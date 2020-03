Så rent må glass- og plastavfallet være

Nå som alt av husholdningsavfall blir hentet hjemme, bør terskelen være lav for å sortere riktig. Men vet du hvor mye papir og matrester du må fjerne før du kaster plast- og glassemballasjen?

Du trenger ikke å fjerne etiketten på glassemballasjen før du sorterer de Foto: Trond Høines LOOP/sortere.no

Kari Byklum

Pleier du å vaske og skrape bort alle fastlimte etiketter før du kaster plasten i plastsøpla? Eller er du blant dem som gir opp og heller kaster alt i restavfallet?

Ifølge Sylvelin Aadland, ansvarlig i Sortere.no, er det viktig å være nøye, men ikke så nøye.

– Før du kaster plasten må du fjerne papp og papir som sitter løst, men du trenger ikke å skrape bort fastlimte etiketter. Etikettene skilles nemlig bort i vaskeprosessen på gjenvinningsanlegget.

Selv om ikke du trenger å stå med neglen og skrape, understreker hun likevel hvor viktig det er å ta bort det du enkelt får av.

– Hvis det er mye papir igjen så kan plasten bli avvist i den automatiserte sorteringsprosessen siden anlegget vil lese og tolke dette som papir og ikke plast.

Så rein må plasten være

Du har kanskje også lurt på hvor rein plasten må være? Må du virkelig skylle og vaske bort alle rester av kjøttdeig og kylling, eller er ikke det så nøye?

– Mesteparten av plastemballasjen er klar for sortering når den er tom for mat- og produktrester. En påleggspakke for eksempel, er klar for sortering når den er tom for pålegg, selv om den fortsatt er litt fettete.

Samtidig anbefaler hun å skylle emballasjen i kaldt vann og ta en runde med oppvaskbørsten, hvis det henger mye igjen.

Dersom emballasjen er full av matrester som sitter godt fast, og du skjønner at du må både vaske med såpe og varmtvann for å få det bort, går vinningen opp i spinningen.

– Hvis det er så pass vanskelig å få det rent, er det helt greit å kaste det i restavfallet.

Skyll ut av syltetøyet før du kaster det i riktig dunk. Foto: Trond Høines LOOP/sortere.no

Fakta Dette skal i glass- og metalldunken: Glassemballasje: drikkeflasker av glass uten pant

dressingflasker av glass

syltetøyglass

tomme medisin- og pilleglass Metallemballasje makrell-i-tomat bokser

leverposteibokser

kaviartube

hermetikkbokser

tomme telys i aluminium

aluminiumsfolie

foliebokser til fisk Kilde: Avfall Sør

Fakta Dette skal ikke i glass- og metalldunken vindusruter

drikkeglass

steintøy

keramikk

porselen

sykkeldeler

verktøy

lyspærer, sparepærer m.m. Kilde: Avfall Sør

Syltetøyglasset må vaskes

Glass- og metalldunken er den nyeste i private husholdninger, og Aadland forklarer at det er viktig å skylle ut restene av for eksempel syltetøyglass og hermetiske tomater-boksen. Men du trenger ikke å fjerne fastlimte etiketter.

– Fyll gjerne glass og flasker med vann, så rister og tømmer du ut. Du trenger heller ikke tørke glasset veldig godt, det holder at det er drypptørt.

Men ideelt sett så er det best at det er helt tørt.

– Det er fordi tørr emballasje, enten det er plast eller glass, veier mindre og tar mindre plass, og dermed blir det mer miljøeffektivt i transporten.

Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her.

Ikke bruk plastposer

De fleste er kanskje vant til å samle glass i en pose, men ifølge Avfall Sør er det veldig viktig å legge flasker, glass og bokser løst i dunken.

– Plastposer kan ødelegge gjenbruksverdien av glass- og metallemballasjen.

Så er det heller ikke slik at glass er glass, i denne sammenhengen. Det er nemlig kun glass- og metallemballasje som har vært rundt mat og drikke og husholdningsvarer som skal i denne dunken.

– Dersom for eksempel lyspærer, vindusruter og drikkeglass havner i denne dunken og blandes med glass- og metallemballasjen, kan det i verste fall ødelegge kvaliteten på hele partiet under gjenvinningsprosessen, beskriver de.

Du kan lese mer om det her.