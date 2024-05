Styret har likevel i visse tilfeller anledning til å representere seksjonseierne utad. Et praktisk eksempel er de tilfeller hvor det er mangler ved fellesareal og krav fremmes mot utbygger.

Siden eierseksjonssameiet ikke er et selvstendig juridisk subjekt er utgangspunktet at eierseksjonssameiet ikke har rettslig kompetanse til å binde seksjonseierne. Dette innebærer at eierseksjonssameiet som sådan ikke kan ta ut søksmål på vegne av seksjonseierne.

Etter eierseksjonsloven § 60 kan likevel eierseksjonssameiet ved styret representere seksjonseierne i saker som gjelder «felles rettigheter og plikter».

Krav mot utbygger

Det betyr at eierseksjonssameiet kan gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot utbygger dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealer. Fellesarealer er alle deler av bygningskroppen eller eiendommen som etter seksjoneringsbegjæringen ikke inngår i de enkelte seksjoner eller tilleggsdeler til seksjonene.

Gard Erik Garlie er advokat og partner hos Advokatfirma Wigemyr & co. Han arbeider i hovedsak med eiendomsjus. I denne spalten tar han for seg praktiske og nyttige temaer innenfor dette feltet. Har du forslag til temaer? Send en mail til geg@wigemyr.no. Foto: Liv-Unni Tveitane

Eksempelvis er bærende konstruksjoner/fasade og felles infrastruktur som trapper/trapperom, heiser, felles rør/ledninger regnet som fellesareal. Siden eierseksjonssameiet ved styret kan representere seksjonseierne i slike tilfeller kan styreleder både saksøke og saksøkes.

I noen tilfeller kan det være samme type mangler i flere seksjoner. Styret har likevel ikke representasjonsadgang i slike tilfeller og de enkelte seksjonseiere må selv gjøre gjeldende sine individuelle krav overfor utbygger.

Kjøpekontrakten er grunnlaget

Styrets representasjonsadgang og partsevne for mangler ved fellesarealene innebærer ikke at eierseksjonssameiet har et selvstendig krav. Kravet utledes av den enkelte seksjonseieres krav mot utbygger. Det betyr at det er kjøpekontrakten mellom den enkelte seksjonseier og utbygger som er grunnlaget for de krav styret kan fremme mot utbygger.

Det er med andre ord den enkelte seksjonseiers rettsstilling overfor utbygger som er bestemmende for kravet styret kan gjøre gjeldende. Det må gjøres en konkret vurdering av seksjonseiers rettsposisjon overfor utbygger. At styret fremmer kravet avhjelper for eksempel ikke den situasjon hvor seksjonseierens krav er reklamert for sent eller foreldet. Da vil denne seksjonseiernes «andel» av kravet mot utbygger være tapt.

Styrets representasjonsadgang og partsevne er ikke eksklusiv. Også seksjonseierne kan fremme krav som gjelder fellesareal mot en utbygger. Den enkelte seksjonseier kan imidlertid bare fremme krav for sin «andel» tilsvarende eierbrøken i eierseksjonssameiet. Ifølge rettspraksis må seksjonseier fremme et økonomisk krav, i den forstand at han ikke kan kreve utbedring av fellesareal.

Ett spor

I de tilfeller der det er mangler ved fellesarealer som angår flere seksjonseiere vil det være fornuftig at eierseksjonssameiet ved styret fremmer kravet overfor utbygger. Da vil flere kunne dele på prosesskostnadene og risiko. Det er gjerne også bedre muligheter for en høyere rettshjelpsdekning gjennom sameiets forsikring.

Dersom styret først har fremmet krav i en rettslig prosess kan imidlertid ikke seksjonseieren fremme det samme kravet i en egen prosess. Man må altså velge ett spor. Utbygger skal slippe å bli møtt med det samme kravet både fra eierseksjonssameiets styre og seksjonseieren.