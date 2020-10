Ukens grønne tips: Nordmenn sløser mer med vann enn nabolandene

Fem enkle grep for å redusere vannforbruket.

Har du et bevisst forhold til eget vannforbruk? Skrur du av vannet mens du pusser tennene eller mens du sjamponerer håret? Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Eksperten: Arnhild Krogh, rådgiver i interesseorganisasjonen Norsk Vann

Hvert døgn bruker hver nordmann i gjennomsnitt 178 liter vann, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for 2019. Det har gått ned fire liter siden 2018. Norsk Vann mener tallet fremdeles er for høyt. De ser at for husholdninger som har installert vannmåler, er gjennomsnittsforbruket cirka 140 liter per person. (Norsk Vann rapport B20/2018)

– På den positive siden ser vi at vannforbruket til norske husholdninger går litt ned. Det er bra, men det er fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med mange andre land i Europa, sier Arnhild Krogh i Norsk Vann.

Nordmenn bruker nesten dobbelt så mye vann som danskene, som i snitt har i overkant av 100 liter i døgnet, ifølge den danske bransjeorganisasjonen for vannselskaper Danva.

Krogh forklarer at nedgangen av vannforbruk i Norge kommer av at flere installerer blant annet vanneffektive dusjer, oppvaskmaskiner og toaletter. Oversikten under viser hvor mye det kan redusere vannforbruket hos den enkelte.

Nordmenn sløser med vann og har det største vannforbruket i Norden, viser «Vannbarometeret». Undersøkelsen er utført av Ipsos for Grohe blant 4032 personer fra Norden. Samtidig som vi erkjenner sløsing, er vi minst villige til å redusere vannforbruket. Krogh er ikke involvert i eller kommenterer undersøkelsen.

Oversikten viser hvor mye vann de fem vanligste Husholdningsartikler bruker i snitt. Foto: Skjermdump: Det europeiske miljøbyrået (EEA)

Oppfordrer nordmenn til å bruke mindre vann

Krogh oppfordrer alle til å være mer bevisste på hvor, hvordan og hvor mye vann man bruker.

– Vi har nok vann, I prinsippet kan man sløse i vei uten at det påvirker lommeboken nevneverdig. Men for at den enkelte skal få vann i springen hjemme, har vannet vært gjennom en omfattende renseprosess før det sendes ut på ledningsnettet. Det er ressurskrevende både å rense og transportere vannet gjennom et omfattende ledningsnett, sier hun.

Arnhild Krogh i Norsk Vann. Foto: Arnfinn Johnsen

Slik kan du redusere vannforbruket

Ved å ha et bevisst forhold til vannforbruket kan man spare strøm og penger, om man har vannmåler. Redusert vannforbruk vil de fleste steder også gi en miljøgevinst. Dette fordi det betyr mindre avløpsvann som må transporteres og renses på avløpsrenseanleggene.

Enkle grep som vil redusere vannforbruket:

Ta kjappe dusjer istedenfor å bade i badekar. Et badekar kan romme flere hundre liter varmtvann, mens en dusj er mer effektiv vann brukt.

En sparedusj bruker bare halvparten så mye vann (og varmtvann) som en vanlig dusj, men er likevel mer enn nok til å bli ren.

Ikke la vannet renne mens du pusser tennene.

Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle. Da sparer du både vann, energi og vaskemiddel. Ikke vask opp for hånd.

Ha toalett med vannsparende skylleknapp. Man trenger ikke full skylling alltid.

Kilde: Norsk Vann

Unge mener de sløser minst

Hver tiende husstand har sanitærprodukter som drypper eller lekker, ifølge Grohe. Det betyr at mye vann bare renner bort.

Undersøkelsen «Vannbarometeret» viser at nordmenn har en mer negativ holdning til å gjøre noe med vannforbruket sitt. En av tre nordmenn har aldri reflektert over eget vannforbruk.

Nordmenn mener bedriftene har ansvar for å redusere forbruket, mens svenskene mener befolkningen må lede an.

De mellom 51 og 65 år ser ut til å ta flest grep om å bruke mindre vann, basert på undersøkelsen. Det er likevel unge mellom 18 og 30 år som mener de gjør størst daglig innsats for å redusere forbruket.