Staudebedet som blomstrer hele sesongen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mari Halvorsen

Mari Halvorsen er spaltist i Abito. Hun jobber som gartner og bruker fritiden på egne hageprosjekter, gjerne med sønnen Elias (2) på slep

Å få til et staudebed som blomstrer hele sesongen fra vår til høst kan være en utfordring. Det finnes tusenvis stauder, og møter du uforberedt opp på hagesenteret for å handle er det lett å falle for fristelsen å kjøpe stauder som er i blomst der og da. Det ser flott ut når du planter, men så går det noen uker, og plutselig er bedet bare grønt. Det er nemlig slik at de aller fleste stauder har begrenset blomstringstid, ofte rundt tre-fire uker. Da trenger du ganske mange forskjellige stauder for å ha et bugnende bed hele sesongen. Men det finnes selvfølgelig noen unntak. Jeg skal nå komme med noen tips til stauder med lang blomstringstid. Velger du disse kan til og med et bitte lite staudebed blomstre ustoppelig fra mai til frosten kommer.

Les også Hage på terrassen

Kattemynte

Kattemynte Foto: privat

Med sine blålilla blomster fyller den bedet fra mai til oktober. Trives i sol og tåler godt litt tørke. Klipp den gjerne ned når den er avblomstret, så kommer den opp igjen i full blomst på kort tid. Humlene elsker den også!

Steppesalvie

Steppesalvie Foto: Hageland

Blomstrer med flotte lilla spir fra juni til august. Trives i sol og tåler godt tørke. Klipper du den ned med en gang den er avblomstret kan du få en liten bonusblomstring før sesongen er helt over.

Storkenebb Rozanne

Storkenebb Rozanne Foto: Hageland

En storblomstret storkenebb som blomstrer fra juni til frosten kommer. Flott i et stort staudebed eller som bunndekker under et tre.

Skabiosa

Skabiosa Foto: privat

Finnes i rosa og lilla, og blomstrer fra juli og utover høsten. Vil ha mye sol. Knip gjerne av blomstene etter hvert som den blomstrer av.

Storstjerneskjerm

Storstjerneskjerm Foto: privat

Hardfør staude med nydelige blomster fra juni til august. Sol/halvskygge, gjerne litt fuktig jord. Nydelige å ta inn i vasen.

Dvergslirekne

Dvergslirekne Foto: privat

Bunndekker som blomstrer fra mai til sein høst. Med rosa små spir som blir mørkere og mørkere gjennom sesongen er den en flott kantplante i staudebedet, eller som bunndekker under større planter. Nøysom og trives nesten over alt.

Ormerot

Ormerot Foto: privat

Nært beslektet med dvergslirekne, men blir høyere, ca. 50 cm. Blomstrer fra juni/juli til august med søte lyserosa blomster som vaier dekorativt i vinden.

Et annet tips for å få et vakkert bed gjennom hele sesongen er å velge stauder med dekorativt bladverk. For eksempel Brunnera Macrophylla (også kjent som forglemmegeisøster), Alunrot, Hosta og ulike typer prydgress. Og husk, et staudebed blir aldri helt ferdig, så fortvil ikke om det ikke ble akkurat som du så for deg med en gang. Det er aldri for seint å ommøblere og supplere.

Publisert: Publisert: 28. juni 2020 12:52