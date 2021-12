Hjemmelaget julepynt har gjennom tidene vært en stor tradisjon. Personlig mener jeg at konseptet har druknet litt i dorullnisser og julelenker.

Det er selvfølgelig veldig koselig når barna tar med seg hjemmelaget julepynt fra skole og barnehage, men jeg har lyst til å rette fokuset mot hjemmelaget julepynt som er snill mot lommeboken og som du faktisk har lyst til å pynte med.

Før du går i gang med å lage julepynt på nye måter, tar du frem den julepynten du allerede har. Visste du at det ofte bare er fargene som endrer seg på «årets nyheter» når det gjelder julepynt? I fjor, for eksempel, var det røde julekuler som gjaldt, nå er det de grønne som har rangen. I disse dager er det mange som strømmer til butikkene for å kjøpe nye kuler, men det er slett ikke nødvendig.

Gamle julekuler blir som nye med litt maling. Foto: Camilla Bakken

Når det gjelder å forandre på «utdaterte» kuler, er maling noe av det hotteste tipset jeg kan gi deg. Med maling kan du enkelt endre fargen, og dermed uttrykket på julekuler eller annen pynt. Et bra tips er å strø litt bakepulver eller natron i malingen for å gi den mer tekstur.

Tips! Grillspyd er genialt når du skal male kuler. Strikk spydene gjennom en pappeske og sett julekuler på toppen. For å kunne gjøre dette, er det viktig at du tar av toppen på julekulene først.

Maler du gammel julepynt i nye farger, sparer du både miljøet og lommeboken.

Camilla Bakken fra Kristiansand jobber blant annet som interiørdesigner og influenser. Hun brenner for interiør og DIY, og setter stadig i gang med nye prosjekter. Hun ble kåret til årets influenser på interiør under Vixen Awards 2021. Foto: Privat

«Gjør det selv» prosjekt 1: Konglekrans

Du trenger:

Dekorring (selges i nettbutikker og blomsterforretninger)

Kongler

Lim

Gavebånd

Fremgangsmålet er enkel.

Lim konglene fast i dekkoringen og klipp til et silkebånd du skal bruke for å henge opp den nye kransen.

Tips: Har du lyst til å male konglene? Da kan du putte dem ned i en plastikkpose, og helle oppi malingen eller lim og glitter. Blås opp posen og rist.

En konglekrans er dekorativ og enkel å lage. Foto: Camilla Bakken

«Gjør det selv» prosjekt 2: Lysestake

Du trenger:

En glassflaske

Vann

Granbar eller andre grønne vekster.

Fyll opp flasken med vann i ønsket mengde. Dytt den grønne veksten du har valg ned i flasken. Tada!

Får du ikke stearinlyset til å passe med flasketuten, kan du justere enden på lyset med en kniv.

Enkel og rimelig lysestake som gir god julestemning. Foto: Camilla Bakken

«Gjør det selv» prosjekt 3: Snøkrystaller

Du trenger:

Pappen som befinner seg inne i en dorull eller tørkerull

Limpistol

Gavebånd

Maling eller glitter om ønskelig

Kanskje en perle til midten?

Brett og klipp dorullen i en centimeter tykke ringer (se bilde).

Lim sammen ringene til en blomst. Her kan du fylle på så mye du måtte ønske. Det er ingenting annet enn fantasien som setter grenser. Klipp og knytt fast båndet, slik at det blir mulig å henge krystallene på juletreet.

Nå håper jeg at du har blitt ekstra inspirert til å lage eller omskape eksisterende julepynt. Som du ser, er det ikke mye utsyr du trenger. Du kommer ganske langt på vei med en god saks og limpistol.

Med dette prosjektet ønsker jeg dere alle en fortsatt god adventstid, og et godt nytt år, når den tid kommer.

En tom dorull kan brukes til andre ting enn nisser. Foto: Camilla Bakken