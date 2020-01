– Det vanligste er at folk slurver med grunnarbeid, og det blir veldig synlig på det ferdige resultatet, sier Vidar Jacobsen, malermester og daglig leder ved MJA Maler & Gulvbelegg AS i Kristiansand.

Jacobsen ser ofte slurv etter såkalt joint-teiping. Det er faguttrykket for teipingen man gjør mellom nye gipsplater, før det skal tapetseres eller males.

– Denne teipen skal legges vått i vått, men mange privatpersoner legger det på for tørt og så drar de over så hardt at teipen ramler av underveis i det videre arbeidet, og da blir det bare surr.

Det er blå-teipen som gjelder

En dyktig maler har lite behov for å teipe før maling, men for privatfolk er det gjerne en dyd av nødvendighet. Men mange amatører bruker feil teip, ifølge eksperten.

– Det er mange teiper på markedet, men min erfaring er at det bare er den blå som gjelder. Den henger godt på under arbeidet, uten at det blir limrester igjen når den dras av.

De beste teipetipsene

IFI.no har samlet tre tips for amatører som skal male hjemme, og som ikke er stødig nok på hånden til å male uten å teipe først.

1. Velg riktig

Det finnes ulike typer maskeringsteip som gjerne har forskjellige funksjoner. Noen fungerer best på fasaden utendørs, mens andre henger best på muren. Skal du male inne, trenger du en teip som er beregnet for innendørs maling, og som er ment for underlaget. Sørg også for at du velger en teip av god kvalitet, slik at den sitter godt på underlaget og samtidig er lett å fjerne igjen

2. Lange lengder

I anbefalingen på Ifi.no så beskrives det at lange lengder er best. Bruk så lange remser som mulig når du teiper, for jo færre skjøter, jo finere og rettere blir resultatet.

3. Fjern med en gang

En vanlig amatørfeil er å la teipen være på litt for lenge, men da er det fort å dra med seg litt mer enn bare teipen. Når siste strøk er malt, bør du dra av teipen ganske umiddelbart.

Ikke mal på ledningene

De fleste amatører kan få et noenlunde godt resultat på slette vegger om de sørger for å bruke godt utstyr og er passelig raus med malingen. Problemene oppstår gjerne når det er skjøter, lister, ledninger, kontakter og andre ting som kommer i veien. Hvis du bor i et eldre hus hvor ledningene er synlige, er det kanskje fristende å male over dem. Det bør du ikke gjøre, mener Jacobsen.

– Jeg synes ikke det blir fint å gjøre det, og siden malingen ikke er beregnet for disse ledningene blir det tørt og sprøtt med tiden, og så flasser malingen av.

Dermed bør du enten teipe eller løsne ledningene slik at du kommer til bak, anbefaler han.

Ta av dekslene

Det er også fristende å teipe rundt lysbrytere eller kontakter, eller kanskje enda enklere; male rundt for frihånd. Men hvis ikke du er spesielt erfaren eller ekstremt stødig på hånden, kan det fort bli søl.

– Fjern heller dekslene veldig forsiktig og mal litt på innsiden av der dekselet normalt sitter. Det blir det peneste, råder Jacobsen.

Det siste tipset det erfarne maleren deler, er å være raus.

– Du må ikke være kjip på malingen eller på penslene. Vi som lever at dette bruker egne pensler som er tilpasset den aktuelle malingen, men for privatpersoner er det viktigste å kjøpe så gode pensler og ruller som mulig.

Og bruke godt med maling.

– Hvis du bruker for lite maling så blir det skjoldete når du drar over med rulla, men du må selvsagt heller ikke bruke så mye at det drypper, tipser han.