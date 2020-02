Færre pusser opp selv

Nordmenn pusser opp som aldri før, men færre gjør det selv. Slik sikrer du gode avtaler og riktig valg av håndverkere.

Nordmenn pusser opp som aldri før, men vi gjør stadig mindre av oppussingsjobben selv. Husk å gjøre gode avtaler om når jobben skal være ferdigstilt. Foto: NTB scanpix

Kari Byklum

Det pusses opp i norske hytter og hjem som aldri før, men færre gidder å gjøre jobben selv. 44 prosent av dem som pusset opp innvendig i 2018, gjorde alt selv. I 2016 gjorde 54 prosent jobben selv, det kommer fram i tall fra Prognosesenteret.

Når det gjelder utvendig arbeid så er det enda færre som fikser det på egen hånd. I 2018 valgte 38 prosent å ta den oppussingsjobben selv, mens 47 prosent gjorde det i 2016.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet anbefaler å gjøre grundig forarbeid både i innhentingen av tilbud og i kontrakten dersom arbeidet skal settes bort.

– Definere omfanget av jobben og beskriv arbeidet du vil ha utført godt. Mange konflikter oppstår som følge av at man ikke er enige om omfanget av arbeidet.

Før du begynner, bør du også sjekke at håndverkerne har nødvendige godkjenninger. Sjekk for eksempel at selskapet er oppført i Brønnøysundregistrene.

Hent i anbud fra flere og sjekk at håndverkerne hører til i et registrert og godkjent selskap. Sørg også for å gjøre skriftlige avtaler om hvilket arbeids som skal utføres, og til hvilken pris. Foto: NTB scanpix

Hent tilbud fra flere

Selv om du får god kjemi med første tilbyder og det frister å komme raskt i gang, anbefaler Carsten Phil i Huseierne å ta seg bryet med å hente inn anbud fra flere.

– Det er en god måte å få oversikt på, både over hva jobben du skal ha utført innebærer og hva som finnes i markedet av tilbydere. Ved å be om flere tilbud så blir det også lettere å få oversikt over hva som er riktig pris å betale.

Sjekk referansen

Før du bestemmer deg, bør du også sjekke referanser. Akkurat som arbeidsgivere sjekker referanser før de gir jobbtilbud, bør du som privatperson gjør det samme når det gjelder håndverkere.

– Be alltid om referanser fra håndverkeren, men hør også med andre som har brukt dem. Sjekk også Mesterregisteret for å se om håndverkeren har mesterbrev, råder Phil.

Han anbefaler også å skrive kontrakt før håndverkerne setter i gang.

– Det er viktig med en skriftlig kontrakt med beskrivelse og avtalte frister slik at begge parter vet hva som skal utføres og til hvilket tidspunkt. Det er et viktig bevismoment, og dersom det gjøres endringer underveis så må det også dokumenteres, for eksempel gjennom epost, sier Phil.

Det pusses opp i norske hytter og hjem som aldri før, men færre gidder å gjøre jobben selv. 44 prosent av dem som pusset opp innvendig i 2018, gjorde alt selv. I 2016 gjorde 54 prosent jobben selv, det kommer fram i tall fra Prognosesenteret. Foto: Ifi.no

Unngå konflikter

Ifølge Iversen så handler det ofte om penger når det oppstår konflikter i forbindelse med oppussing av private boliger, derfor er også han opptatt av å sikre gode skriftlige avtaler.

– I verste fall så handler konfliktene om ubeboelige hjem, og det er spesielt viktig med skriftlige avtaler når det er snakk om større arbeider som oppussing av kjøkken eller bad.

For mindre arbeider holder det ofte å avtale jobb og pris via epost eller sms, sier han, men ved større arbeidet anbefaler han å benytte for eksempel Forbrukerrådets kontraktsmal Forbrukerrådets kontrakt.

Iversen påpeker at avtalen bør inneholde en beskrivelse av arbeidet, tidspunkt for når jobben skal være ferdig, og hvor mye det koster. For mindre oppdrag gir mange håndverkere fastpris, mens for større arbeider vil det som regel være mest gunstig med et estimat. Prisen kan da fravike estimatet med maksimalt 15 prosent.

Fakta Ti tips når du velger håndverker FAKTA: 1. Finn riktig firma Ikke alle har et nettverk som kan anbefale gode håndverkere. På nettsider, som for eksempel anbudstorget.no og mittanbud.no, kan man legge inn oppdrag man ønsker å få utført, og få svar fra håndverkere som ønsker å utføre jobben for deg. 2. Sjekk firmaets formelle sider Sjekk håndverkerfirmaet nøye før du inngår avtale. Sjekk de formelle sidene: Hvem er daglig leder? Hvor lenge har firmaet eksistert? Har det levert inn alle regnskaper? Alle disse opplysningene finner man i Brønnøysundregistrene. Dersom du ikke finner firmaet i Brønnøysundregistrene, bør du velge et annet. 3 Velg mestere Å bruke en mester gir en viss sikkerhet for at vedkommende kan faget sitt. 4. Sjekk referanser Sjekk referanser fra tidligere jobber: Er kundene fornøyd, eller var det problemer underveis? Dersom tidligere oppdragsgivere ikke var fornøyd, velg en annen. 5. Sentral godkjenning Er tiltaket søknadspliktig, må du velge en håndverker som har sentral godkjenning. For å få en slik godkjenning, må firmaet dokumentere at de driver lovlig. Du kan nå enkelt hente ut relevant informasjon om bedriften på http://sgregister.dibk.no/ Her får du blant annet vite hvilke områder foretaket er godkjent for, og når godkjenningen løper ut. 6. Skriv kontrakt Bruk kontrakt når du skal benytte håndverkertjenester. Kontrakt kan du laste ned gratis fra www.huseierne.no 7. Pris og frister er viktig Gjør avtale om hva som skal gjøres, til hvilken pris og innen hvilke frister. Ta også stilling til hvordan tjenesten skal utføres, hva som kreves av orden og opprydding på arbeidsplassen, og hva som skjer ved avtalebrudd fra en av partene. 8. Dagmulkt Det er ofte et problem at håndverkere ikke gjør seg ferdig. Det skjer for eksempel når nye, større og mer innbringende jobber melder seg. Gjør derfor avtale om dagmulkt hvis tjenesten ikke er avsluttet til avtalt tid. 9. Unngå forskuddsbetaling Ikke betal på forskudd. Betaler man på forskudd, mister man muligheten til å holde tilbake penger dersom oppdraget utføres mangelfullt eller blir forsinket 10. Unngå kontanter Å betale kontant, medfører stor risiko for skatte- og avgiftsunndragelse. Som kjøper av håndverkertjenester kan du bli medansvarlig for skatt og moms som håndverkeren unndrar hvis vederlaget for oppdraget utgjør mer enn 10 000 kroner. Kilde: Huseierne

Ikke betal alt på forhånd

Iversen sier at det kan være lurt å ikke betale hele summen på forhånd og forklarer at det er vanlig å betale noe underveis på store jobber, og resten ved ferdigstillelse.

– Hvis du opplever feil og mangler underveis, kan du holde tilbake deler av betalingen til oppdraget er feilfritt fullført.

Et annet tips fra Iversen er å ta bilder underveis i prosessen.

– Ta gjerne bilder av oppbygging av vegger og tak i tilfelle det kan komme til nytte seinere. Sørg også for at håndverkeren dokumenterer arbeidet som gjøres.

Dersom noe ikke blir som forventet, minner Phil om at det er svært viktig å melde fra så raskt som mulig.

– Si ifra umiddelbart ved å sende en skriftlig klage straks du oppdager mangler eller feil, og hold eventuelt igjen penger hvis det er aktuelt. Dersom dere ikke blir enige så kan du be om hjelp, for eksempel fra Huseierne. Men du kan også kontakte Håndverkerklagenemdna som kan brukes for å få avgjort tvistespørsmål.