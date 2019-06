Du har kanskje oppdaget av frøpakkene du kjøpte på hagesenteret eller i butikken, har en best før dato. Men er det virkelig slik at frøene kun holder seg til denne datoen? Eller er det et salgstriks frøprodusentene bruker for å få deg til å kaste og kjøpe fullt brukbare frø?

Vi spurte ekspertene!

Christine Gulbrandsen

– Holdbarheten tar ikke brått slutt

– Det er ikke slik at holdbarheten til frø brått tar slutt, sier professor Trine Hvoslef-Eide ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hun forklarer samtidig at frøpakkene opererer med holdbarhetsdato først og fremst fordi spireevnen til frøene reduseres over tid og med uheldig lagring, som for eksempel i varme, tørre butikklokaler.

Frøfirmaene merker også pakkene med frøenes spireevne, for eksempel 80 prosent spiring. Denne prosenten bestemmes ut ifra såvareanalyser på frøene som gjøres før de kan selges i butikken. Lovverket pålegger også frøprodusentene å ta ny analyse på frøenes spireevne, dersom de skal selges en andre sesong, opplyser Kimen Såvarelaboratoriet, et delstatlig foretak med ansvar for såvareanalyser.

Har en frøpakke 80 prosents spiring, betyr det at frøprodusenten garanterer at åtte av ti frø spirer forutsatt at du har gitt frøene riktige spiringsbetingelser. Optimale spirebetingelser kan gjerne variere fra art til art og vil også framkomme på frøpakka. Den oppgitte spireprosenten vil vare ut en bestemt dato i en sesong.

– Etter denne sesongen vil frøene gradvis tape spiringsevne, for til slutt å ikke spire i det hele tatt, understreker Hvoslef-Eide.

Test før du kaster

Før du kaster gamle frøpakker med for lengst utgått dato, bør du forsøke å se om du får liv i dem, anbefaler professoren.

– Frø som er gått ut på dato kan du lett teste ved å ta ti frø og legge dem på et fuktig papir eller kaffefilter på en liten skål, og så legge dette i en plastpose. Luft litt hver dag og følg med på om frøene spirer eller ikke, sier hun.

Dersom for eksempel to frø spirer, har frøene antakelig omtrent 20 prosents spiringsevne igjen.

– Da kan de fortsatt brukes, men du får langt færre planter enn om åtte av frøene hadde spiret, sier Hvoslef-Eide.

– Kan godt ha flaks

Elisabeth Sæther i Norges Bondelag, oppfordrer til å forsøke lykken med gamle frø.

– Har du utgåtte frø i skapet, er det jo bare å prøve. Er de lagret riktig, kan du godt ha flaks, sier hun.

Birgitte Henriksen, daglig leder i Kimen Såvarelaboratoriet er enig og understreker at det er bare flott å forsøke å få liv i gamle frø dersom man ikke er avhengig av at det spirer bra.

– Spirer de, er det jo bare positivt. Holdbarhetsdatoen og dermed risikoen, er knyttet til spiring, og kan ikke sammenlignes med datomerking på matprodukter. Får du for eksempel drevet fram gulrotplanter fra frø som er «gått ut på dato» så er de ikke farlige å spise av den grunn, sier hun.