– Den største feilen mange gjør når de skal ha nytt kjøkken, er at de ikke planlegger godt nok, sier Nina Nøstdal, interiørarkitekt og kjøkkenkonsulent hos kvik.

Mange er opptatt av å få et pent kjøkken, og blir gjerne inspirert av de nyeste trendene. Men Nøstdal tror samtidig mange glemmer å tenke langsiktig og vurdere hvorvidt de kommer til å like kjøkkenet noen få år fram i tid.

– Dessuten er det nok mange som glemmer å ta hensyn til funksjonalitet. Jeg tror det er lurt å tenke over hva som fungerer på kjøkkenet du har i dag, og hva du eventuelt savner, råder hun.

IKEA

Legg opp til riktig flyt

Jøril Korperud Johnsen, interiørdesigner hos Ikea, mener mange glemmer å ta utgangspunkt i kjøkkenflyten når de planlegger nytt.

– Men det er smart å bli bevisst på alt fra hvordan du beveger deg på kjøkkenet når du lager mat, alene eller med familien rundt, til hvilke andre aktiviteter som skjer på kjøkkenet parallelt og som du kanskje må ta hensyn til.

Det kan dreie seg om flyten i forbindelse med at du kommer hjem med matvarer fra butikken, om matlagingen eller rydding og oppvask, eller at dere setter dere for å spise.

– Legg opp til best mulig flyt, råder hun.

Også Nøstdal er opptatt av flyt; deriblant avstanden mellom de forskjellige kjøkkensonene.

– Unngå for stor avstand mellom kjøleskap, vask og kokesone. Dessuten er det lurt å sikre at du setter av nok benkeplass til alle arbeidssonene, sier interiørarkitekten.

Stian Herdal

Ikke nødvendigvis større, men smartere

Janne Nordahl, markedssjef hos Sørlandskjøkken, hører ofte at folk er redd for at det nye kjøkkenet de planlegger, ikke vil gi dem god nok plass.

– Men mange glemmer nok at det gamle kjøkkenet kanskje ikke hadde optimale løsninger i forhold til oppbevaring og funksjon. Man trenger ikke nødvendigvis et større kjøkken, men et smartere, påpeker hun.

Dessuten minner hun om at det for mange vil være slik at behovet for oppbevaring og plass endrer seg over tid.

– For eksempel er behovet veldig forskjellig hos en storfamilie enn hos et ektepar der de voksne barna er i ferd med å flytte ut. Og det er det nok en del som glemmer å ta med i planleggingen, sier hun.

Kvik

Få oversikt over det du har

Ifølge ekspertene er det langt fra uvanlig å ønske seg et visst design på kjøkkenet – uten at man nødvendigvis tar hensyn til hva man trenger å ha plass til. For eksempel drømmer noen om et kjøkken uten veggskap – og bare med benkeskap, sier Korperud Johnsen i Ikea.

– Gjør du det, er det viktig å legge opp til at du har dype nok skuffer som kan romme tallerkener og glass. Da må du ikke oppbevare «rot» på benken, på golvet eller i en hylle ved siden av.

Videre bør du måle opp kjøkkenet nøye, ikke bare en gang – men flere ganger før du bestiller nytt kjøkken. Ikke bare slipper du å bestille feil kjøkkenskap, men du får også best oversikt over hvordan du kan utnytte all plassen best mulig. Det mener hun er spesielt viktig for dem som bor på liten plass.

– Utnytt høyden på veggene, bygg inn skap og beregne ekstra plass til møbler og småting, anbefaler interiørdesignsjefen.

– Tenk på golv

Bjørg Owren, kreativ leder hos informasjonskontoret for farge og interiør (Ifi), minner om at det kan være smart å tenke golv tidlig i prosessen. Hun påpeker at det finnes et hav av muligheter, og det er langt fra nødvendig å ha samme golv på kjøkkenet som ellers i boligen.

– Blir det mye røff bruk og vannsøl, eller du har hund og små barn i hus, er tregolv det minst robuste, med mindre du aksepterer at tre er et levende materiale og synes det er helt OK med synlige spor av levende liv.

Ønsker du et robust golv som ikke får riper eller hakk lett, kan for eksempel laminat, vinyl, kork, keramiske fliser eller linoleum være gode valg, tipser hun.

Owren oppfordrer også til at man gjør seg godt kjent med egen stil, eller ønsker om stil og atmosfære i det nye rommet, før man drar ut for å handle tapet, maling, møbler eller annet interiør. Først da vet du hva du skal lete etter.

– Og dersom kjøkkenet skal ha en åpen planløsning, vil det lønne seg å se på helheten, for det øvrig inventaret kan da være med på å legge føringer på stilen.