Koronaen hadde en uventet effekt på norske borettslag. Det kan føre til lovendringer.

Deltagelsen ble firedoblet da møtene i borettslagene ble digitale. Det har lenge vært ulovlig.

Digitale årsmøter i borettslag har lenge vært ulovlig. Koronaen fikk politikerne til å snu. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Da det første digitale årsmøte ble avholdt, var det en udelt positiv erfaring, forteller Gunnar Bentzen, styreleder i sameiet Ringgaten Terrasse i Oslo.

Vårparten er høysesong for borettslag og sameier rundt om i landet. Sameiemøter skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Denne våren måtte alt foregå digitalt i spesialutviklede løsninger. For at dét skulle være mulig, måtte loven haste-endres.

Men den midlertidige lovendringen er kun gyldig ut året. Etter nyttår kan det igjen bli ulovlig å ha digitale årsmøter.

Nå håper flere aktører at lovendringen skal bli varig.

Gunnar Bentzen er styreleder i sameiet Ringgaten Terrasse i Oslo. Foto: Privat

Håper politikerne vil snu

– Med fasiten i hånden er vi kjempeglade for at vi slipper å booke lokaler og styre masse. Det er et skritt i riktig retning når det gjelder rasjonell drift av sameiet, sier Bentzen.

I stedet for et fysisk årsmøte, kunne sameiets medlemmer i år stemme over sakene digitalt i løpet av én uke. De kunne også stille spørsmål, fremme forslag og nominere andre til styreverv i et lukket forum for seksjonseierne.

– Det gjorde at mange flere fikk muligheten til å engasjere seg. I Ringgaten Terrasse ble møtedeltagelsen doblet etter at årsmøtet gikk digitalt.

Bentzen har sittet i styret i åtte år, og er styreformann for femte året på rad. Han tror deltagelsen vil øke ytterligere når flere blir vant til det nye systemet.

– Det er en viss konservatisme blant lovmakere. For oss var det en fordel at koronaen kom da den kom. Det fikk noen til å tenke seg om. Det er ingen grunn til at ikke årsmøter skal avholdes digitalt, mener han.

Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i Obos. Foto: Fredrikke Wiheden

Firedoblet engasjement

Obos har hjulpet over 2500 borettslag- og sameier i overgangen fra fysiske- til digitale årsmøter. De hevder den demokratiske deltagelsen er mer enn firedoblet sammenlignet med tidligere år.

– Møtedeltagelsen har økt fra rundt 10 prosent tidligere år til 44 prosent i år, sier Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør for strategi og IT i Obos.

For mange er det enklere å diskutere på nett enn å ta ordet i forsamlingen. I tillegg kan man stemme anonymt, forteller han.

– Hva med dem som ikke er på nett?

– De som ikke har gitt digitalt samtykke, har fortsatt fått muligheten til å fremme forslag og stemme på papir. Vi tar hensyn til det.

Positive tilbakemeldinger

– De digitale møtene er åpne i åtte dager og da blir det betydelig enklere for mange å «delta» ved å gå inn på møtet fra sin egen telefon eller PC når det måtte passe dem, sier Liljevik.

Han tror løsningen er kommet for å bli.

– Det er lettere å få folk til å engasjere seg digitalt enn om de skal være med i et fysisk møte i bomberommet en fin vårkveld, mener han.

Boligbyggelaget USBL er også positive til en lovendring, og mener at det på sikt kan føre til økt deltagelse.

– Vi har fått tilbakemelding fra flere av våre kunder om at de har fått flere til å delta på møtene etter de ble digitale. Dette gjelder spesielt der hvor beboerne er komfortable med digitale verktøy til vanlig, sier direktør for markedsavdelingen i USBL, Liv Krabbe Kyvåg.

Nikolai Astrup (H) er kommunal- og moderniseringsminister. I perioden januar 2019 til januar 2020 var han digitalminister. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hastelov kan bli permanent

Obos mener loven som hindrer beboere i å stemme digitalt, er foreldet. De har i to år forsøkt å få til en lovendring. Programvaren som fasiliterte møtene på nett denne våren, var allerede testet og klar da behovet meldte seg.

– Da koronaen kom, satte det fart på arbeidet til politikerne. Vi håper forandringene blir varige.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at de allerede er i gang med utredningsarbeidet som kan føre til en stående endring.

– Vi vil sende et forslag om permanente lovendringer på ny høring og tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med en lovproposisjon så snart som mulig, forteller kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H).

Fysiske møter fortsatt viktig

Astrup mener det er flere fordeler med fysisk oppmøte til generalforsamlinger og årsmøter. Viktige saker bør kunne diskuteres ansikt til ansikt, mener han.

– Likevel er det nødvendig at lovene gjenspeiler den teknologiske utviklingen og boligselskapenes behov for effektive og fleksible møtearenaer.

Liljevik i Obos er ikke bekymret for at digitale møter skal erstatte fysiske møter.

– 40 prosent av alle årsmøter er uten kontroversielle saker. Er det store rehabilitering- eller investeringsprosjekter, anbefaler vi at beboerne møtes fysisk.

Han tror de fleste vil starte med en kombinasjon av digitalt- og fysisk årsmøte. På sikt tror han at flere vil droppe det fysiske årsmøtet når det ikke er nødvendig.

– Er dere bekymret for hacking?

– Nei, det er vi i utgangspunktet ikke bekymret for. Du må logge deg inn med din egen bruker. Det er ingen legitimering når du møter opp på et fysisk årsmøte, så du kan i prinsippet «hacke» et fysisk møte ved å stemme på vegne av andre, sier Liljevik.