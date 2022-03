Lumbers nærings- og industrihistoriske røtter går helt tilbake til 1915, da en treforedlingsbedrift ble anlagt i Torridal og siden flyttet til Lumber-området i Vågsbygd.

I april 1975 kjøpte en gruppe investorer fra Kristiansand (blant andre Oddleiv Eidjord) bedriften for 2,6 millioner kroner. Selskapet skiftet navn til Lumber Co. AS. Eidjord ble styreformann og ervervet senere samtlige aksjer.

I mange år var Lumber Co. AS en stor finérfabrikk og en viktig hjørnesteinsbedrift for Kristiansand. Fram til 1980 var det også sagbruk her. Ved inngangen til 1983 var det 144 ansatte, og på slutten av 1985 bare 55.

I 1991 ble maskinene solgt, og fra 1995 har selskapets navn vært Lumber AS. Det er fortsatt om lag 35 bedrifter med flere hundre ansatte etablert i næringsparken.