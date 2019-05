Pollensesongen er i gang: Slik lager du en allergivennlig hage

Planter og trær som avgir duft og pollen, plantes lengst vekk fra soverom og uteplasser.

Unngå gressplen.

Unngå bruk av bark som bunndekke i plantebedene fordi mange reagerer på lukten av bark og fordi våt bark kan spre muggsoppsporer. Et godt alternativ er markdekkende planter.

Unngå løkplanter.

Frukttrær, grønnsaker og bærbusker, er allergivennlige vekster med noen unntak.

Planlegg gjerne en grønn «vegg» mot trafikkert vei. Planter skaper et filter mot støy, støv og forurensning.

Urter egner seg også godt for dyrking i krukker, og for en allergiker er det da lettere å flytte urtene unna hvis de skulle forårsake allergiproblemer. En allergiker må for øvrig tenke på at urter kan kryssreagere med andre vekster. Noen urter lukter også sterkt. Enkelte urter i full blomst kan gi allergiproblemer.

Ha mulighet for å spyle sitteplassen og møblene for pollen. Vannet binder pollenkornet og minsker på den måten polleninnholdet i luften.

Planlegg mulighet for spyling av barnas leker.

Vann i form av fuglebad, fontene eller en liten dam anbefales ikke da dette kan gi plager for allergikeren i form av alger og muggsopp.

Kilde: Boken «Gode råd er grønne»