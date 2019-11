Det er lite som slår stemningen fra en knitrende peis, men selve veden kan også skape hygge i stua. Ifølge Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme, er det som regel helt uproblematisk å pynte med store stabler med ved i stua, så lenge du tar noen forholdsregler.

– Så lenge veden er helt tørr når du tar den inn, skal det mye til for at den gjør skade.

Men for å være sikker på at det ikke følger med noen ubudne gjester mellom barken og veden, anbefaler han bjørk eller eik.

– Furu og gran er løsere i treet og sjansen er større for at det kan følge med noen insekter, men de fleste pynter vel uansett med bjørk.

Dersom du vil være helt trygg, kan du dunkene kubbene mot hverandre.

– Du kan jo velge de fineste bjørkekubbene og slå dem litt mot hverandre før du tar dem med inn, så bør det gå bra, sier Vigdal.

Ifi.no

Fraråder å pynte med ved

Kai Gustavsen i Norges Astma og allergiforbund (NAAF) anbefaler derimot at man kun tar med seg inn den veden man skal fyre med i nær framtid.

– Det kan følge med både muggsopp, pollenrester og gammelt utestøv i veden, og derfor er det tryggest at man bare bærer inn det man trenger.

Fuktig ved i varm stue vil nemlig gi gode vekstvilkår for muggsoppen, og etter hvert kan muggsoppsporene slippes ut i innelufta, og det er det mange som reagerer på, ifølge Gustavsen. Derfor anbefaler han også at man alltid oppbevarer veden ute, men tørt, og at man også tar med vedkurven og fyller den opp ute, ikke motsatt.

– Dermed unngår man at eventuelle soppsporer virvler rundt i innelufta mens man stabler veden inne. Men dette er det jo spesielt viktig å tenke på om man har allergikere eller noen med luftveisproblemer i huset, sier Gustavsen i NAAF.

Pass på mugg og råte

Øyvind Magerøy er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring og sier at man sjelden trenger å bekymre seg for at det skal følge insekter med inn i stua sammen med veden.

– Nei, de fleste har så tørr inneluft at edderkopper og andre små insekter uansett ikke overlever.

Det er likevel viktig å sørge for at det kommer nok luft til veden, enten man lagrer den i kjelleren eller pynter med veden i stua. Ifølge Magerøy kan det oppstå store råteskader om man stabler veden tett og rett på betongen i kjelleren.

-Hvis man har et eldre hus uten kapillærbrytende sjikt i golvet eller kanskje huset har sviktende drenering, vil det ikke være noe som hindrer fuktopptrekk fra golv eller vegger. Da kan veden bli så fuktig at den råtner og så kan råten spre seg videre i huset, advarer han.

Derfor anbefaler han egnede beholdere av plast eller stål hvis man oppbevarer ved inne i kjelleren eller boden, eller eventuelt skille den av med plastfolie.

Sørg for luftsirkulasjon

Når man tar veden fra kjelleren og opp i stua så bør den være helt tørr, men Magerøy sier at man uansett bør passe på hvordan man stabler den.

– Sørg for god luftsirkulasjon, spesielt hvis du stabler veden tett mot en utevegg i stua.

Det er viktig for å unngå store temperaturforskjeller og eventuelt kondens, som igjen kan gi grunnlag for muggsoppvekst.

Men dersom veden er helt tørr og den stables til innervegger for eksempel ved siden av peisen, er det ifølge Magerøy liten grunn til bekymring.

– Nei, der blir det uansett tørt og varmt, men sørg likevel for at du ikke stabler tettere enn at det kommer godt med luft til hvis det er fare for at veden fortsatt er litt fuktig, sier fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.