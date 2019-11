Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Bjarte Sæthre, daglig leder i Humid, et rådgivningsfirma innen fukt, sopp og inneklima. Utdannet cand.scient. i biologi ved Universitetet i Oslo og jobbet som tømrer.

De aller fleste materialene du tar inn i hjemmet vil gi fra seg gasser en periode. Derfor kan det være klokt å ta noen bevisste valg når du pusser opp eller kjøper nye møbler.

Erik Johan Worsøe Eriksen

1. Alt er laget av noe, og det gir avgassing

En ny sofa eller en sparklet vegg vil avgasse, eller gi emisjoner, over en periode, forklarer Bjarte Sæthre. Er det mange nye ting eller totaloppussing det er snakk om, kan inneklimaet bli dårlig. Mange produkter gir fra seg gasser i opptil ett år.

Materialene avgasser i ulik grad. Avgassing er kjemiske forbindelser, men de trenger ikke være unaturlige eller farlige. Et eksempel er vanndamp, som er en avgassing fra vann.

Det som betyr noe for mengden avgassing, er hva slags materialer man har og hvor mye nytt du har tatt inn i boligen.

2. Slik kan du sjekke selv

Bruk nesen, er ett av Sæthres viktigste råd. Hvis materialet er pakket inn; åpne pakken og ta et dypt drag. Lukter det mye? Kjenner du irritasjon i øynene? Det er ikke gode tegn og betyr at det kan ta tid for produktet å avgasse. Lukttesten vil imidlertid ikke fungere på maling og lignende produkter.

Be produsenten om dokumentasjon og les på pakningene. Bruk forbrukermakten, oppfordrer Sæthre. Finnes samme produkt i miljømerket versjon?

3. Disse materialene avgasser minst

Jo mer syntetisk produktet er, desto mer avgassing kan det avgi, ifølge Sæthre. Man bør derfor bruke mest mulig naturlige materialer i og på tak, vegger og gulv.

Klesskap og kjøkkenskap, for eksempel, er ofte laget av pressede, limte plater. Det gir langt mer avgassing enn ubehandlet tre.

Noen eksempler på materialer som gir mindre avgassing:

Ren ull vil gi langt mindre avgassing enn syntetiske tekstiler.

Ubehandlet eller lite behandlet treverk.

Metall, stein og glass.

4. Hvordan velge maling, sparkel og lakk?

Maling og sparkel: Vær bevisst når du velger maling. De billige variantene gir ofte noe mer avgassing, erfarer Sæthre. Fokuserer man bare på pris, vil ikke produsentene trenge å lage miljøvennlig maling.

Vannbasert maling gir avgassing en periode, men det er nok blitt bedre enn før, mener Sæthre. Det finnes flere miljømerkede malingstyper i dag.

Det samme gjelder sparkelmasse: Vær bevisst når du velger. Her er en oversikt over Svanemerkede produkter.

Når du kler vegger og gulv: Noen kler veggene med pressede plater som ligner panel. Enkelte plater kan være bra med tanke på inneklima, mens andre ser ut til å avgi mer gasser, ifølge Sæthre. Her kan lukttest og produktinformasjon være smart. Det samme gjelder om du skal ha laminatprodukter på gulvet.

Treverk og gipsplater gir lite avgassing. Men selv et heltre furugulv vil avgi noe avgassing.

5. Slik forbedrer du inneklimaet

– Er det mye støv i boligen, vil avgassingen, som er bitte små molekyler, hekte seg på støvet. Støvet blir en kjemikaliebærer, og det er ikke bra, sier Sæthre.

Hyppig renhold er altså viktig. Støvsug under sengen hver gang du rengjør, og tørk av hyller og kanter.

God ventilasjon er minst like viktig. Formålet med ventilasjon er å fjerne ting vi tilfører luften, som fuktighet og avgassing. Gjennomlufting må til, spesielt i små leiligheter. Og det er enda viktigere etter oppussing, maling eller kjøp av nye møbler. Åpne vinduene ti minutter hver morgen og hver ettermiddag.

– Hvis du lufter dårlig etter å ha malt, blir du omtrent aldri kvitt avgassingen, sier Sæthre.