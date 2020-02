Åtte gode grunner til å henge opp gardiner

Hvis ikke du allerede har kastet deg på gardintrenden, spørs det om du klarer å vente lenger nå. Dette er ekspertenes beste gardintips.

Gardiner gir hele rommet ny karakter, men husk at du ikke trenger å velge det samme som naboen. – Utvalget er enormt og det kan være gøy å velge litt utradisjonelt, sier Turid Svalland Booth i Gardin Studio. Foto: Ifi.no

Kari Byklum

Gardiner er dekorativt i alle rom. Men de kan også hjelpe til med å kontrollere rommenes lysforhold. For det er ikke alltid du vil ha solstrålene inn i stua når du ser på tv, eller når du skal finne roen på soverommet Foto: Ifi.no

1. Den gode stemningen

Det er ikke så lett å få det hjemmekoselig og lunt dersom du har store vinduer uten gardiner. Turid Svalland Booth er interiørkonsulent og medeier i Gardin Studio AS, og sier at gardiner kan være helt nødvendig for å gjøre det lunt og godt, spesielt når det er mørkt ute.

– Mange forteller at de føler seg mer avslappet og trygge i rom med gardiner. Det kjennes også bedre å komme inn i et hjem der det er gardiner, fordi det bidrar til en hyggelig stemning.

Gardiner brekker oss av i rommet og gjør akustikken bedre.

– Dermed blir det lettere både å senke skuldrene og stemmen.

Gardiner foran trekkfulle dører eller vinduer kan hindre varmetap, og i tillegg er det veldig dekorativt. Foto: Ifo.no

2. Demper støy

Du har sikkert hørt romklangen i tomme rom, og det kjennes verken lunt eller hyggelig. Interiørkonsulenten forteller at alle tekstiler hjelper mot romklang, og de vil også kunne stenge lyden ute, i alle fall til en viss grad.

– Romklangen er nok det viktigste poenget her, men dersom du velger tykke nok gardiner vil de også kunne stenge ute noe trafikkstøy. Men hvis du er veldig plaget av støy, kan det være lurt å undersøke om du bør bytte ut vinduene.

3. Mørklegg soverommet

Lyset er etterlengtet, kanskje spesielt på denne årstida, men ikke når vi skal sove. Hvis det er for lyst på soverommet så kan det påvirke søvnkvaliteten, kommenterer Jannicke Sveen hos INTAG til Ifi. https://www.ifi.no/steng-solen-ute-med-gardiner

– Lyset i soverommet påvirker produksjonen av melatonin, hormonet som gjør oss trøtte og forbereder kroppen på søvn. Derfor bør vi stenge sollyset ute, forklarer hun.

Dersom du jobber nattetid og må sove på dagtid, kan det være veldig lurt å velge et gardin med høyest mulig lystetthet. Det kan også være lurt å velge lystette gardiner hvis ikke du vil bli vekket av den tidlige morgensola sommerstid.

4. Gardiner er perfekt for tv-titting

Det er irriterende når sola ute ødelegger for tv-tittingen i stua, men her kan gardiner være en enkel og effektiv løsning.

– Hvis det bare handler om å skjerme for lyset foran tv-en så trenger ikke gardinene å være spesielt tykke, men det viktigste er fargen. Hvitt reflekterer lyset og kan gjøre vondt verre, så velg heller mørkere gardiner som demper lyset. Hvis du absolutt vil ha hvite gardiner, bør du velge noen som er så tykke at de stenger lyset helt ute, sier Svalland Booth.

5. Innsyn

Mange nyere boliger og leiligheter bygges med store vindusflater, og da kan det føles veldig nakent å sitte bak gardinløse vinduer.

– Hvis du har litt lettere gardiner som du trekker for, skjermer det godt for innsyn uten at du kapsler deg helt inne. Men mange ganger kan det være nok å trekke gardinene litt igjen for å unngå følelsene av å sitte på utstilling, fortsetter hun.

I rom der du vil ha lyset inn uten å bli plaget av sjenerende sol, kan florlette gardiner være tingen. Foto: Ifi.no

6. Steng kulda ute

For en tid tilbake var det vanlig å henge opp tykke gardiner foran ytterdøra for å redusere trekken fra de gamle dørene. Det er nok ikke så vanlig lenger, men du vil garantert merke forskjell dersom du henger opp tykke gardiner foran vinduene, spesielt hvis de er av eldre dato

Ifølge Enova så står vinduer for opp mot 40 prosent av varmetapet i boligen. Dersom du har 2-lags vinduer fra 80-tallet, kan du ifølge deres beregninger halverer varmetapet hvis du bytter til 3-lags lavenergivinduer.

7. Understreke stilen din

I tillegg til å mykne opp interiøret, kan gardiner være med på å understreke stilen din. Det finnes tekstiler i en lang rekke kvaliteter, farger og mønstre, så det bør være enkelt å finne noe som passer deg og din bolig.

– Du har virkelig mulighet til å understreke stilen din, men husk at det kan være moro å velge litt utradisjonelt. Det kan for eksempel være kjempetøft med velurgardiner i et betonghus. Men i mange tilfeller er mønsteret mer avgjørende for å understreke stilen enn selve kvaliteten. Gardiner med kvadratiske mønstre passe for eksempel godt om du er en person som foretrekker rette og stramme linjer.

Både fargene og boucletekstilene fra 70-tallet er tilbake, og byr opp en ny generasjon til fargefest. Foto: NTB scanpix /Shutterstock

8. Gardiner er trendy

I lange perioder var det trendy med åpne, lyse flater, og nordmenn var omtrent allergisk for alt som minnet om hygge og hjemmekos. Men nå har det snudd. Det begynte med at vi malte de hvite veggene mørkere, og så begynte vi å fylle opp med tekstiler i mørke og lune farger.

– Velurgardinene som har vært veldig populære de siste årene er fortsatt veldig aktuelle, men vi ser at de ensfargede gardinene får konkurranse av de mer mønstrete variantene, sier interiørkonsulenten.

Skal du være skikkelig trendy, går du for bouclé.

– Vi var nettopp på messe i Paris og der så vi at bouclé er på vei tilbake. Det er dette knudrete løkkestoffet som var ganske vanlig på sofaer og stoler på 1970-tallet, så det blir spennende å se hvordan det slår an på gardiner her hjemme.