Tina Tidemann-Andersen hadde egentlig ingen planer om å flytte til Drammen, for bergenseren trivdes godt i Oslo. Men så var det kjærligheten da.

Kjæresten Christian Tidemann-Andersen, som nå har tittel ektemann, kommer fra elvebyen, så da ble det visst flytting likevel.

Første stopp var i en leilighet i sentrum, men da de fikk tilbud om å kjøpe barndomshjemmet hans på Konnerud for fem år siden, kastet de seg rundt og flyttet litt lenger opp i åsen. Da var Tina Tidemann-Andersen høygravid med datteren Ulrikke.

Fakta: HVEM, HVA, HVOR Hvem: Tina Tidemann-Andersen (36), Christian Tidemann-Andersen (35) og Ulrikke (6) Hva: Enebolig fra 1985 på 270 kvadratmeter over to flater Hvor: Konnerud i Drammen

Flere oppussingsrunder

– Da vi flyttet inn i 2013 gjorde vi kun litt lett overflateoppussing. Vi var akkurat ferdige med å renovere leiligheten i byen, og var ikke klare for en ny runde med en gang, sier Tina Tidemann-Andersen.

I dag fremstår 80-tallshuset, som hadde mange små rom, dører og trange mørke ganger, ganske så annerledes. I 2015 startet første runde med oppussing. Da tok paret stue og kjøkken.

– Vi rev veggen mellom kjøkkenet og stua, slik at det ble åpnere og lysere. I stua byttet vi ut den store ruvende peisen med en nettere og finere, forteller hun.

Runde to av oppussingen startet sommeren 2017. Da var det gangen, toalettet, trappen og kjellerstuen som sto for tur.

– I gangen rev vi en vegg for å åpne opp og få det mer luftig, og det samme gjorde vi i kjelleren. Slik har vi fått færre rom og dører og en mer åpen husflate, sier hun.

Øye for romløsninger

Tina Tidemann-Andersen ser løsninger med en gang hun kommer inn i et rom, og hvordan ting kunne vært gjort annerledes eller bedre. Det gjaldt også for huset de flyttet inn i.

– Jeg så ganske fort hvilke vegger som måtte rives og hva som skulle gjøres. Jeg har nok fått en del gratis fra foreldrene mine som diskuterte arkitektprosjekter hjemme i hele oppveksten min. Faren min driver arkitektfirma i Bergen og moren min jobber der også, sier 36-åringen.

Men det er ikke sånn at hun kaster seg rundt og gjør prosjektene umiddelbart. Hun liker å bruke god tid på å gjøre sikre, varige og funksjonelle valg.

– Vi har gjort en etappevis oppussing av huset, og da har det blitt ekstra viktig for meg å skape en helhet. Dette skal også være et brukshus som tåler litt, og det har jeg hatt i bakhodet når vi har gjort materialvalg. Gulvet er for eksempel i slitesterk bambus som er godt å gå på. Her er det bare helt topp om ungene i gaten løper inn og ut, og når jeg har jentekvelder skal ingen måtte trenge å ta av seg stiletthælene.

Sosialt

Både Tina og Christian Tidemann-Andersen er svært sosiale og setter høyt å kunne ha mange gjester til bords.

– Christian er veldig glad i og flink til å lage mat, så vi har prioritert benkeplass og stor spiseplass på kjøkkenet. Vi ville også lage kjøkkenet til en åpen, lys og sosial sone, og kokken kan stå på kjøkkenet og lage mat og samtidig ha kontakt med gjestene, sier hun.

– Spisebordet og stolene er det Christian som har valgt ut. Bordet er spesiallaget av en møbelsnekker her i Drammen og er så stort at vi i hverdagen har plass til både spisesone og hobbyprosjekter sammen med Ulrikke der.

Fargerik helhet

Tina Tidemann-Andersen liker å bruke farger i interiøret, både på vegger, møbler, kunst og gjenstander. Hun har funnet ut at det helt fint går an å beholde helheten i huset selv om det er forskjellige farger i rommene.

– Fargene har kommet litt etter hvert. Da vi startet oppussingen gikk det mye i grått, så jeg ble redd for at det skulle bli for stramt og sterilt uten personlig preg, sier hun.

Som et resultat av de tankene kom panelveggen på kjøkkenet opp.

– Først lurte jeg på om det skulle bli for landlig, men det er bare lunt og fint og vi liker det godt.

Så er det jo nettopp i de spennende kontrastene at interiøret blir interessant, noe Tina Tidemann-Andersen oppnår ved å blande materialer, farger og stiler.

Trives der hun er

– Jeg er liker mange forskjellige stiler, og synes det er vanskelig å lande på en bestemt. Jeg prøver å finne min egen stil og uttrykk. For meg er det viktig at det ser ut som at det er vårt hjem og ingen andre sitt, sier hun.

Og om bergenseren trives i Drammen, dit hun egentlig ikke hadde planer om å flytte?

– Ja! Eg trives der eg e, sier hun og skryter av både naboene og fine turmuligheter rett i nærheten.