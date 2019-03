– Folk bruker støvsugeren til så mangt, og ofte til ting den ikke er ment å tåle, sier Frank Hegland, reparatør og daglig leder i Elektrofiks i Vennesla.

En vanlig støvsuger som de fleste har hjemme, skal kun brukes til vanlig husholdningsstøv som rusk og rask fra lo, støv eller fibre fra møbler eller tepper.

For mange er støvsugeren kanskje førstevalget dersom det har gått et glass eller en tallerken i golvet. Men kantene fra de små glassbitene kan være sylskarpe – og ødelegge både støvsugeren og støvsugerposen.

– Harde skarpe gjenstander kan rifte støvsugerposen, slik at innholdet i posen vandrer inn i selve støvsugeren, sier Nina Lorentzen i Elextrolux.

Nei til fint støv

Byggestøv fra oppussing, som for eksempel fint støv fra mur-, gips- og betong, kan også ødelegge støvsugeren.

– Støvet er nemlig så fint at det vil kunne passere posen og ødelegge støvsugerens motor, forklarer Lorentzen.

Hegland forteller at de har sett flere tilfeller der motoren har røket fordi støvsugeren er brukt på ekstremt fint støv.

– Støvsugeren er ikke beregnet på denne typen jobber, til det finnes det egne støvsugere, kommenterer han.

Fakta: TIPS Sjekk Hepa-filteret! Dersom du opplever at støvsugeren ikke suger som den skal eller fungerer dårligere enn normalt, bør du sjekke Hepa-filteret i apparatet. Det skal fange opp og filtrere fint støv.

Mange tror at det er feil på støvsugeren dersom den suger dårligere enn før – og klager gjerne til butikken eller kaster støvsugeren og kjøper ny. Men det de ofte har glemt, er at Hepa-filteret på støvsugeren skal byttes regelmessig, gjerne en gang i året, sier Frank Hegland i Elektrofiks.

Er dette gått tett, kommer ikke lufta seg raskt nok gjennom filteret – noe som betyr at motoren ikke får den lufta den trenger for å bli tilstrekkelig avkjølt. Dessuten vil et tett filter bety mer støv og forurensing i innelufta.

Brannfarlig å støvsuge aske og glør

Du skal også være forsiktig med å støvsuge rundt ildstedene i boligen.

– Aske og glør utenfor ovnen eller peisen skal oppi en askeoppsamler og kjøles ned, og ikke i støvsugeren. Det sier seg selv, men dersom en glo suges inn i støvsugeren – og med den lufttilførselen som er der – er det akkurat som å blåse på et bål. Da kan det raskt si «poff» og hele støvsugeren kan ta fyr, sier Elektrofiks-reparatøren.

En annen fare med å støvsuge aske er at støvet, som er svært fint, slippes rett gjennom posen i støvsugeren og blåses ut i rommet igjen. I verste fall ender du opp med å puste inn askestøvet, påpeker det danske forbrukernettstedet idenyt.dk.

Det amerikanske husholdningsmagasinet Good Housekeeping har et triks de mener er nyttig for å unngå at askestøv virvler opp og ender i lungene. De anbefaler å strø litt fuktig kaffegrut over asken før den fjernes, fordi den fuktige massen vil hjelpe til for å holde støvet nede.

Fukt kan ødelegger motoren

Fukt og væsker bør også holdes unna støvsugeren, påpeker Hegland. Det kan være alt fra vannsøl til fuktige jordrester, sølt kaffegrut eller våte matbiter fra teppe og golv.

– Motoren og elektronikken i støvsugeren er ikke laget for å tåle fukt og væsker, det vil kunne skade elektronikken og motor, sier Hegland.

Lukt er et annet problem som kan oppstå dersom du støvsuger opp fuktig matrester, ifølge det amerikanske magasinet Reader´s Digest. Det kan både sette seg fast og tette røret i støvsugeren, samt forårsake en fæl lukt i forråtnelsesprosessen, opplyser de.