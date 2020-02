Forskning gir enda en god grunn til hvorfor du bør ta en kopp te

Helseeffektene av te ser ut til å være mangfoldige.

Det er mange gode grunner til at du bør drikke te. Den daglige kopp te kan beskytte deg mot en rekke sykdommer, anslår forskningen. Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Christine Gulbrandsen

Te er en av de vanligste drikkevarene i verden, nest etter vann. Ikke så rart, for det er mange gode grunner til å kose seg med en kopp te i sofakroken når dagene blir kaldere og mørkere.

Te har en varmende virkning, dessuten kan te-pausen hjelpe deg til å stresse ned og finne roen. Men ikke nok med det, fersk forskning viser også at te-drikkingen kan bidra til at du får bedre hjernehelse.

Forskere ved National University of Singapore har nylig funnet ut at de som drikker te regelmessig har bedre organiserte hjerneområder enn de som ikke drikker det, noe som er viktig for en sunn kognitiv funksjon, ifølge forskerne.

– Vår studie er det første beviset på at det å drikke te kan ha positiv effekt på hjernestrukturen. Studien antyder at regelmessig te-inntak har en beskyttende virkning på nedsatt hjerneorganisering som følge av aldring, sier Feng Lei, en av forskerne bak studien til Science Daily.

Fakta Hvor kommer te fra? Te kommer fra planten Camellia sinensis. De ulike tetypene som svart te, grønn te, oolong te, hvit te, kommer ikke fra sine egne busker eller planter, men samme planten. Forskjellen i dem skyldes produksjonsprosessen.

Flere meldte helsefordeler

Det er ikke første gang at tedrikking er assosiert med gode helseeffekter i forskningslitteraturen. Drikken, som er rik på antioksidanter, ser ut til å både kunne lindre og forebygge en rekke helseplager. Blant annet har forskere fra Kings College i London funnet bevis for at drikken kan beskytte mot hjertesykdom og enkelte krefttyper etter å ha gått gjennom et stort antall studier på te. Dessuten fant de at sort te er like god for væskebalansen i kroppen, som vann.

En studie fra franske forskere fant I 2014 at sjansen for å dø av sykdommer som ikke er relatert til hjerte- og karsystemet, reduseres med 24 prosent dersom man drikker en til fire kopper te hver dag. I studien deltok mer enn 13.000 franske kvinner og menn deltok.



Nordmenn drikker i snitt en kopp te om dagen, ifølge en Norkost-undersøkelse fra 1997.