Nå som varmen ute stiger, og man igjen kan ta i bruk hager og terrasser, får man raskt enda flere kvadratmeter å boltre seg på, og til å kunne få plass til enda flere gjester. Det trenger absolutt ikke være så vanskelig å lage en hyggelig hagefest. Følg med, så skal jeg gi deg noen tips.

Noe av det første vi ønsket oss da vi fikk hage, var mange klappstoler og klappbord, slik at ikke antall stoler i hjemmet skulle begrense gjestelista. Veggen i garasjen fikk raskt lange kroker, slik at det er enkelt å hente frem og henge opp både stoler og bord. Det er viktig at det er enkelt og lett tilgjengelig, slik at man fort kan rigge i stand.

Med stoler og bord lett tilgjengelig, er det lettere å stelle i stand til fest. Foto: Richard Ribe

Linduk

Når bordene og stolene er plassert og slått opp, så er det utrolig hvor raskt en lang og bred linduk forvandler klappbordene til et fint langt langbord. Ved å bruke en ekstra bred duk, skjuler du beina, og gir bordene et helt annet utrykk.

En lang duk og store oppsatser gir stor effekt. Foto: Richard Ribe

Sett innendørs vaser og krukker på bordene. De får ofte et helt annet utrykk enn når de er i bruk inne, og med fri takhøyde ute, så kan man enkelt dra på med litt ekstra store oppsatser og store krukker. Det gir en stor effekt.

Hva med å gå på restaurant i hagen? Det har i hvert fall vært populært hjemme hos oss. Foto: Richard Ribe

Det er også hyggelig å ha ekstra høyde, som igjen er med på å skape en lunhet. Vi har samlet sammen en del kunstige greiner og blomster, som vi gjerne bruker sammen med ekte greiner fra skogen. De kunstige greinene og blomstene har vært en god investering som vi har brukt år etter år og om og om igjen. Disse er plassert på samme plass som klappbordene og stolene, og lett å flytte med seg ut, og sette i vaser.

Parasoll

Noe jeg er ekstra glad i ute, og som gir en stor effekt er parasoller. I tillegg til å være med å skape et koselig og skyggefullt område hvor man kan slappe av eller sitte å spise under, er de med på å lage en estetisk appell som ruver godt over bakken. Om man ikke har store trær eller store busker, så kan man enkelt slå opp en parasoll, og på få sekunder har man et lunt lite tak, og masse stemning. Ved å få både parasoller, blomster og lys opp i høyden, så gir det en mye større effekt, enn for eksempel små oppsatser.

Del opp i soner

Et annet tips er å dele opp uteområdet i soner, litt slik som man gjør inne. En av de mest populære sonene i vår hage er kiosken.

Richard Ribe driver interiørbutikk i Kristiansand sammen med kona Kamilla Kornbek Ribe og er designer av egen møbellinje. Foto: Richard Ribe

Ut av et gammelt IKEA-skap som vi hadde i garasjen, litt hvitmaling, messinghjul og håndtak fra Biltema, og en parasoll, hadde jeg og min datter lagd en liten kiosktralle. Og den har vært flittig brukt i både bursdager, hagefester og på 17. mai. Det er blitt «solgt» både is, sukkerspinn, pølser og godteri, og det har aldri vært vanskelig å få hjelp av ungene til å trille den ut av garasjen. Forklærne er raskt på, og med de mest stolte smil er det mye gøyere å levere ut desserten fra denne tralla. Samtidig så er det gøy å se hvor lett det er å involvere ungene på festen, og ikke minst se forventningen til både store og små som står i kø.

Et gammelt IKEA- skap ble med enkle grep forvandlet til en kiosk. Foto: Richard Ribe

Når kiosken er åpen, bordet er dekket, grillukta svirrer i lufta og den rolige loungemusikken svirrer i bakgrunnen, ja, da er det bare å glede seg til varme sommerkvelder, og ønske gjestene velkommen.