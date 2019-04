Flekker og fett på børstet stål. Slik får du stålet til å skinne.

Flekker, skjolder, riper og fingeravtrykk på rustfritt stål synes veldig godt. Fingeravtrykkene dukker opp igjen og igjen, og fartsstripene lar seg ikke alltid vaske vekk med såpe og vann.

En stor andel av moderne kjøleskap, komfyrer og oppvaskmaskiner selges med dører og front i rustfritt stål. Vaskeekspert Else Liv Hagesæther kjenner til de beste vaskemetodene for stålet.

Privat

Det kan være fristende å ta frem stålullen. Unngå det, ifølge vaskeboken Ren Glede. Stålullen kan få rustfritt stål til å ruste, ved at den legger igjen små jernpartikler som ruster.

1. Flekker? Mikrofiberklut og vann

Fingeravtrykk og fettflekker fjernes enklest med en fuktig mikrofiberklut, anbefaler Hagesæther. Når flekkene er fjernet, må man tørke overflaten helt tørr for å unngå skjolder.

2. Misfarging? Prøv kjerringrådet

Misfarget utstyr i stål kan blankes og renses med eddik, anbefaler hun. Man kan kjøpe midler i spesialforretninger som inneholder syre, men eddik gjør samme nytten. Bland eddik i håndvarmt vann og legg stålet ned i vannet. Misfarging på flater kan også fjernes med eddik på en klut.

3. Riper? Skurekrem

Utstyr i rustfritt stål kan skrubbes med skurekrem, tipser Hagesæther om. Det fungerer også for en rustfri oppvaskbenk.

– En rustfri oppvaskbenk kan bli ripet og stygg. Da fungerer skurekrem best. Polér godt med skurekrem, men hold deg til én lengderetning, sier Hagesæther.

Shutterstock / NTB scanpix

4. Olje for vanskelige flekker

Noen polerer fronter i stål med olje, men da må de la det være en veldig tynn hinne, ellers får man flekker hver gang man er borti med hendene, ifølge Hagesæther. Det er mindre tidkrevende å bruke mikrofiberklut og polerer tørt med kjøkkenhåndkle, mener hun.

Erfaringsmessig fungerer olje bra på flekker. Man gnir bort flekker med olje på papir eller klut og får en fin, skinnende overflate. Det kan være lurt å vaske med mikrofiber først om stålet er veldig møkkete eller støvete.

Shutterstock / NTB scanpix

5. Rødsprit eller vodka renser

Vodkaen fra barskapet kan få nytte som stålrens, ifølge Dinside.no. Ha litt vodka på tørkepapir som ikke loer, og dra over flaten.

Rødsprit kan også brukes, ifølge Ren Glede. Gjør på samme måte, ha rødsprit på tørkepapir. Bare husk at rødsprit lukter kraftig etter bruk.

Vaskeekspert Hagesæther bekrefter at rødsprit kan fjerne belegg, men påpeker at for eksempel bestikk renset med rødsprit må vaskes godt etter rens.