De storvokste, frodige rododendronblomstene er en fryd for øyet når de står i full blomst. Men når er brått over etter ei uke eller to, kan busken gjerne bli seende litt uflidd ut.

Bruker du derimot litt tid på disse enkle grepene, blir den fort både penere og finere – både nå og til neste år.

Foto: Marianne Utengen

Derfor skal du knipe vekk blomstene

– Det kan være lurt å knipe vekk avblomstrede blomster fra rododendronbuskene, sier Marianne Utengen, gartner hos Det norske hageselskap.

Hun forklarer at dersom man ikke gjør dette, vil plantene begynne å danne frø der blomstene satt – noe som da går på bekostning av nye blomsterknopper som skal utvikles og danne grunnlaget for neste års blomstring.

Utengen forteller samtidig at det ikke er enten eller – for det har hendt at hun ikke har fått knepet rododendronblomstene hos seg selv – uten at hun har sett noen dramatisk reduksjon i antallet blomster året etter.

– Det kan være at praksisen er viktigst på unge planter som ennå ikke blomstrer så rikt, sier hun.

Næring som skal tilbake til planten

– En annen ting er at dersom de visnede blomstene ikke fjernes, vil både frøstandene, som i seg selv ikke er så pene, og blomsterrester som har falt ned på bladene og tørket der, gjøre at buskene ser litt sjuskete ut når blomstringen er over, fortsetter Utengen.

Knut Tveit, gartner i Hageland, synes også man godt kan fjerne de visne blomstene på prydbusken. Men han påpeker at det er spesielt en ting som er viktig å huske på da:

– Vent til alt av kronblader er falt av eller visnet inn, for det sitter en del næring i disse blomsterrestene som skal tilbake til planten.

Tove Ladstein hos Opplysningskontoret for blomster og planter er enig, og legger til at blomstene lar seg lett knekke av når man gjør det etter ferdig blomstring.

– Det er ofte mer skånsomt å knekke dem av enn å bruke en kniv eller saks, men man får finne fram til den metoden som passer en selv best, sier hun og oppfordrer samtidig til en viss porsjon varsomhet, for rett ved siden av blomstene sitter knoppene som skal gi årets grønne tilvekst.

Christine Gulbrandsen

To ting som påvirker hvor fin busken blir

Har du mange eller store rododendronbusker i hagen, kan knipejobben bli til dels massiv. Men arbeidet gir likevel synlige resultater, for på ett-to-tre ser buskene mye penere ut igjen.

– Riktig velstelte rododendronbusker har blanke, fine blad og gir hagen et løft, også etter blomstring, kommenterer Utengen.

Tveit minner om at de viktigste faktorene for at rododendronbusken skal vokse seg finere og finere, er at den har jevn fuktighet gjennom sommeren, samt at den står i næringsrik jord.

– Det er også viktig å gjødsle, og gjerne like etter blomstringen for at planten lettere skal sette nye skudd og holde på grønnfargen. Gjødsle da gjerne med organisk hønsegjødsel, råder gartneren.