Dersom du er en av de som gjerne har oversett plantene dine litt den siste tiden til fordel for julepynt og juleaktiviteter, så fortvil ikke, du er nemlig ikke alene og det finnes som regel håp.

For å hjelpe deg på vei har jeg laget det jeg kaller "sjekklisten for triste planter", så om planten din henger med hodet ville jeg sjekket punktene under, og ta grep der grep kan tas. Plantene vil takke deg!

Sjekkliste

Hvor er planten din plassert? Den største feilen vi gjør er ofte at vi plasserer planten vår i et mørkt hjørne, borte fra dagslys og vindu. Ikke plasser planten din et sted hvor du selv ikke hadde satt deg for å nyte en kopp kaffe og få litt D-vitaminer. De blir deppa i hjørner! Planter vil stå i sterkt, indirekte lys.

Hva slags jord står planten din i? Har du pottet den om etter du kjøpte den? Som hovedregel kan du tenke at nyinnkjøpte planter som regel har næring nok i jorden de står i til å overleve 6-8 måneder, men ofte mindre enn dette også. Jeg potter om plantene mine innen en måned etter de er kjøpt. God, næringsrik jord er alfa og omega for en frisk og fin plante! Og du? Det er helt ok å potte om en plante midt på vinteren også, dersom den trenger det!

Belinda Jakobsen fra Lyngdal er en influenser som har spesialisert seg på planter og livsmestring, og sies å være opphavet til begrepet “planteinfluenser”. Belinda har de siste årene blitt kjent for sine gode råd om enkle inneplanter. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Privat

Har planten din næring? Dersom du bruker blomsterjord eller plantejord bør du tilføre næring i tidsrommet mars-oktober. Sjekk med ditt hagesenter hvilken næring du bør ha til hvilken plante. Bruker du kompostjord bør du tilføre mat til mikroorganismene i jorden i denne perioden. Jeg bruker Lupin og Høne Pøne! En håndfull eller to ned i jorden, avhengig av størrelse på potten. Selv om vi ikke gir næring på vinteren er dette viktig å ha med på sjekklisten til triste planter.

Bonustips: Følg med på bladene på planten din! Ofte er de lyse og blasse dersom planten mangler næring.

Hvordan vanner du planten din? Jeg bruker fingertrikset. Jeg stapper fingeren langt ned i potten og kjenner på jorden før jeg vanner. Er det tørt og varmt, da vanner jeg. Er det vått eller fuktig, da vanner jeg ikke! Overvanning fører til gule blader og rotråte, og dette er ikke noe hyggelig.

Gi planten din en dusj

Er planten din altfor tørr? Bedre vanningsrutiner, som å dusje de når de er tørre, og det å ta de ut av potteskjuler når du vanner, endrer mye. Vanner du direkte oppi planten som gjerne står oppi en trang potteskjuler, renner ofte det overflødige vannet gjennom planten, og samles i bunnen av den trange potteskjuleren. Siden plantens røtter drikker på bunn og spiser på topp, blir de sarte røttene på bunn stående i vann, som igjen fører til rotråte, overvanning og plantedød.

Jeg tar planten ut av potten den står i når den er tørr, vanner godt, og lar den så renne fra seg før den blir plassert tilbake i potteskjuleren sin.

Alternativt så dusjer jeg plantene mine når de er tørre. De elsker en dusj!

Har du tørket støv av plantene dine? På lik linje som vår hud har porer, så har planter stomata. Stomata er ørsmå hull i bladene hvor planten trekker luftfuktighet som er essensielt for plantens trivsel og vekst. Dersom planten din er full av støv, kveles den. Gode rutiner for støvvask av bladene (over og under) eller en god dusj gjør underverker! En bomullsklut med litt vann på er alt du trenger.

Til slutt kan det hende vinteren har gitt planten din et lite skadedyr eller tusen. Jeg vet, æsj! Men ofte er planten din oppspist av skadedyr. Titt nærme på planten, og se om du klarer å se noe som ikke hører hjemme der.

Lykke til!