Fem spørsmål om hvordan kjøkkenet bør utformes og planlegges.

Eksperten: Trond Ramsøskar

Utdannet: Interiørarkitekt MNIL. Har mastergrad i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunst- og håndverksskolen i Oslo.

Jobber som: Interiørarkitekt og driver Ramsøskar Interiørarkitekter med ti tilknyttede arkitekter og interiørarkitekter. Har vært president i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) i fire år.

Helle Aasand

1. Hva bør du tenke på når du skal ha nytt kjøkken?

– Mange går til kjøkkenbutikken og ber dem plassere kjøkkenet nøyaktig der det har hengt i alle år. Ikke gjør det. Tenk grundig over hvordan du bruker kjøkkenet i dag, og hvordan du ønsker å bruke kjøkkenet fremover.

– Du trenger et praktisk hverdagskjøkken. Flere kommer til meg og sier de gjerne vil ha plass til å lage mat med venner. Sånn er ikke hverdagen for de fleste. En del menn tror dessuten gigantiske kjøkken tiltrekker seg damer. Dét er det pene bad som gjør. Mange går for åpen kjøkkenløsning mot stuen, men det passer ikke alle. Du blir ikke mer ryddig av åpen løsning.

Ramsøskar anbefaler at man husker på den berømte «trekanten». At man skal kunne gå i trekant mellom kjøleskap/oppbevaring, stekeovn/ komfyrog vask. Og punktene bør ikke ha for stor avstand, maks én meter.

2. Hva bør man ta hensyn til når man utformer kjøkkenet?

– Hvor er vinduer og dører plassert? Det er viktig. Har du verandadør bør du ha spiseplassen i nærheten – det er hyggelig å se ut. Har du et vindu på kjøkkenet, bør du planlegge så du får stått mye ved det. Jeg ville hatt vinduet ved vasken.

La alt være på en armlengdes avstand, hvis det går, tipser Ramsøskar om. For eksempel er det praktisk å stå ved oppvaskmaskinen og sette rett inn i skapene uten å gå rundt.

3. Hvilke kjøkkentrender bør man unngå?

– Det er flere litt upraktiske trender, mener jeg. Firkantet vask med helt flat bunn, for eksempel. Den er veldig vanskelig å rengjøre ordentlig. Folk burde heller vurdere en vask med mykere hjørner.

– Flere unngår overskap. Husk at man står på kjøkkenet, man sitter ikke. Såfremt du ikke er veldig lav, bruker du gjerne hele høyden i rommet. Det er naturlig å ha glass, kopper og servise i overskap, og man får bedre oversikt. Jeg har heller ikke troen på åpne hyller. Det blir så mye støv og matfett i hyllene, glass ser ille ut etter bare noen dager.

– Trenger du virkelig innebygget isbitmaskin, kaffemaskin eller mikrobølgeovn? Ha heller mikroen i et skap, og åpne skapdøren når du trenger den. Noen vil også ha tevann rett fra springen. Fint å ha, men det blir gjerne lite brukt.

4. Materialvalg er viktig. Hva anbefaler du?

– Jeg er oppdratt fra kunst- og håndverkskolen til at alt skal være ekte. Men tregulv på kjøkkenet er egentlig ikke så praktisk og marmorbenkeplaten trenger behandling og blir fort skjoldete. Det mest praktiske er laminat eller andre materialer som knapt trenger vedlikehold. Har man hunder og små barn bør man ikke ha sort høyglans, det blir flekkete, eller skap som åpnes med ett trykk.

5. Mange går for kjøkkenøy og åpen kjøkkenløsning. Hva skal til for at den blir mest mulig optimal?

– Ikke velg for liten kjøkkenøy. Øyen skal gi mer arbeidsplass og bør ha minimum 1,5 skaps dybde. Det vil si 60 centimeter på den ene siden og 30 på den andre. Da får man dessuten mulighet til å oppbevare på begge sider, og jobbe på begge sider. Avstanden mellom øyen og kjøkkenet bør være mellom 90 centimeter og én meter. Over én meter blir det en passasje man bruker som snarvei.

– Jeg har tidligere vært en pådriver for barløsning ved kjøkkenet, men jeg synes egentlig at man bør sitte med normale stoler rundt et bord. Har man små barn bør familien samles til måltider, og da er det litt rart å sitte på barkrakker i en rekke bortover.