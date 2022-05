Plutselig skal man lese tilstandsrapporter med tekniske begreper som en kanskje ikke har sett før, man skal orientere seg om ulike eierformer, og så er det omkostninger, fellesgjeld, og listen fortsetter.

Det er slik at mange visningsdeltakere har en sjekkliste med ønsker de gjerne vil ha i en bolig, ønske om balkong, gode solforhold eller annet. Ettersom bolig er noe av det største vi investerer i, er sjekklisten viktig å holde på.

Ofte kan sjekklisten overstyre hva du faktisk skal fokusere på når du er på visning – nemlig boligen. I denne spalten ønsker jeg å dele noen enkle tips til deg som skal kjøpe bolig for første gang, eller til deg som har en lang sjekkliste og ikke ser boligen for hva den kan bli.

Kjenn på følelsen

Når vi er på visning bruker vi ofte tiden på å gå rundt i boligen og se om alt er i orden. Kanskje åpner man noen skapdører eller kanskje tar man en ekstra titt på tilstandsrapporten? Kanskje du kjenner deg igjen i noen av punktene, men har du noen gang tenkt over om det du gjør på visning gir deg en pekepinn på om boligen er rett for deg?

Eiendomsmeglerfullmektig Azra Hadzic jobber til daglig i Krogsveen Sørlandet med salg og kjøp av fast eiendom. Hun har tidligere jobbet i Krogsveen Oslo, men har etablert seg på Sørlandet og i Kristiansand der hun kommer fra og trives best. Hver sjette uke gir hun tips og råd innenfor kjøp, salg og boligbytteprosessen. Har du innspill eller noe du lurer på? Send gjerne mail til azra.hadzic@krogsveen.no Foto: Krogsveen

Et av mine beste tips når det kommer til visning er å sette seg ned i sofaen eller stolen. På denne måten kjenner du etter «er det her jeg kan komme hjem etter jobb og slappe av?» eller «ser jeg for meg å invitere nære og kjære på middagsbesøk her?».

Hvis du ser for deg disse tingene så tror jeg du har svaret ditt.

Moodboard og meterstokk er din venn

Når du skal på visning kommer du ofte inn i et hjem hvor den som bor der har satt sitt preg på det. Dette gjelder alt fra møbler til farger på veggene til personlige eiendeler. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å se for seg hvordan boligen kan gjøres om til din egen dersom boligen har tunge møbler eller mange personlige eiendeler.

I forkant av en visning anbefaler jeg å lage et såkalt «moodboard». Dette er som regel en kollasj med bilder av farger, interiør og inspirasjon. Det trenger ikke å være avansert, men du kan for eksempel lagre bilder i en mappe på Instagram, ta skjermbilde og lagre på mobil eller pc.

Lager du et «moodboard» i forkant er det også enklere å fokusere på dette når du er på visning, ettersom du da har en klar tanke om hvordan du ønsker å innrede og sette ditt eget personlige preg på boligen.

I tillegg anbefaler jeg å ta med en meterstokk. Bruk meterstokken til å ta noen mål av eksempelvis stuen. Se hvor langt det er fra sofagruppen til tv-seksjonen, eller fra tv-seksjonen til soverommet dersom det er inngang til soverom fra stuen. På denne måten kan du etter visning lage en liten plantegning, og deretter plassere dine møbler for å se hvordan du kan gjøre det om til ditt hjem.

Dra på visninger

Ett godt tips er å dra på flest mulig visninger.

Noen kan synes det er tidkrevende, og av og til forvirrende når du er på din sjette visning for uken. Desto flere visninger du drar på, desto enklere vil du danne deg et bilde av hva du ønsker og ser etter.

Når du handler bolig er det viktig å ha et åpent sinn, og ikke ekskludere boliger basert utelukkende på annonsen. Har du for eksempel satt deg en minimumsstørrelse på kvadratmeter?

En bolig som kanskje er noe mindre i kvadratmeter kan vise seg å være bedre enn en større leilighet du så på, alt ettersom hvordan planløsningen er. Ved bruk av visualisering, moodboard og meterstokken kan en bolig som ikke nødvendigvis var aktuell, plutselig ende opp med å bli din drømmebolig.