Slik beiser du plattingen og terrassen

Selv den styggeste og mest nedslitte treplattingen kan bli fin igjen med et nytt strøk beis. Men pass på at det er varmt nok ute før du beiser terrassen din. Gjør du ikke det, kan resultatet fort bli skjoldete og mindre holdbart.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det beste resultatet får du hvis du påfører beisen med en rulle. Foto: Ifi.no

Line Raaen Osmundsen

Temperaturen ute stiger, og noen steder i landet er plussgradene allerede tosifrede. Vi begynner å lengte etter varme dager og hyggelige stunder på terrassen, og er klar for sol og varme. Men disse stundene blir mest hyggelig på en velstelt terrasse.

Vask terrassen først

Start sesongen med å gi terrassen en skikkelig vårreingjøring. Kost vekk grus, løv og eventuelle snørester, og vask terrassen med egnet middel. Du kan i prinsippet starte med vasken når det ikke lenger er fare for frost.

– Så lenge du er ute av frostperioden, er det ikke noe som tilsier at du ikke kan starte med reingjøring, eller andre forberedende arbeider til den kommende overflatebehandlingen, sier Thomas Sundmoen, teknisk sjef hos Flügger.

– Vent gjerne til den laveste døgntemperaturen er 10 varmegrader. Da virker vaskemidlene best, og treverket tørker godt etterpå, sier malermester og teknisk sjef Morten Fehn hos Beckers.

Les også Kunstig eller ekte blomster?

En fuktmåler kan gi deg svar på om terrassen er tørr nok til å beises. Foto: Picasa

Terrassebordene må være tørre

Når terrassen er rein og tørr, ser du fort om den må beises. For at beisen skal fungere slik leverandøren lover, må treet være tørt nok. Selv om det er varmt i været, og du fint kan vaske terrassen, er det ikke sikkert treverket er tørt nok for beis.

– Det er vanskelig å si eksakt antall dager mellom vasking og beis ettersom det avhenger av tørkeforhold som vær og lufting rundt terrassen. Men det kan i mange tilfeller være fornuftig å rense en helg og beise den neste, sier Gustav Karlsen ved Vige interiør på Lund.

Les også Dette kan du gjøre i hagen nå

Slik sjekker du fukt i terrassegolvet

For å vite eksakt om treverket er tørt nok til å beises, kan du måle hvor mye fukt det er i det med en fuktmåler. Den får du kjøpt der du kjøper maling, i fargehandelen eller et byggvarehus. Fuktinnholdet i treverket bør være under 15 prosent.

– En fuktmåler er et nyttig verktøy som kan gi god indikasjon på fuktinnholdet i treet. De koster ikke så mye og kan være en fin investering, tipser Karlsen.

Gustav Karlsen ved Vige Interiør. Foto: privat

Bytte farge

Er treverket slitt og flisete anbefales å slipe det til det framstår som lyst i fargen og uten fliser. Siden beis er en transparent behandling, vil underlagets egenfarge ha innvirkning på sluttresultatet.

Skal plattingen få en annen farge enn den hadde fra før, bør alle rester av gammel behandling slipes vekk eller fjernes kjemisk. For de fleste terrassebeiser så er regelen slik at den skal påføres bart trevirke, ikke oppå tidligere beis eller olje ettersom dette kan gi større sannsynlighet for flassing. Dersom det er vanntynnet terrassebeis eller treolje fra før av, renses denne bort med terrasserens og lar det tørke godt før man kan påføres beis.

– Hvis man har brukt samme type white-spirit tynnet beis før av og skal ha nye strøk, trenger man ikke å fjerne alt. Da kan man vaske med kraftvask før man påfører ett eller flere strøk når tørt. Husk at flere strøk gir en mer dekkende finish samt at tidligere farger preger den nye fargen som man legger på i og med at beisen i og for seg er transparent, sier Karlsen.

Påfør beis

Beisen påføres gjerne med rulle med brems på forlengerskaft, som er et spesialverktøy for effektiv påføring på blant annet terrasser.

– Med denne kan man påføre rikelig med beis i hele lengder på en effektiv måte (ca. 2 bordbredder om gangen) før man setter på bremsen og tørker av overskytende beis på de samme to bordene. Deretter tar man de neste lengdene bortover på samme måte til terrassen er ferdig, opplyser Karlsen.

I hjørner, og til rekkverk og opptrinn på trapper, brukes en flat, brei pensel til påføring. Beisen skal påføres i ett tynt sjikt, og det er viktig å arbeide med ett bord av gangen, og i hele bordets lengde.

– Da unngår du skjolder ved start og stopp, samt overlappinger som vil være synlig etter at beisen har tørket, sier han.

Hva skjer hvis regnet kommer?

Før beisen er tørket skal det helst ikke regne på overflaten. Med det lunefulle været vi har i Norge, er det ikke alltid lett å forutse små, plutselige regnskyll.

– Men mange malinger og beis i dag så er den allerede overflatetørr før regnet kommer (hvis det ikke skjer plutselig) og det skjer ingenting. Men det kan være bra å ha en presenning liggende parat, som man kan trekke over hvis det uforutsett begynner å regne, råder Gustav Karlsen.

Når beisingen er unnagjort, er det vanlig å regne en brukstørketid på rundt 16 timer. Karlsen anbefaler likevel at å la den nybeisede terrassen stå i fred litt lengre enn det.

– La det gå minst et døgns tid før hagemøblene flyttes oppå, råder han.