignet med samme uke i fjor. Det ble solgt 1190 boliger.

Ni prosent færre boliger ble lagt ut for salg. Totalt ble det lagt ut 2003 nye boliger forrige uke.



Boligene ble solgt for 1 prosent under prisantydning forrige uke.

Eiendom Norge har i samarbeid med Eiendomsverdi AS hentet ut tall fra omsetningen i boligmarkedet.

– Selv om aktiviteten har gått ned sammenlignet med samme uke i 2019, så selges det et stort antall boliger sett i lys av tiltakene mot koronautbruddet, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.

– I og med at påsken i år faller tidlig i april ville boligmarkedet normalt gått inn i en dvale nå, da mange venter til etter påske med å selge boligen sin. Det er derfor knyttet en viss usikkerhet til tallene, sier han.

Finansdepartementet vedtok mandag midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften. Bankenes fleksibilitetskvote er økt til 20 prosent for andre kvartal. Normalt er kvoten 10 prosent i hele landet utenom Oslo med 8 prosent. Fleksibilisten kan for eksempel brukes til avdragsfrihet ved nye lån eller ved refinansiering. Norges Bank har kuttet styringsrenten, som også kommer lånekunder tilgode når bankene kommer etter.

Slik opplever meglerne situasjonen

Mandag gjennomførte Norges Eiendomsmeglerforbund en undersøkelse blant eiendomsmeglerne om hvordan de opplever boligmarkedet i forbindelse med korona. 322 svarte.

Hovedinntrykket er at aktivitetsnivået holder seg oppe, ifølge administrerende direktør Carl O. Geving. Til tross for at oppdragsmengden og salgsvolumet har falt etter 12. mars.

Det avlyses færre visninger enn for en uke siden, ifølge Geving. Det kan imidlertid ta lengre tid å få solgt, og mange må ha flere visninger.

Boligmarkedet ar klart seg bedre enn ventet, mener DNB Eiendom-direktør Terje Buraas. Han viser til at det fortsatt er folk på visninger og at det har vært en del salg denne og forrige uke.

Det er imidlertid geografiske forskjeller. I Oslo, Bergen og Stavanger holdes trykket oppe. Mens det går tregere i Trondheim. Generelt går salget tregere i de mindre byene, tettstedene og i distriktet, selv om det er ulikheter.

Vil ha garantert mellomfinansiering

Eiendom Norge er positive til endringen i boliglånsforskriften.

Spesielt bankenes mulighet til å gi kundene mellomfinansiering er viktig. Derfor bør staten etablere en garantiordning for mellomfinansiering i boligmarkedet, mener de. Hvis folk må selge først og kjøpe etterpå, vil det gi negative effekter i boligmarkedet.

– Norsk økonomi trenger ikke et fall i boligprisene utløst av manglende likviditet. Erfaringen fra de dramatiske månedene høsten 2008 viser at det er fravær av mellomfinansiering som er skadelig for dynamikken i boligmarkedet. Derfor må staten nå på banen med en garantiordning for mellomfinansiering, sier Lauridsen.