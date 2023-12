Her får du servert fire punkter som alle, uavhengig av alder og økonomisk utgangspunkt, kan ha nytte av å vurdere.

Ikke alle punktene passer for alle, men her er den viktigste øvelsen å være bevisst på mulighetene som finnes, for så å eventuelt gjøre et aktivt valg som passer for deg og din økonomi. Husk at små sparebeløp kan vokse seg store over tid.

Boligsparing for ungdom

Mange kjenner allerede til Boligsparing for ungdom (BSU), som er en sparekonto som passer for de som er under 34 år som ønsker å kjøpe egen bolig. De store fordelene med BSU er høy rente og mulighet for skattefradrag. Du kan maksimalt spare 27. 500 kroner i året og totalt 300.000.

For å få skattefradraget må du ha en jobb med skattbar inntekt. Siste frist for å fylle BSU i år er 29. desember. Hvis du ønsker å spare et månedlig beløp, vil 2292 kroner gi deg full BSU på slutten av året.

«Ulempen» med BSU er at pengene må brukes til bolig, og godkjente formål er per nå:

Kjøpe bolig hvor du selv skal bo

Nedbetale lån på en bolig som du eier og hvor du selv bor

Oppussing og vedlikehold av egen bolig

Pensjon

Pensjon er et viktig stikkord for alle, særlig de over 34 år. Det er fortsatt for mange som ikke har et bevisst og aktivt forhold til pensjonssparing. Å endre pensjonsprofil passer for alle som jobber i privat sektor, og det er helt gratis.

Du kan selv bestemme hvor og hvordan arbeidsgiver plasserer pengene, og hvor stor andel aksjer du ønsker. Har du hatt flere jobber som har spart pensjon til deg, kan du også samle disse. Skaff deg oversikt på norskpensjon.no, og legg en plan som passer for deg.

Andrea Madelen Mosvold Hogga er autorisert finansrådgiver i DNB, og er opptatt av folks privatøkonomi, investeringer og eiendomsmarkedet. Hun har bachelor i rettsvitenskap, og økonomi og administrasjon. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

Etter hvert må de fleste av oss begynne å spare til pensjon, og da anbefales det å spare i fond. Fordelen med fond er at det historisk sett gir høyere avkastning enn å ha pengene på sparekonto, men du må være oppmerksom på at markedet har naturlige svingninger.

En lang sparehorisont er derfor viktig, og du må være forberedt på å stå i sparingen din i nedgangstider. En annen fordel er at du kan selge deg ut av fond dersom du får utforutsette utgifter, men det beste er naturligvis om du kan la pengene stå.

Ikke legg fra deg planen om å spare i fond fordi du synes det vanskelig å velge blant alle fondene som finnes. Be heller om rådgivning.

Denne oversikten viser hvor mye du må spare hver måned for å ha en million når du blir pensjonist, vist med forskjellige alder og fond med 30, 50 og 100 prosent aksjer. Foto: Illustrasjon: DNB

Individuell pensjonssparing

Individuell pensjonssparing (IPS) er sparing til pensjon i fond hvor du får utsatt skatt. Dette passer best for dem som gjerne er litt eldre, eller betaler formuesskatt.

Fordelen med IPS er skattereglene. Innskuddene du gjør kan trekkes fra på den alminnelige inntekten din, noe som reduserer skatteplikten. Fradraget er for tiden på 22 prosent, så hvis du sparer 15.000 kroner, får du 3300 kroner mindre i skatt, og dermed 3300 kroner ekstra til sparing. I tillegg betaler du ikke skatt på avkastningen eller formueskatt så lenge du sparer.

Men når pengene tas ut, blir både innskudd og avkastning skattlagt som alminnelig inntekt. Pengene du sparer i IPS er bundet til du når pensjonsalder, og du kan tidligst ta dem ut fra du er 62 år. Pensjonen skal utbetales til du fyller 80 år, og minste utbetalingstid er som hovedregel 10 år. Med IPS binder du altså pengene, og kan ikke bruke dem til uforutsette utgifter.

La et av forsettene for 2024 bli at du tar aktive grep om økonomien og sparingen din – det er lurt for de mange nyttårene som kommer.