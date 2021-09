Eksklusiv boligstyling

Hvordan vi presenterer vår kjæreste eiendel overfor publikum er en utrolig viktig del av salgsprosessen. Med enkle grep kan gevinsten være stor.

Det første og kanskje viktigste å huske på når du skal i gang med boligstyling, er at det ikke er du som skal kjøpe bolig. Derfor kan det være lurt å få en stylist til å se over hjemmet ditt før du setter i gang. Det er fort gjort å se seg blind på eget interiør. Det viktigste er å glemme sin personlige stil og style boligen til et større publikum

Hvem er kunden? Tenk litt gjennom dette før du setter i gang med stylingen. Er det en familie med barn, har du for eksempel mulighet til å vise at boligen er tilrettelagt for dem.

Del opp stylingen i to prosesser.

Fotografering

Dette er boligens første audition på markedet.

Ved bruk av bilder og tekst skal oppmerksomheten til potensielle kjøpere fanges.

Det viktigste er at stylingen du ser på bildene trigger fantasien og drømmene til kjøperen. Dermed er det lurt å luke bort personlige eiendeler. Selv om du synes at du har det fint, minner stilen din kunden på hvem som bor der nå. Personlige gjenstander kan faktisk sette en stopper for drømmen om å flytte inn selv.

Det er viktig at stylingen er innbydende og ryddig, men at den på samme tid viser frem potensialet boligen har å tilby. Dette kan du gjøre ved å dekke på bordet, sette fram utemøbler (selv om det er vinter), sette fram noen deilige såper i dusjen, eller plassere en kaffekopp ved godstolen.

Tenk gjennom hva du mener er fortrinnene med boligen, og vis dette frem ved bruk av styling og dekor.

Unngå å la rom stå tomme. Det er bedre at du viser fram potensialet framfor at kjøper må tenke ut disse tingene selv. Kan rommet brukes som et ekstra soverom, kontor, lekerom? Vis fram muligheten. Det er ingen fantasi å hente i et tomt rom.

Sist, men ikke minst: Du kan fikse mye med maling og sparkel.

Det er ikke lurt å minne kunden på at fysisk arbeid er nødvendig. Dermed er ikke avflasset maling og spikerhull noe du ønsker å vise frem. Det kan godt hende at kjøperen har lyst til å bytte farge eller endre på innredningen, men i så fall er dette en del av kundens fantasi. Boligen bør representere at alt er på stell.

Visning

Nå som kjøperen har blitt fristet via annonsen til å oppsøke boligen din, står huset klart for andre audition. Det er på tide at bildene måles opp mot virkeligheten.

Et rent og ryddig hjem er noe de fleste liker.

Kunden har nå muligheten til å bruke flere sanser for å bli kjent med boligen.

Noen kan kanskje bli fristet til å sette fram et duftlys eller to. Ikke gjør det! Hva vi forbinder med ulike lukter er veldig individuelt. Sterk og intens lukt kan virke kvalmende for noen.

Et rent og ryddig hjem er noe de fleste liker. Kanskje til og med lukten av nystekte rundstykker.

Jeg har allerede påpekt at det kan være lurt å trigge fantasien ved å dekke et bord eller sette fram en kopp kaffe. Disse elementene skal nå bort. De gjør seg veldig godt på bilder, men på visning kan det se ut som du har glemt å rydde.

Boligen skal ikke framstå fullstendig steril, men det er viktig at elementene ikke forstyrrer bevegeligheten i rommene under visning.

Jeg pleier å si at en bolig aldri er ferdig før den skal selges.

Det kan kanskje virke overveldende å gå over hele hjemmet med silkehansker, men gevinsten kan være høy. Tro meg.