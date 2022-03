– Vanligvis er det ikke så ryddig her. Vi har forberedt oss i to dager til dette. Nå ser det jo ut som vi ikke har barn, ler småbarnsfaren Thomé når han åpner døren.

I babyslyngen han har på magen, sover yngstedatter Robyn (syv uker). Thomé er opprinnelig fra Bærum, men flyttet fra Norge til England i 2003 for å studere møbeldesign på Kent Institute of Art & Design. Der traff han sin fremtidige ektefelle Green. Hun studerte fotografi.

Etter endt utdannelse flyttet paret til London, hvor Thomé jobbet som møbel- og produktdesigner og Green som fotograf. Som mange andre unge kreative mennesker i storbyen kjøpte de seg et lite viktoriansk hus øst i London før husprisene tok helt av.

Etter at de hadde fått sitt første barn, begynte Green å se etter hus på kysten.

– Jeg så dette huset på nettet, og vi tok en dagstur ned hit for å kikke. Egentlig var planen å få et barn til i London, før vi begynte å tenke på å flytte derfra. Plutselig skjedde ting fort, noe som er uvanlig når det gjelder huskjøp i Storbritannia.

Huset de eide i London, ble solgt innen to uker og budet på huset i Margate ble godtatt.

– Vi kjøpte det første og eneste huset vi så på her i Margate. Det hadde vært på markedet to ganger. Det finnes bare to slike georgianske hus i denne byen.

Den norsk-britiske familien trives på den engelske sørkysten. Fjorårets korona-nedstengning tilbrakte de hos Thomés foreldre i Bærum. Da ble det mange turer på akebrett og skiturer. Kim, baby Robyn, Vincent, Margot og Kat poserer på den grønne sofaen i stuen. Vincent på seks år er allerede en ivrig fotograf, mens Margo liker best å kle seg ut. Foto: Marianne Wie

Langtidsprosjekt

Huset er tre ganger så stort som huset de flyttet fra i London.

– Da vi flyttet inn, føltes det som vi hadde veldig få ting. Etter å ha bodd her i fire år og fått to barn til, er huset nå innbodd, sier Green.

Hun liker å kjøpe brukte ting som hun finner på nettet, i bruktbutikker og på loppemarked, mens Thomé liker moderne møbler og praktiske gjenstander.

– Hun ser det estetiske, mens jeg har øye for funksjonalitet. Det er en fin kombinasjon når et gammelt hus skal moderniseres og fungere for en stor kreativ familie.

– Huset ble bygget på midten av 1800-tallet, og vi har prøvd å være tro mot tradisjonelle elementer, som peiser og gulv fra den tidsepoken. I England kalles denne stilarten Regency, mens den i Norge betegnes som empire eller klassisme.

Huset har store rom hvor det er høyt under taket. Vinduer som strekker seg helt ned til gulvet, gir mye fint lys, men det er kaldt.

– Her er det mye trekk. Vi trenger ikke å åpne vinduene for å lufte, humrer Thomé.

Tøfler er helt nødvendig om vinteren. Eldre engelske hus har ofte møll, og de ubudne gjestene har storkost seg med flere av familiens norske ullgensere. En del av husets historie er fremdeles å se på veggen i spisestuen i form av ulike lag tapet og maling.

– Da vi overtok, hadde huset blitt pusset opp for salg. Gulvene var malt svarte, og veggene var malt i sterke farger som lilla og grønt. Det var stilig å se på, men vanskelig å leve med, sier han.

De har gjort det meste av arbeidet selv og gikk først i gang med å slipe gulvene, fjerne gammel maling på dørene og male veggene.

Thomé har selv tegnet og bygget kjøkkenet. Det imponerende veggskapet med hyller og glassdører bygget han under den første korona-nedstengningen i 2020. Fremdeles er det mye å gjøre. Det neste prosjektet de skal ta fatt på, er hagen.

– Vi kommer ikke til å bli ferdige før den dagen vi eventuelt flytter ut, sier Thomé.

Over peisen er det spor av husets mange tidligere tapeter. Den rosa vasen er designet av Thomé og fungerer som blomsterpotte for en av familiens mange avleggere. Lappeteppet på veggen er laget av en lokal kunstnervenn som arbeider under navnet Cutts and Sons. Bildet i tekstil som henger over den røde stolen, er av Jo Elbourne. Foto: Marianne Wie

Den ene veggen i spisestuene er dekket av hyller og skap og er tegnet og bygget av Thomé. Greens mange bruktskatter er oppbevart her. Det gule jesmonite-fatet er designet av parets venn som driver Silo Studio. Tekannen i keramikk er vintage og glassene er laget av glassblåser Jochen Holz. Foto: Marianne Wie

Kjøkkenet er et av Thomés siste byggeprosjekter. Disken og hyllene er i iroko og er gjenvunnet fra en gammel skole. Rundt vasken er det montert carraramarmor kjøpt på resteutsalg. Foto: Marianne Wie

Slipte tregulv, ubehandlede møbler og en vegg dekket med hvitmalte treplanker gir kjøkkenet et skandinavisk preg. Den gule krakken var det første møbelet Thomé laget da han begynte på produkt- og møbeldesignerutdannelsen i 2003. Foto: Marianne Wie

Morgensolen lager fine skygger på kjøkkenveggen. Thomé valgte å sløyfe overhyller da han planla kjøkkenet for å få et luftigere uttrykk på kjøkkenet. Messingkranen ble kjøpt brukt og demontert, for så å bli pusset og renovert. Foto: Marianne Wie

Vinduer fra gulv til tak gir godt lys. Speilet er designet av Thomé, valmuebildet er et av Greens fotografier. Foto: Marianne Wie

Gentrifisering

Det var etter at kunstgalleriet Turner Contemporary åpnet dørene i 2011, at folk begynte å flytte fra London til Margate. Siden den gang har kafeer, restauranter, gallerier og utesteder dukket opp rundt om i kystbyen, som hadde vært glemt og neglisjert siden feriegjestene forsvant da charterturismen tok av på 1960-tallet.

– Husprisene har steget og lokalbefolkningen og andre potensielle innbyggere har ikke råd til å kjøpe hus her lenger. Bygningene som før i tiden var familiedrevne hotell, er blitt oppkjøpt av eiendomsutviklere og blir nå utleid via Airbnb. Dette er en evig runddans med gentrifisering, noe vi selvfølgelig også er en del av. Samtidig som byen har opplevd en statushevelse, er det fremdeles mye fattigdom her. Jeg har bodd i røffe områder i hele mitt liv, så det er ikke noe nytt, sier Green.

Trappen ligger i midten av huset, og husets tre etasjer har identisk romløsning. Dette har vært en av utfordringene med å få det gamle huset til å fungere for nåtidens familieliv. Foto: Marianne Wie

Margos rom har sengetøy med blomstertrykk fra 70-tallet og tre- og retroleker fra samme tidsperiode. Blomster presset av Vincent forrige sommer, er nå utstilt bak glass og ramme. Foto: Marianne Wie

Det frittstående badekaret i underetasjen blir mest brukt av familiens yngste. Da huset ble bygget for 170 år siden, var det i dette rommet kjøkkenet lå. Foto: Marianne Wie

Jobb og fritid

Familien har funnet seg godt til rette i livet langs kysten.

– Grunnen til at vi kunne flytte hit, er at vi begge er frilansere.

Thomé leier et studio i nærheten av hjemmet, der han designer og utvikler produkter. Han foreleser og underviser i møbeldesign på flere universiteter i England. Green har hjemmekontor i kjelleren og bruker ofte spisestuen som fotostudio. Vincent (6) går på skolen, Margo (2,5) er begynt i barnehagen og syv uker gamle Robyn er helt i startfasen av livet.

– Da Robyn ble født, kom venner på døren og leverte hjemmelaget mat til oss. Vi får mange tilbud om barnepass for de to eldste nå som vi har en liten til. Her har folk mer tid til hverandre, sier Green som alltid drømte om å bo ved sjøen da hun vokste opp.

Familien tilbringer mye tid på Margates sandstrender. Thomé bader gjerne i Nordsjøen året rundt. Det er blitt tradisjon å møte venner på stranden første nyttårsdag, ta en dukkert for så å drikke varmende kakao med brandy.

– Det beste med å bo ved kysten er å sykle langs sjøen til skolen og tilbringe lange solfylte ettermiddager på stranden. Jeg savner Norge mye mindre nå når jeg bor her, enn da jeg bodde i London, sier han.

Det store trebordet i spisestuen blir brukt til fotografering, lekser og måltider når familien har besøk. Nyfødte Robyn sover best når hun blir holdt av en av foreldrene. Foto: Marianne Wie

Bildet på veggen er laget av Thomas Trum og ble byttet mot skåler designet av Thomé. Gjenstander designet av Thomé er plassert mellom grønne planeter og kunstbøker. Fotografiet på peishyllen er fra et av Greens mange fotoprosjekter. Bordet et av Greens mange bruktfunn, og sofaen er en vintage Ercol-sofa. Foto: Marianne Wie