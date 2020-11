Økte budsjettet med flere hundre tusen kroner for å kapre drømmehuset

Da Anette Schibstad og Daniel Byremo kom på visning i eneboligen på Andøya visste de umiddelbart at her ville de bo.

Anette og Daniel liker en minimalistisk, klassisk stil. Den blå velursofaen kjøpte de ny da de overtok huset. Foto: Kristin Ellefsen

– Det er helt tilfeldig at vi endte opp i dette huset her. Vi hadde egentlig bestemt oss for å droppe visningen, men så hadde vi vært på en bursdagsfeiring og var i bilen, så da stakk vi innom likevel, forteller Anette Schibstad (33).

Og at de valgte å gå på visningen likevel er både hun og samboer Daniel Byremo veldig glad for. De skulle nemlig ikke mer enn over dørstokken før de begge skjønte at drømmehuset hadde dukket opp.

– Det var noe med den atmosfæren og gode følelsen som møtte oss allerede i gangen som gjorde at vi fikk godfølelsen med en gang, sier Anette.

Kriterier

For de hadde vært på en del visninger og trålet finn.no i en lengre periode uten å finne noe som sto i stil til de kriteriene de hadde til det som skulle bli deres første felleseide bolig.

– Vi hadde ei liste vi jobbet oss ut ifra, og hadde vel nesten innsett at vi kanskje ikke kom til å få alt vi ønsket. Helt til vi kom her, forteller Anette.

Denne delen av stua blir mest brukt om kveldene. Foto: Kristin Ellefsen Detaljer fra sofakroken. Foto: Kristin Ellefsen

Foto: Kristin Ellefsen

Samboerparet var nemlig på jakt etter en enebolig. Den skulle ligge sentralt, men samtidig litt landlig til. Dobbel garasje var et must, og det skulle helst være et hus uten for mange prosjekter.

– Det var bare så mye finere her enn det bildene i annonsen viste. Og det er jo som regel omvendt. At bildene er finere enn virkeligheten, sier hun.

Økte budsjettet

Det unge paret var så bestemt på at de ønsket å bo i dette huset at de høynet det opprinnelige budsjettet med flere hundre tusen.

– Så vi måtte bare ringe banken og få godkjennelse slik at vi kunne være med på budrunde, forteller Anette.

Siden de begge hadde hver sin bopel som skulle selges var det heldigvis ikke noe problem å justere lånet i banken.

– Og resten er jo historie. Vi vant budrunden, og nå har vi bodd her i snart ett år, forteller Anette.

Den romslige gangen er malt i en lekker blåfarge. Foto: Kristin Ellefsen Detaljer fra gangen. Foto: Kristin Ellefsen

Det unge paret kunne ikke vært mer fornøyd med sin nye bolig. Da de overtok var det var det bare noen få flater som måtte males, ellers var huset i tipp topp stand.

– De som bodde her før oss har vært utrolig flinke med farge og materialvalg, så vi kunne så å si flytte rett inn. Noe som er utrolig deilig når man har små barn, sier Anette.

Kjøkkenet er stort med mye skap og god benkeplass. Foto: Kristin Ellefsen Paret ser for seg at peisen i stua kommer til å bli mye brukt framover. Foto: Kristin Ellefsen

Praktisk og smakfull

Siden dette var parets første felles bolig har de vært flinke til å ta alle avgjørelser i fellesskap, enten det gjelder maling eller interiørstæsj til huset.

– Daniel er faktisk ganske interessert han også, og har en mening om det meste. Så her er det ikke sånn at jeg bare kan kjøpe ting til hjemmet uten at han merker det eller sier noe, ler hun.

Eneboligen, som er rett i underkant av 200 kvadrat går over to plan, og er både praktisk og smakfullt innredet.

– Jeg er verken minimalist eller maksimalist og elsker fargepaletten i det skandinaviske interiøret sier Anette.

Baderommet i første etasje. Foto: Kristin Ellefsen Badet i andre etasje ble pusset opp i sommer. Foto: Kristin Ellefsen

Bortsett fra noen lovpålagte ting som litt elektriker og rørleggerarbeid har Daniel gjort det meste av oppussingen selv. Foto: Kristin Ellefsen Praktisk og lyst innredet vaskerom. Foto: Kristin Ellefsen

Egne prosjekter

Selv om huset var tilnærmet perfekt etter parets ønsker da de overtok for ett år siden, har de likevel gått i gang med noen egne prosjekter nå den siste tiden. I sommer ble for eksempel feriepengene brukt til å pusse opp badet i andre etasje.

– Siden det ikke ble ferie så bestemte vi oss for å ta i et tak der oppe. Og badet pusset vi opp på skikkelig budsjett, og landet på under 70.000 kroner. Det er ganske bra når man tenker på at hele badet er pusset opp. Vi har ikke bare malt.

Og mye av grunnen til det heter Daniel. Det er nemlig han som har stått for oppussingen av badet. Han er utdannet byggteknikker og jobber som tømrer. Når han i tillegg elsker å ha små prosjekter å pusle med, er det enkelt for familien å gå i gang med prosjekter.

– Jeg er glad i å ha noe å gjøre, og synes bare det er gøy når vi kommer på ting her hjemme som vi kan løse i fellesskap, sier han.

Hovedsoverommet er malt i en nydelig blåfarge som heter byge. Foto: Kristin Ellefsen I andre etasje har Daniel og Anette innredet en tv-stue. Foto: Kristin Ellefsen

På rommet til Ella er det rosa som gjelder. Foto: Kristin Ellefsen Veggene på rommet til Ella er malt med kalkmaling. Foto: Kristin Ellefsen

Stortrives

Verken Daniel eller Anette hadde noen spesiell tilknytning til Andøya før de flyttet ut der. Hun er oppvokst på Hellemyr, mens Daniel er oppvokst på Evje. Men etter ett år på Andøya ser de for seg at de kommer til å bli her i mange år.

– Tomta her er stor, og det er utrolig greit med hagen vi har rett utenfor stuedøra. I tillegg er det en del barn i gata her, så det er helt perfekt for en småbarnsfamilie som oss, sier Anette og Daniel som om ikke lenge venter en lillebror til Ella på 2 år.

Samboerparet Anette og Daniel falt for det rolige og familievennlige området i Vågsbygd da de var på visning. Foto: Kristin Ellefsen Fra stua er det utgang til en stor hage. Foto: Kristin Ellefsen

Tro det eller ei. I garasjen til Daniel er det alltid orden. Foto: Kristin Ellefsen

Vil utbedre hagen

Daniel og Anette har allerede planene klare for framtidige prosjekter. Det første de ønsker å gå i gang med er å utbedre hagen litt.

– Og siden vi har så stor tomt har jeg kanskje lyst til å bygge en garasje til, sier Daniel. Til tross for at han faktisk fikk den dobbeltgarasjen han var på jakt etter, han kan nemlig ikke få nok garasjeplass.

– Vi har jo to biler, snøfreser, tilhenger og en del annet stæsj. Jeg liker jo å ha orden og system på tingene. Så derfor hadde en garasje til vært midt i blinken, sier han.

Fakta Fargepaletten Gang nede og trapp: sophisticated blue

Soverom første etasje og vaskerom: Matrix (kalk på soverom).

Stue og kjøkken: dempet sort og klassisk hvit Andre etasje: Stue: Byger.

Bad: heksetimen (fargerike)

Hovedsoverom: byge

Jenterom: deco pink i kalk

Gutterom: treasure i kalk