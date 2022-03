Da Siren Skallist og Audhild Svela var på boligjakt, så de først og fremst etter et hus med hage og tørkesnor. Samboerparet likte seg også godt i bykjernen, så da de kom over eneboligen i Fredensborgveien i Oslo sentrum med egen skjermet bakgård, var det full klaff. De forrige eierne hadde bodd i huset siden 1980-tallet, men vi må helt tilbake til 1750 for å tidfeste når den første laftestokken til huset kom på plass.

Kommunen ville rive

På den tiden var området Bergfjerdingen en forstad til Christiania. Innbyggerne var for det meste håndverkere og industriarbeidere i trange kår.

Huset er på 104 kvadratmeter. Det består opprinnelig av to mindre hus fra ca. 1750 og 1811 som ble sammenføyd med et mellombygg i 1978. Ved folketellingen i 1801 bodde det ni personer hvor paret nå har stue. Huset i bindingsverk ble satt opp i 1811. Der bodde det åtte stykker samtidig.

På 1960-tallet ble mange av husene ekspropriert og kjøpt opp av Oslo kommune med plan om sanering for å gi plass til Hausmannslinja, en motorvei fra Hausmannsbro til Slottsparken. Denne ble ikke noe av takket være engasjerte beboerforeninger som kjempet for bevaring. I 1978 fikk Oslo kommune gjennom Byantikvaren satt opp et mellombygg for å sammenføye de to husene våre til «en akseptabel familiebolig» før de solgte til private, forteller Skallist og Svea.

Bakgården har ikke plen, men er likevel frodig og grønn. Foto: Irene S. Lunde

Audhild Svela er arkitekt og Siren Skallist jobber i eiendomsforvaltningen i Obos. Begge liker godt å ha hjemmekontor under parasollen ute i bakgården – når været tillater der. Foto: Irene S. Lunde

Fra trangt og mørkt til åpent og lyst

På gateplan ser det nesten ut som et pepperkakehus, men når vi kommer innenfor døren, åpenbarer det seg uventet takhøyde og mye plass. Det er takket være den omfattende renoveringen samboerparet gjorde etter at de overtok boligen i 2017.

– Vi har åpnet opp, revet vegger, brukt lyse farger og materialer og utnyttet hver eneste millimeter til oppbevaring, sier Svela. Hun er arkitekt og kunne dermed stå for tegninger og søknader selv.

Gjennom Bygg og Bevar fikk de tips om å kontakte tømrermester Kjetil Eriksen. Han har god kunnskap om renovering av verneverdige hus.

Boligen er preget av smarte og plassbygde løsninger av solid håndverk. Bokhyllen fungerer både til oppbevaring og som rekkverk til trappen. Den mobile trappen nederst kan skyves under resten av trappen når hemsen ikke brukes. Til høyre er det en skyvedør med speil inn til garderoben. Foto: Irene S. Lunde

Bokhyllen mellom trappen opp til hemsen og stuen er både praktisk og estetisk. Samboerparet tegnet hyllen selv, og fikk hjelp av en tømrermester til byggingen. Foto: Irene S. Lunde

Tre overalt

Oppussingen startet i kjøkkendelen som besto av separat kjøkken og stue med en stor andel gulnet furu.

– Vi rev muren mellom rommene og satte inn en funksjonell kjøkkenøy. Pipen ble pusset, og en møbelsnekker bygget ny kjøkkeninnredning med integrert ny slakere trapp opp til soverommet. Her ble det også rom til oppbevaring i trappetrinnene, forteller Skallist. Hun jobber i eiendomsforvaltningen i Obos.

Og det er ikke bare i trappetrinnene det er smarte lagringsplasser. I gangen er det bygget garderobe med speil som skyvedør, samt skap helt oppunder taket. På vei opp til hemsen over stuen er veggen utnyttet til bokhylle på begge sider.

På selve hemsen er det skråtak og oppbevaring i veggen langs gulvet. Det samme er bygd inn under skråtaket på soverommet som ligger over kjøkkenet. Utenfor soverommet har samboerparet laget en garderobeløsning som de designet selv.

De tok mål og gikk til en byggevarehandel for å kutte opp ferdige materialer som de satte sammen. Skapene står på hjul. De kan enkelt trilles inn og ut etter behov.

Denne delen av stuen var tidligere brukt som bod, men samboerparet ønsket å åpne rommet mer og lage en lounge. Her har de innredet med en brukt dagseng, nytt sofabord og selvsydde puter. Bildet på veggen er en reklameplakat, mens vasen på bordet er egentlig en melkemugge. Foto: Irene S. Lunde

For å unngå at trappen ned fra hemsen ikke skulle bli for bratt, eller ende opp i veggen på badet, måtte de komme på noe smart for den nederste delen. En mobil trapp med sambatrinn ble løsningen. Trappen kan skyves under resten av trappen når den ikke er i bruk. Det er praktisk, og ikke minst en smart barnesikring når tantebarna kommer på besøk. Trappen er laget av en lokal smed på Sinsen. Foto: Irene S. Lunde

Å bygge hems i stuen ble en lengre prosess enn samboerparet hadde sett for seg. For å kunne isolere taket og lage hemsen, måtte takkonstruksjonen forsterkes og hele taket bygges på nytt. Siden huset er bevaringsverdig måtte de søke om dette hos Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten. Det ble i tillegg søkt om å tilbakeføre et originalt takopplett som kan ses på gamle bilder av huset. Foto: Irene S. Lunde

På hemsen har venner og familie soveplass når de kommer på besøk. For å ivareta sikkerheten henger de opp en netting ut mot stuen når de har overnattingsgjester. På andre siden under skråtaket, er det bygget oppbevaringsplass med skyvedører for å utnytte plassen. Foto: Irene S. Lunde

Hver eneste krik og krok er utnyttet til oppbevaring, som for eksempel trinnene i trappen opp fra kjøkkenet til soverommet. Siren Skallist viser frem løsningen som de tegnet selv og fikk bygget av en møbelsnekker. Foto: Irene S. Lunde

Den robuste peisen sto i huset da de tok over. Den er god å ha på kalde dager. Under renoveringen ble pipen pusset og røret på peisen forlenget. Foto: Irene S. Lunde

Ville ikke bruke gipsplater

Det var et mål for samboerparet å ikke bruke gipsplater i huset. Noen steder er panelet malt og beholdt, mens i stuen og på hemsen er veggene dekket i ny ubehandlet osp. I andre rom er det brukt kryssfinér av bjørk både i taket og på veggene.

– Huset er bevaringsverdig, så utvendig skal alt være som før. Nytt glatthøvlet ytterpanel på laftehuset ble valgt ut på grunnlag av gamle bilder, og malt fire strøk med linoljemaling. Vi fant også et gammelt bilde av huset fra 1908 der vi kunne se at huset originalt hadde et takopplett med vindu. Det fikk vi lov til å tilbakeføre, sier arkitekt Svela fornøyd.

Måtte jekke opp huset

Skallist og Svela trives godt i huset med egen skjermet hage midt i sentrum. Forbipasserende er ofte nysgjerrige på de små trehusene og de som bor der.

Hvis de holder på med noe utenfor huset, hender det folk stopper på gaten og spør dem om hvordan det er å bo der.

Etter utallige timer med renovering nyter de nå at de endelig kan slappe litt av. For alt gikk ikke helt etter planen da det sto på som verst. Da de skulle etablere hems i det eldste huset, måtte takkonstruksjonen forsterkes. Det resulterte i nytt tak på denne delen.

Dette huset måtte også jekkes opp for å erstatte noen råtne laftestokker med ny grunnmur. Hele denne delen er også etterisolert.

– Vi bodde i huset mens alt pågikk, med byggedo på vaskerommet og dusj i hageslangen. Det var likevel bare en fordel å være her for å ha jevnlig kontakt med håndverkerne og ta utfordringene som kom underveis. Nå er det mest småprosjekter på planen fremover. Kitting og maling av vinduer er jo bare kos sammenlignet med renoveringen vi har vært igjennom, sier Audhild Svela.

Den ene delen av stuen benyttes til TV-stue. TV-benken akkompagneres av en god og romslig sofa. Veggene i osp danner en rolig base, mens svarte detaljer er brukt som gjentagende kontraster. Planter og kunst er også med på å sette farge. Foto: Irene S. Lunde

Siden det ikke er vinduer på badet, valgte de å ikke bygge veggen mellom badet og vaskerommet helt opp til taket. På den måten kommer det litt naturlig lys inn hit likevel, i tillegg til naturlig ventilasjon. Hyllen på badekaret er laget av en av laftestokkene som måtte fjernes da det ble oppdaget råte i laftestokkene i veggen i stuen. Foto: Irene S. Lunde

Paret liker å ha besøk og prioriterte derfor en stor og sosial spiseplass. Her er veggene, taket, bjelkene og gulvet beholdt som det opprinnelig var da de kjøpte huset. Foto: Irene S. Lunde

Badet er utradisjonelt nok kledd med treverk i taket og på litt av veggene. Ifølge samboerparet fungerer det helt fint med tanke på fuktighet. Foto: Irene S. Lunde

På vaskerommet er tak og vegger kledd med bjørkefinér. Hyller og innredning er også bygget i samme materiale. I taket henger en tørkesnor som de har laget selv. Løsningen kan heves og senkes slik at alle når opp. Foto: Irene S. Lunde

Gangen er en del av mellombygget som ble satt opp mellom de to husene i 1978. Dette rommet er også kledd i bjørkefinér på vegger og i taket, mens på gulvet er det lagt sementfliser. Legg merke til hvordan rommet er utnyttet med skap helt opp til taket på begge sider. Foto: Irene S. Lunde

Hvem, hva, hvor Hvem: Audhild Svela og Siren Skallist Hva: Trehus, totalrenovert i 2018. Huset er på 104 kvadratmeter og består opprinnelig av to mindre hus fra ca. 1750 og 1811 som ble sammenføyd med et mellombygg i 1978. Hvor: Fredensborgveien i Oslo

Teglsteinsmuren er original. Her sitter historien bokstavelig talt i veggene. Ved murveggen står en koselig dagseng med selvsydde puter, og på veggen henger et broderi som Audhild Svelas mormor har laget, og et lite maleri av huset som de fikk fra de forrige eierne. Sofaputene har Svela laget selv, og pleddet er strikket av moren hennes. Foto: Irene S. Lunde

Utstrakt bruk av treverk gir hele huset et lunt preg. Vegger, tak, bjelker og gulv er beholdt som det var, mens kjøkkeninnredningen, trappen og listverket rundt vinduene er nytt. Legg merke til hvordan de har utnyttet rommet under trappen og bygget kjøkkenskapene helt ut Foto: Irene S. Lunde

Bergfjerdingen Bergfjerdingen er et boligstrøk som ligger i bydel St. Hanshaugen, like nord for Oslo sentrum. Navnet forekommer første gang i 1767. Den gamle småhusbebyggelsen fra 1700- og 1800-tallet i Damstredet og langs Dops gate og Fredensborgveien er bevart. Omkring 1840 bodde Henrik Wergeland øverst i Damstredet. Huset og Veslebrunens stall står fortsatt. Kilde: Snl.no

Kommoden på toppen av trappen fungerer som et slags rekkverk i tillegg til oppbevaring. Kommoden er kjøpt ny, men den har fått en ekstra plate i bunnen og på toppen, samt kanten øverst. Foto: Irene S. Lunde

Utenfor soverommet er det en praktisk mobil garderobe. Samboerparet tegnet garderoben selv og laget den av materialer som ble kappet opp på mål hos en byggevarehandel. Hjulene under gjør at de tre modulene kan flyttes både til siden og dras ut. Foto: Irene S. Lunde

Soverommet er ikke så stort, men plassen er utnyttet maksimalt med innebygd oppbevaring under skråtaket. Den er bygget av skrog fra en møbelkjede og fronter som de laget selv i MDF. Foto: Irene S. Lunde

Siren Skallist har en kompis som er murer. Han lagde et utekjøkken av restene etter muren som ble revet mellom kjøkkenet og spiseplassen inne. Kranen kan kobles til vannslangen. Under utslagsvasken står et melkespann som Svela har arvet hjemmefra. Legg merke til metallristene som passer perfekt i bredden og fungerer som flyttbare hyller. Foto: Irene S. Lunde