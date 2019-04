Det er alltid gøy med litt forandring og noe nytt. Påska nærmer seg, og høytidene er en fin mulighet til å gjøre litt ekstra stas rundt frokostbordet for eksempel. Det trenger ikke være så mye, men noe ekstra for å skille det ut fra en vanlig hverdagsfrokost kan være hyggelig.

Høytidene er tid hvor det er ekstra hyggelig å være sammen med familie og venner. Jeg setter veldig pris på å ha det hyggelig rundt meg og jeg merker at trivselen øker. Jeg syntes også det er hyggelig at vi som familie kan gjøre og skape noe sammen. Jeg har fire små barn. Den minste er foreløpig for liten, men de tre andre på 3, 5 og 7 år er ofte med på ulike prosjekter hjemme.

Det er fantastisk å se stoltheten og begeistringen de små viser når de har vært med på noe som de syntes blir fint. Jeg passer alltid på å gi oppgaver jeg som jeg vet de kan mestre. Og det trenger så absolutt ikke være dorullnisser eller malte påske egg dere går i gang med når dere skal lage pynt sammen. Det finnes tusen andre ting å lage.

Da jeg foreslo for mine barn at vi skulle lage et ekstra fint påskebord, ble det mottatt med stor entusiasme. Å få i oppgave å gå rett utenfor hytta å finne fin grønn reinsdyrmose, kan selv den sønnen min på tre år klare.

Og vi fant ut at det kunne brukes som eggeglass eller litt pynt på bordet. Å se stoltheten i øynene hans etter funn av en helt my type eggeglass er gøy.

Mellomste på fem år som akkurat har lært å knytte skolisser fikk i oppgave å finne et koppehåndkle, knytte det sammen til to hareører, som igjen kunne brukes til eggeglass. Og når man i tillegg kunne ta noen fine bilder av mesterverket, ble mestringsfølelsen komplett.

Eldstedattera på sju år fikk i oppgave å finne de fineste grønne bladene hun kunne finne. Det er nemlig ikke mer som skal til for å gi litt liv og farge på frokostbordet. Det beste er at det ikke er et bord som har tatt flere timer å lage, noen ganger kan det enkle være like fint og vel så sjarmerende.

Ved hjelp av litt ekstra innsats, kan påskebordet bli litt mer enn det man rekker i en travel hverdag. I tillegg til at frokostbordet ser litt finere ut, så kommer frokosten garantert til å smake litt bedre også.

Ønsker dere en fin påske med eller uten mose på frokosttallerkenen.

