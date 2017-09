For ved å ta den obligatoriske sjekken nå, kan du unngå problemer når vinterkulden setter inn, råder Informasjonskontoret for Farge og Interiør (Ifi.no).

Her er ni ting du bør sette av litt tid til å få bak deg:

1. SJEKK HUSVEGGENE: Sjekk om det er noen tydelige skader på fasaden. Dersom du ser sprekker, avskalling, flassing eller blæringer, bør du flekkgrunne og eventuelt flekkmale, råder informasjonskontorets malingseksperter.

Chera Westman/Ifi.no

2. TA EN TUR PÅ TAKET: Gå opp på taket og sjekk om det er synlige skader på taksteinen, takbelegget eller beslagene. Sjekk grundig rundt takvinduene og pipen. Dersom noe bør fikses, er det lurt å gjøre det nå. De med flate tak bør være ekstra nøye, råder byggmester.

- Nå bygges det mange funkishus, og de har jo flatt tak. Dermed er avløpet ekstra viktig å sjekke, så ikke vannet blir liggende på taket, eller på takterrasser for den saks skyld, sa Byggmester Oddleif Henriksen da vi snakket med ham tidligere i år.

Han oppfordrer til at man sjekker at vannet renner ned i takrennene og videre ned og bort fra huset, og at ikke graps og lauv eller skader i avløpet gjør at vannet ikke får fritt leide.

3. RENS TAKRENNA: Blader, dritt og lort samler seg fort i takrenner og nedløp. Får det ligge der uforstyrret utover vinteren, er det stor sjanse for at det blir propp i renna. Det kan igjen føre til at vannet renner ut av renna og inn mot husveggen – noe som gir grobunn for fukt- og frostskader.

Rådet fra ekspertene er derfor å ta en grundig rensejobb i både takrenne og nedløp med en gang løvet har falt.

4. ÅPNE SLUK: Bruk frostvæske og avløpsåpner i rør, sluk, avløp og vannlåser. Da unngår du at disse fryser når kulda setter inn.

Foto: Chera Westman/Ifi.no

5. STENG VANNET: Dersom du ikke har vannlås på utekranen, bør du huske å stenge og tømme den for vann. Gjør du ikke det, kan vinterfrosten sprenge rørene og forårsake lekkasje inne i huset. Husk også å ta inn vannslanger og vanntromler.

6. SETT BORT HAGEMØBLER: Vask, tørk og eventuelt påfør olje eller annen form for imprignering før du setter hagemøblene tørt, anbefaler Ifi.no. Da sikrer du møblene lengre levetid.

7. VASK PARASOLLEN: Markiser og parasoller bør rengjøres godt – også på høsten. Men vær nøye med å påse at de har tørket godt, før du ruller dem sammen og setter dem til tørr vinterlagring. Da unngår du jordslag i tekstilene.

8. TA NED TRAMPOLINEN: Dersom du demonterer og oppbevarer trampolinen innendørs om høsten og vinteren, vil trampolinens levetid være mye lengre enn om den står ute året rundt.

- Og det aller viktigste er at man demonterer og tar inn sikkerhetsnettet, kantbeskyttelsen, fjærene og hoppeduken, skriver Hoppeeksperten på sine nettsider.

Dersom fjærne og hoppeduken blir stående ute om vinteren, kan snø som legger seg på tramponlinen, overbelaste fjærene - og så føre til at de mister mye av spensten sin.

Når du skal demontere trampolinen, bør du velge en dag hvor trampolinen er helt tørr, alternativt legge trampolinedelene til tørk før de pakkes bort. Da unngår du mugg og jordslag i trampolinen.

9. RENS GRILLEN: Før du pakker vekk grillen, bør du rense den godt for gammelt fett og forkullede matrester. Ta så på grilltrekket og sett den på et tørt sted. En eventuell gassbeholder skal aldri oppbevares i kjelleren. Det er fordi propangass er tyngre enn luft, og dersom det skulle bli lekkasje, vil gassen sive ut og samle seg nede langs kjellergulvet. Da skal det ikke mer enn en liten gnist til for å tenne på gassen. Det kan bli en kraftig eksplosjon som kan få et helt hus til å lette fra grunnmuren, ifølge Sikkerhverdag.no.

Gassbeholderen skal oppbevares stående, over bakkenivå og på et godt ventilert sted.