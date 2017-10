Fem spørsmål om innredning og støv.

Eksperten: Kai Gustavsen

Utdannet: Yrkeshygieniker

Jobber som: fagsjef inneklima, HMS/Miljørettet Helsevern (MHV), i Astma- og allergiforbundet (NAAF)

1. Kan man møblere slik at man får mindre støv inne?

– Menneskelig aktivitet har mye å si for støvmengde i et rom. Det samme med valg av inventar og møbler. For eksempel er skinnmøbler og andre møbler med glatt overflate er enklere å rengjøre. Dessuten vil møbler med ru overflate enklere samle støv.

Tore Fjeld

– Gardiner foran vinduer og tekstiler på vegger vil også fungere som støvsamlere, ved at støv som svever i luften fester seg på overflaten. Derfor kan det være lurt å «støvlufte» gardiner og tekstiler en gang imellom. Med mindre svevestøv vil noen klø mindre i øynene, og luften vil føles mindre tørr.

– Et bra tips er å se etter områder der støvet samles neste gang du ommøblerer. Da kan du planlegge de ulike rommene med tanke på å komme til med støvsuger eller mikrofibermopp. I den kalde årstiden kan man få fuktskader eller mugg mellom vegg og møbel. Med litt mellomrom kan man unngå det.

Shutterstock / NTB scanpix

2. Tekstiler og hud skaper vel mest støv. Hvordan begrense det?

– Det er viktig å være klar over at klær og tekstiler som vi bruker er med på å produsere svevestøv. Ta en titt i tørketrommelen neste gang du tørker tøy. Da ser du hvor mye de forskjellige klestypene produserer av støv. Bruker du pledd i stua eller soverommet vil tekstilfibre til slutt danne en hybelkanin.

Et skap eller en kommode med skuffer vil være et godt tiltak for inneklima og trivsel.

– Klær og tekstiler som oppbevares lukket vil heller ikke samle støv, noe som er en fordel når du skal ta dem i bruk. Også plastbokser med lokk kan fungere. Alternativt kan du ha forheng foran åpne hyller, for å begrense støvmengden.

– Det meste av støvet som oppstår inne, produseres av dem som bruker boligen ved bruk og aktivitet. Derfor er soverommet er et typisk sted der støv samles. Ofte er hver krik og krok utnyttet for å få plass til klær, poser, sko og sengetøy. Alt som oppbevares skaper mer støv, og gjør rommet vanskeligere å rengjøre.

Shutterstock / NTB scanpix

3. En del støv og skitt trekkes inn utenfra. Hvordan unngår man det?

– Bruk hageslangen til å rengjøre gangveien inn mot ytterdøren. Sett gjerne opp en «bankestein» ved trappen, en stein der barn og voksne kan banke av bøss som henger under utesko og støvler. Gå gjerne til anskaffelse av en avskrapningsrist og avskrapningsmatte, som kan legges utenfor døren. Innenfor døren bør det legges en fuktabsorberende matte. En skohylle plassert på veggen i yttergangen vil bidra til effektivt renhold, samt signalisere at utesko ikke skal inn.

4. Hvor ofte bør man støvsuge og vaske?

– Rutiner for støvsuging og renhold vil være forskjellig fra familie til familie. Hvor ofte det er behov for å støvsuge eller vaske, avhenger av hvor mye støv, smuler og skitt som produseres i boligen. De fleste ønsker å ha det hyggelig og rent, så derfor bør familien i fellesskap drøfte behov for rydding, støvsuging og vask av gulv.

– Vi anbefaler at man bruker mikrofiber til rengjøring – både tørr og fuktig. Tørr mikrofiber fungerer som en støvmagnet.

– I pollensesongen bør allergikere øke intervallene slik at pollen i innemiljøet reduseres. Når det støvsuges og rengjøres er det viktig ikke å glemme horisontale flater og hyller, som er landingsplasser for svevestøv.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

5. Nå er det sesong for peis og stearinlys. Hva gjør det for inneklimaet?

– Levende lys er kos og hygge, men overdreven bruk gir dårlig inneluft. Så dårlig at den kan sammenlignes med moderat røyking eller uteluften i svært forurensede byer. Partikkelforurensningen kan i enkelte tilfeller bli i høyeste laget, så ikke overdriv bruken av stearinlys. To grupper er spesielt utsatt i et dårlig inneklima – astmatikere og små barn. Vi anbefaler batteridrevne lys.