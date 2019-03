For deg som ikke har hage eller balkong: Slik lager du kjøkkenhage i eget hjem

Fem spørsmål om å lage kjøkkenhage inne

Eksperten: Christopher Rodriguez

Bakgrunn: Utdannet sivilagronom

Aktuell med boken Kjøkkenhage innendørs og kjent fra Tåsen Microgreens.

1. Hvor skal du ha kjøkkenhagen?

– Gjerne i kjelleren, men andre rom fungerer også. Å dyrke innendørs er bra fordi temperaturen og klimaet er jevnt. Du styrer klimaet, i stedet for at klimaet styrer deg.

– For å lykkes trenger man spesialtilpasset plantelys, temperatur på 20–25 grader, fukt og luft. Man kan enten bruke vanlige varmeovner eller varmelamper for å holde jevn temperatur. Planter produserer en del fukt. Har du et par kvadratmeter med planter, bør du ha litt ventilasjon. Men et par salathoder er ikke noe problem.

2. Hvem passer det for? Og hvorfor skal man gjøre det?

– Alle som er hageinteresserte og vil dyrke sin egen mat, bør vurdere kjøkkenhage hjemme. Hovedargumentet i Norge er at sommeren er så kort. Og man er gjerne bortreist midt på sommeren når det er mulig å dyrke. Det beste er å dyrke innendørs i vinterhalvåret. Et annet argument er at man produserer rene, kortreiste, smakfulle produkter. Det er dessuten sosialt og gøy.

3. Hva kan man dyrke?

– Man kan dyrke absolutt alt innendørs, fordi man selv styrer klimaet. Det fornuftige er å dyrke ting som blir ferdig relativt fort. Både på grunn av ressursbruk og fordi det er gøy å få resultatet tidlig. Å vente tre måneder på den første tomaten er ikke så gøy, og avokado tar omtrent syv år. Om man vil dyrke tomater, anbefaler jeg perletomat. Planten blir liten og kompakt, og gir smakfulle tomater.

– Urter og salater fungerer bra å dyrke selv. Microgreens eller karseprodukter er eksempler på svært raske vekster med mye smak og næring. Reddik, koriander, ulike kålvekster, for eksempel. Det tar fem-seks dager til to uker å bli ferdig.

4. Hva trenger man av utstyr?

– Lys. Første krav for å dyrke innendørs er plantelys, spesialtilpassede lamper. Mengden lys kommer an på hva man skal dyrke.

– Jord. Min favoritt er kokostorv. Det er et godt alternativ for å beskytte våre torvmyrer. Kokostorv lages av kokosnøtt-skall, og er at det er veldig lett å dyrke i. Jorden er luftig og holder godt på vannet.

– Vann. Det er praktisk med tilgang til vann i nærheten av avlingen.

– Frø eller stiklinger.

5. Hvor mye stell krever plantene?

– Man må vanne noen minutter hver dag. Man kan også sette opp automatisk vanning med pumper. Ellers kan man trimme vekstene litt. Det aller beste er høstingen når grønnsakene og urtene er klare. Noen planter kan høstes flere ganger. For eksempel når du klipper vekk litt koriander til bruk, så stimulers sideskudd til å vokse ut.