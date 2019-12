Det kommer stadig nye produkter i butikkenes kjøkkenavdelinger, men den gode gamle tresleiva består. Det har den gjort i mangfoldige generasjoner, og det er kanskje ikke så rart siden den fungerer så bra.

– Det er mange som er trofaste mot tresleiva si, og så lenge man behandler den riktig så kan man ha den hele livet, sier Hege Semmen Sandberg som er salgs- og produktsjef hos Jernia.

Siri Stavsholt Bujordet er seniorinspektør i Mattilsynet og sier at treredskaper er et godt alternativ, men at det er viktig å undersøke at de faktisk er beregnet på matlaging. Man må aldri bruke gjenstander eller materialer som kan avgi stoffer som kan virke negativt eller være helseskadelig for maten.

– Se etter for eksempel glass- og gaffelsymbolet som indikerer at det er ment for næringsmidler, men det finnes også andre symboler som kan bety det samme.

NTB scanpix/Shutterstock

Bytt ut ødelagte tresleiver

Seniorinspektøren anbefaler også å velge harde tresorter fordi de holder seg best, men det viktigste er at redskapen er rein og hel og uten sprekker, og at trefjøler får tørke godt.

– Dersom det er sprekker eller hakk i treproduktet så kan fuktighet og matrester trekke inn og skape grobunn for bakterier, derfor må man bytte ut tresleiva hvis den fliser seg opp. Men når det er sagt så vil ikke vi i Mattilsynet anbefale tre foran plast, eller motsatt, begge deler er trygt så lenge det er laget for dette formålet og reingjøres på en god måte.

Når det gjelder skjærefjøler har hun derimot klarere anbefalinger.

– Du kan fint bruke trefjøler til tørre ting som for eksempel brød, og da holder det å børste av smulene og bare vaske dem innimellom etter behov. Men til kjøtt, fisk, kylling og grønnsaker så kan det være lurt å bruke en plastfjøl fordi den normalt har glattere overflate som er lettere å gjøre rein etter bruk, sier Stavsholt Bujordet.

Slik vasker du den

Plastfjøler og andre kjøkkenredskaper av plast tåler fint å vaskes i oppvaskmaskinen, men Semmen Sandberg sier at dersom man skal ha glede av treproduktene så lenge som mulig, bør de vaskes for hånd.

– Det er mange, og meg selv inkludert, som putter dette i oppvaskmaskinen. Det går fint, men man må huske på at alt treverket blir helt gjennomvått, og det kan forkorte levetida. Det beste for treverket er at man vasker det i lett såpevann for hånd.

Et annet råd er å skylle både tresleiver og fjøler raskt i kaldt vann etter at det er vasket.

– Det er for å lukke porene i treverket, det er akkurat som at man bruker ansiktsvann etter å ha renset ansiktet.

Etter lang tids bruk vil treproduktene uansett tørke ut litt, men da er det enkelt å gi det nytt liv igjen.

– Smør det inn med litt nøytral matolje. Oljen vil trekke inn og mette treverket, og dermed blir det godt som nytt, sier Semmen Sandberg i Jernia.