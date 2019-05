Når du planter roser, bør du samtidig plante hvitløk – og helst rett ved siden av rosebuskene, råder det danske hus- og hagenettstedet idenyt.dk.

Ifølge dem er det nemlig noen klare fordeler med det.

Det ene er at eimen fra hvitløksplantene skremmer vekk skadedyr som ellers liker å snylte på rosebuskene. På den måten beskytter de rosene og bidrar til økt sjanse for at prydbuskene får stå i fred.

Det andre, ifølge det danske nettstedet, er at hvitløksplanten kan se ut til å ha positiv effekt på roseproduksjonen, og kanskje til og med påvirke slik at busken får flere blomsterknopper. Dessuten påpeker de at de lilla blomstene som hvitløksplanten vil utvikle, også vil være et pent tilskudd til rosebedet.

– Dette er nok en av de rådene som er hyggelige og kan ha en viss effekt, men når invasjoner av lus og andre insekter kommer skal det nok litt til at hvitløken holder dem unna, kommenterer Tove Ladstein, gartner i Opplysningskontoret for blomster og planter.

– ”God hevd” er viktigst

Ladstein legger til at et kjent kjerringråd, er å lage hvitløksekstrakt og spraye dette på rosene.

– Men det er kanskje ikke herlig hvis rosene holdes for duften, sier hun og forklarer at den viktigste metoden for å få minst mulig skader ved angrep av insekter, er ved å ha planter i det man kaller «god hevd». Det vil si at man har en sterk plante som trives på vokseplassen sin, og dermed har en naturlig frisk og god helse.

– En plante som har god helse plages mindre av skadegjøreres angrep enn en som egentlig sturer litt, enten den har stått for tørt eller for vått, om den er næringsfattig eller for mye gjødslet, eller om vind, vær og temperatur er utfordrende.

Satser heller på god jord

Marianne Enger Utengen, gartner i Det norske hageselskap, kjenner ikke til noen forskning som støtter det danske nettstedets råd, ei heller har hun forsøkt trikset selv.

– Jeg tror nok ikke at det å plante roser sammen med hvitløk ene og alene vil hindre angrep på roser eller bidra til flere roser, det tror jeg nok er mer ønsketenkning enn fakta. Selv satser jeg på plantetrivsel via god jord, det er mitt våpen mot all slags utøy og sykdom.

Samtidig tror Utengen at samplanting kan fremme plantetrivsel. Selv har hun forsøkt ulike variasjoner, som for eksempel gulrot og løk i annenhver rad. Det mener hun har fungert bra nok, men i år skal hun forsøke å sette løk rundt gulroten – slik at løken får mer lys og varme.

Dessuten har hun prøvd rosmarin og kruspersille i en romslig potte sammen med duftheliotrop.

– Det er nok den beste samplantingen jeg noensinne har sett. Potta ble deilig krydderduftende og samtidig frodig – til tross for at duftheliotropen egentlig har et stusslig bladverk.

Tenk kombinasjoner

Skal du prøve deg på samdyrking, råder gartneren til å tenke praktisk og dyrke det du liker best.

Hun tror de mest effektive samplantingene oppnås ved å tenke kombinasjoner à la dette:

Høye grønnsaker sammen med småvokste, rasktvoksende sammen med sentvoksende, lubne planter sammen med dem med tynn stilk, samt overjordiske avlinger sammen med dem som vokser under jorda.

– Mange synes det er fint med litt blomster i kjøkkenhagen, og til dem er mitt beste råd å holde seg til planter som er spiselige eller i det minste ikke giftige, slik som tagetes, ringblomst, blomkarse og agurkurt, sier hun.