Mange sliter med varmetap gjennom utette dører og vinduer, og det er verken bra for miljøet eller lommeboka hvis man stadig må skru opp varmen. Det mest effektive er naturligvis å skifte til nye tette dører og vinduer som isolerer bedre, men det finnes også billigere tiltak som kan ha god effekt.

– Hvis ytterdøra siger så blir det fort varmetap gjennom glipen mellom døra og karmen. Årsaken til at den siger henger sannsynligvis sammen med at hengslene på siden ikke er festet godt nok, og dermed kan det være nyttig å få justert dette, sier byggmester Frank Dovland.

Han forklarer at belastningen og tyngden er størst på hengslesiden, men hvis døra blir vindskjev etter noen år, kan det være på grunn av kvaliteten.

– Prisen gjenspeiler ofte kvaliteten, så det er noe å tenke på om man skal skifte døra. Men man kan også forlenge levetida på den ved for eksempel å fuge i overgangen mellom belistningen og kledningen.

Fuging i overganger er imidlertid et kortsiktig tiltak.

– Etter noen år med bevegelse og slitasje fra vær og vind, vil nok fugene sprekke opp litt. Men fuging er likevel en god løsning som kan ha effekt en stund, sier Dovland.

NTB scanpix

Bruk kinnet

Anders Kirkhus, seniorrådgiver hos Sintef Byggforsk, sier at sprekker rundt dører og vinduer kan bidra til stort varmetap, og at man bør starte med å avdekke hvor det trekker mest.

– Velg en dag når det er kaldt og vindfullt og sjekk langs vinduer, dører, oppunder taklister eller under golvlister. Det beste er faktisk å legge kinnet inntil og kjenne etter, for det er mer følsomt enn hånden.

Dersom det trekker fra golvlistene, kan du ta disse av og etterisolere med litt bygningsisolasjon, før du så setter listene på igjen. Du kan stoppe varmetapet effektivt ved å montere tetningslister rundt både dører, vinduer og golv- og taklister.

Beregninger fra Enova viser at en kan redusere energibruken med 25–50 kWh per løpemeter ved å montere og plassere nye tettelister riktig.

– Disse tiltakene har god effekt, og er rimelige og enkle å få til selv. Og logisk nok, jo større luftlekkasjer, jo mer sparer du, kommenterer Kirkhus.

– Det ble tomt i butikken

Anita Røyrås er butikksjef hos Carlsen Fritzøe i Vågsbygd og hun forteller at deres salgstall har klar sammenheng med været.

– Tidligere i høst så ble det plutselig tomt for tetningslister. Det var i en periode hvor det blåste mye, og det er jo i sånt vær folk virkelig kjenner hvor mye det faktisk kan trekke inne.

Dersom det er ytterdøra som er problemet, anbefaler hun at man sjekker hva slags leverandør det er før man går i butikken.

– På de fleste dører så er det frest inn et spor hvor det er limt inn en tetningslist. Med årene så blir denne utslitt, og da har det stor effekt å bytte den ut med en ny som er laget nøyaktig til dørtypen.

Men Røyrås forklarer at de selger aller mest av selvklebende tetningslister med universell utforming.

– Da kan man bare teipe der det trekker mest, enten det er langs dørkarmen eller vinduskarmen. Mange har gjerne panelovn under vinduene, og disse ovnene jobber konstant dersom det er stor trekk fra vinduet, så en ny tetningslist der vil ha stor effekt.

Enten du fuger langs karmen eller teiper på en ferdig tetningslist, vil det kunne ha direkte innvirkning på strømregningen.

– Jeg kaller det for lavterskeltetning. Du kan nesten få et nytt vindu for en hundrelapp, sier hun.