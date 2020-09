Slik unngår du at malingen begynner å flasse

Godt vedlikeholdte murhus er vakre, men når malingen begynner å skalle ser det raskt begredelig ut. Da gjelder det å finne årsaken til at malingen flasser,

Kari Byklum

-Som regel er det fukt som er årsaken til at malingen begynner å flasse, men så kan det jo være flere årsaker til at fukten har trengt inn, sier malermester Eivind Johanson hos Malermester Langeland.

Siden fukt kan vandre langt i betongen, kan det være utfordrende å finne ut hvor den kommer fra. Men på gamle hus er ofte grunnmuren synderen.

-I gamle hus mangler det gjerne fuktsperre, så da er grunnmuren veldig utsatt. Det er også områdene rundt vinduer, fortsetter Johanson.

Områder rundt vinduer er gjerne ekstra utsatt for fukt, og dermed sprekker malingen. Foto: Foto: Ifi.no

Murmester Frode Lindgren mener det er viktig med en grundig befaring av både grunnmur, gesimser, takrenner, beslag og tak for å undersøke hvor fukten trekker inn fra. For å være på den sikre siden, anbefaler han å la fagfolk undersøke det.

-Det lønner seg alltid å gjøre arbeidet skikkelig. Hvis malingen først har begynt å sprekke, er det ingen langvarig løsning å bare fjerne den løse malingen for så å male på ny. Når det først har begynt å sprekke, vil problemet som oftest eskalere, forklarer Lindgren.

Plastmaling er fy-fy

Hvis først fukten har trukket inn i muren, vil den føre til at malingen slipper taket på veggen. Og dermed flasser det. Men selve malingen kan også være årsaken til fukten.

-Hvis det er brukt plastmaling, eller såkalt akrylmaling som som ikke puster, og gjerne mange og tykke lag over tid, vil malingen etter hvert danne et så tykt teppe at muren bak ikke får puste. Da sprekker malingen, forklarer Johansen.

Dette skjer også med såkalte dampdiffusjonsåpne akrylmalinger som blir tettere for hvert strøk som påføres.

Bort med alt det gamle

Derfor anbefaler fagfolkene å fjerne all maling for deretter å male på ny med maling som puster og som passer til underlaget.

Drømmer du om å bevare murhuset så fint som dette? Da må du sørge for riktig vedlikehold. Foto Ifi.no

-Den kan fjernes enten kjemisk eller mekanisk. Og når du maler på ny, er det som sagt utrolig viktig å velge riktig maling, sier murmesteren.

Betyr det at plastmaling er uegnet alle steder?

-Både og. Hvis du ikke har anledning til å gå grundig til verks, kan du selvsagt fjerne det som er løst og flekkmale med plastmaling.

Johanson bekrefter at plastmaling i noen tilfeller er det eneste som fungerer.

Muren får skader hvis ikke den vedlikeholdes riktig. Foto: Foto: Ifi.no

-Det er ikke mulig å bruke pustende maling over maling som ikke puster. Så skal du flekkmale, må du vite hva slags maling som opprinnelig er brukt. Hvis det er ikke-pustende plastmaling, må du bruke det samme oppe, sier malermester Johanson.

Men flekkmalingen løser ikke problemet med fukten.

-Nei, det er som å tisse i buska, det blir fort et problem igjen, avslutter murmester Lindgren.