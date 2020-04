Dette er tegnene på at du bør potte om stueplantene

Har stueplantene stoppet å vokse eller henger de på andre måter med nebbet? Da kan det være ett av flere tegn på at det er på tide å potte om.

Det beste tidspunktet for ompotting er nå, når plantene setter i gang veksten etter en mørk og vanskelig tid i tørre og varme rom. Når du skal potte om, bør du velge en potte som er et par hakk større enn den forrige. Foto: NTB scanpix/Shutterstock

– Om du tar av plastpotten er det som regel lett å se om det er behov for å potte om en stueplante, sier Marianne Utengen, gartner i Det norske hageselskap.

For dersom potten er tettpakket av røtter – gjerne samlet sammen som en eneste rotsnurr i bunnen, eller nesten ikke har jord igjen, er sannsynligvis på høy tid å ta grep.

Noen ganger kan det være tilstrekkelig å bare fjerne litt av den gamle jorda, skjære av røttene som er snurret rundt, og plante den grønne veksten tilbake i den gamle potta. Riktignok med ny, næringsrik jord.

– Andre ganger bør du plante over i en større potte, slik at planten får bedre plass til røttene og mer jord. Dette gjelder gjerne planter som er gamle eller har vokst seg veldig store i den lille kjøpepotta, sier hun og legger til at når potta ser for liten ut i forhold til plantens størrelse, er den som regel også det.

Planter som vokser raskt og danner mye volum på kort tid, krever en hyppigere ompotting enn planter som vokse sakte. Foto: Mestergrønn Marianne Utengen, gartner i Det norske hageselskap. Foto: Tore Fjeld

Ny giv i større potte

Den viktigste grunnen til å potte om, er at planten skal få bedre vekstbetingelser.

– Rotsystemet må ha et stort nok apparat til å forsyne resten av planten med nok næring og vann, for å gi ny vekst, sier Kari Brekke, gartner hos MesterGrønn.

Har røttene fått det for trangt en periode, blir plantene litt skrantne og triste, og bladene blir gjerne litt daffe. De får om gjerne en litt gulaktig, lys farge.

– Jeg liker å sammenligne med enkelte gamle pæretrær, som har fått målt et rotsystem som er tre ganger større enn kronen til treet. Vi glemmer ofte røttene, siden de ligger skjult under jorda. Men de er likevel den viktigste delen, sier Brekke.

Stueplanten trenger ny jord og bedre plass i takt med at den gror. Foto: NTB scanpix/Shutterstock

Fakta Dette bør du vite om ompotting Ta planten ut av potta, og sjekk om røttene har liten plass, eller om det er mye jord å gå på.

Planter som vokser raskt og danner mye volum på kort tid, krever en hyppigere ompotting enn planter som vokse sakte.

Bruk kvalitetsjord, og gi plantene litt gjødsel. Vekst krever nye røtter, men også næring

Ikke pott rett i tette ytterpotter, siden de ikke gir mulighet til å drenere ut overskytende vann. Tette potter gir dårlig kontroll på hvor mye vann som hoper seg opp rundt røttene. Røtter i vann er den verste fiende for de aller fleste grønne planter. Kilde: Kari Brekke

Gjør det nå

Som hovedregel skal større og kraftig voksende stueplanter pottes om hvert år. De langsomt voksende plantene, som for eksempel sukkulenter og kaktus, derimot, bør ompottes hvert andre eller tredje år, skriver idenyt.dk.

– Det beste tidspunktet for ompotting er nå, når plantene setter i gang veksten etter en mørk og vanskelig tid i tørre og varme rom, sier Utengen.

Det er Brekke enig i.

– Våren er den perfekte tiden for ompotting. Plantene har vært i hvilemodus, og de har ligget på lading gjennom vinteren. Men nå når sola kommer tilbake, så er plantene superklare for en vekst-boost.

Noen vil ha det trangt

Likevel er det noen veldig få planter som trives best når røttene har det trangt, legger Brekke til. Det gjelder blant annet zamioculcas og enkelte philodendron, der røttene er tykke jordstengler som fungerer som magasinerer for vann og næring.

– Disse bør ikke plantes om før de nesten sprenger potta. Epifytter, som orkide, Guzmania og Vriesia, skal heller ikke pottes om i jord, tipser gartneren.