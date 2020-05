Slik gjør du uterommet fargerikt

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Christine Gulbrandsen

– Det trenger ikke å være veldig tidkrevende eller kostbart å fikse på det du allerede har hjemme, i hvert fall ikke dersom du pusser opp på en smart måte, sier Thor Aabel hos Fargerike Vennesla.

Gjenbruk er i tiden og mange er opptatt av både den økonomiske og miljømessige fordelen ved å bevare framfor å kjøpe nytt. Siden 1990 har nordmenn doblet det gjennomsnittlige forbruket, men ifølge en rapport fra Framtiden i våre hender så flater forbruket ut.

Til tross for det så er forbruket fremdeles skyhøyt, og dermed kan det være en god ting å forlenge livet til det du allerede har.

– Det meste kan males, for eksempel gamle blomsterkrukker og slitne hagemøbler i tre. Hvis du er litt nøye med vedlikeholdet, kan du beholde tingene mye lengre enn om du slurver med dette, sier han og deler sin anbefalte framgangsmåte.

Slik gjør du det:

Spyl over møblene og ha på kraftvask som du lar virke noen minutter. Hvis ikke du har det, fungerer det like greit med salmiakkvann.

Bruke en stiv børste og vask bort skitt og skrap bort løs maling.

Spyl rent med hageslangen.

La møbelet tørke ute i 3–4 dager. Ikke fall for fristelsen til å ta det inn, det må tørke utendørs i naturlig vind. Hvis det regner så setter du møbelet under tak.

Når møbelet er tørt så må det pusses lett med sandpapir. Forsøk å få noenlunde jevne overganger mellom der det er maling og der malingen er borte. Du trenger ikke å fjerne all maling.

To strøk med Tjæralin dekkbeis i ønsket farge. Det første strøket fungerer som grunning og det andre som toppstrøk.

Vent til møbelet er tørt før du setter deg.

Stolene er gode å sitte i, men det er fort å få flis i baken etter noen år med dårlig stell. Mal dem i en fin farge, men vær forberedt å måtte gjenta prosessen etter 2–3 år dersom møbelet alltid står utendørs. Foto: Beckers/ifi.no

Velg riktig produkt

Det finnes en rekke produkter på markedet, men Aabel anbefaler den nevnte dekkbeisen fordi man da slipper unna med ett produkt. Han forklarer at denne dekkbeisen har den egenskapen at den legger seg oppå der det allerede er maling, og trekker seg godt ned der det er bart treverk.

– Den vil fungerer som både grunning og toppstrøk og passer fint selv om møbelet består av noe maling og noe bart treverk. Den inneholder litt tjære og biter seg godt fast i underlaget, uansett hva det er.

Du kan selvsagt også bruke vanlig maling for utendørs bruk, og det går fint å bruke opp malingsrester du kanskje har stående. Men for å få best mulig resultat så bør du i så fall starte med et strøk med grunning, for eksempel Visir, og deretter male med to strøk i ønsket farge, forklarer han.

– Uansett hva slags produkter du velger så må du likevel være forberedt på at tremøbler krever jevnlig vedlikehold og at de bør behandles rundt hvert andre-tredje år.

Gamle krukker kan bli skikkelig lekre med maling. Foto: Ifi.no

Fiks opp blomsterkrukkene

Gamle blomsterkrukker kan også være med på å gi uterommet et skikkelig løft, forutsatt at du steller litt pent med dem. Ifølge Ifi.no https://www.ifi.no/slik-maler-du-blomsterkrukker så er den viktigste delen av malerjobben å vaske dem godt først.

– Bruk vaskemiddel på alle flatene som skal vaskes, og skyll godt. Vask og skyll to ganger så du er sikker på at krukkene blir helt reine før du maler, beskriver Bjørg Owren i Ifi.no.

Hun forklarer at krukkene enten man males med pensel eller med spraymaling.

– Vi startet med en primer for mur, som er en grunning som trekker godt inn i terrakottaen, fortsetter hun.

Abel anbefaler Tjærlin dekkbeis også på blomsterkrukker, og sier at framgangsmåten er den samme som med tremøbler. Men den aller enkleste og raskeste metoden kan i mange tilfeller være å spraymale.

– Det finnes sprayer i mange fine farger, men gjør det ute en dag det ikke blåser så ikke malingen spruter bort på naboens bil. Jeg har hørt om noen tilfeller hvor det har skjedd. Hvis du er redd for å få malingen på for eksempel egne belegningssteiner så er det tryggere å stå på plenen, men dekk uansett godt rundt.