Dette er de vanligste tabbene du gjør når du pusser tennene

Du gjør det hver dag, men gjør du det riktig? Det er nemlig spesielt to ting flere av oss gjør galt når vi pusser tenner.

Når busten spriker så er det på tide å kjøpe ny, men ellers er den generelle anbefalingen å bytte tannbørste hver tredje måned, og pass på at du velger en som er myk. Foto: NTB scanpix

Morgen og kveld. Oppe og nede. Ikke slurve. De slitte frasene fra barndommen sitter igjen hos de fleste, men selv om tannpussen er en svært innøvd rutine, har de fleste likevel noe å lære, mener tannpleier.

– Den vanligste feilen er at en pusser for hardt. Mange trykker tannbørsten hardt inn på tenner og tannkjøtt og gnir fram og tilbake, og da kan det oppstå pusseskader, sier tannpleier Mona Bakken Damsgaard, som også er adjunkt og lærer for morgendagens tannhelsesekretærer ved Kvadraturen Skolesenter.

Hun forklarer at dersom man pusser for hard så kan man slite bort emaljen. Da kan det begynne å ise i tennene og risikoen for hull i tennene blir større.

Den andre feilen mange gjør, er at de pusser hele tannraden under ett, og for fort.

– Når man pusser fort fram og tilbake så oppstår det friksjon, og tannkjøttet kan bli skadet.

Elektrisk tannbørste gjør det enklere å pusse riktig, og den hindrer deg også i å pusse for hardt. Puss skrått opp mot tannkjøttet, i små bevegelser. Foto: NTB scanpix

Slik gjør du det

Mona Karlsen Lie er tannpleier ved Elvebredden Tannlegesenter. Hun anbefaler enten å bruke en myk tannbørste eller en elektrisk.

– Når man pusser så skal man ikke bruke muskelkraft, men legge tannbørsten på skrå opp og ned mot tannkjøttet, og pusse forsiktig og i små bevegelser, forklarer hun og legger til at man aldri skal pusse rett på tannkjøttet.

Kollega Bakken Damsgaard er enig, og anbefaler å ikke bevege tannbørsten mer enn 2–3 millimeter av gangen for å unngå pusseskader.

– Når bevegelsen er så små så blir det nærmest en rotasjon. Da får man riktig pusseteknikk, i motsetning til om man drar tannbørsten fram og tilbake over hele tannraden.

Fakta Generelle tips for bedre tannpuss: ●Velg en børste med myk og liten bust, eller en elektrisk tannbørste. ●Puss alle flatene på tennene. ●Puss med korte, lette bevegelser i overgangen mellom tann og tannkjøtt. ●Ikke skyll munnen med vann etter tannpuss, da skyller du vekk fluor. Du får kjøpt innfargingstabletter som vil vise om du har pusset tennene dine godt nok eller ikke. Følg bruksanvisningen på pakka ●Tygg tablettene godt etter tannpuss ●Ikke svelg tablettene. ● Skyll deretter med vann. Plakket som eventuelt ligger igjen etter tannpuss, blir farget rødt. Puss deretter på nytt til alt fargestoff på tennene er borte. Kilde: Norsk Tannpleierforening

Dette er pusseskader

Dersom du lurer på om du allerede har pusseskader, kan du stikke fingerneglen opp i overgangen mellom tannen og tannkjøttet, og kjenne etter.

– Når man får pusseskader så trekker tannkjøttet i overkjeven seg oppover, mens det trekker seg nedover i underkjeven. Siden vevet under emaljen har en mykere substans, øker faren for karies. Det er lett å kjenne med en fingernegl om området har trukket seg litt tilbake, for da vil man oppdage en liten kant i tannkjøttet nærmest tannen, sier Bakken Damsgaard.

Så ofte må du bytte børsten

Det er viktig å bytte tannbørste når den blir slitt. Hvis busten spriker til alle kanter, er det på tide å kjøpe ny. De generelle anbefalingene er å bytte tannbørste hver tredje måned.

– Så må man også huske på å bruke tanntråd mellom alle tennene, hver eneste dag. Vi har god erfaring med disse små flaskekostene, men dersom man ikke får plass til dem mellom tennene, er det fint med vanlig tanntråd fint, bare husk å bruke den inntil begge sidene av tennene, sier Karlsen Lie.

Valg av tannkrem

I butikken så bugner det av ulike tannkremer, og hvilken du velger er en smakssak så lenge du passer på å kjøpe en med fluor. Men dersom du plages med ising, kan det være smart å styre unna tannkremene som skal gjøre tennene ekstra hvite, for de inneholder mest slipemiddel og kan virke irriterende, forklarer tannpleieren.

– Det er også noen som plages av små sår i munnen, og mange av dem har nytte av å bytte til en tannkrem med lite såpestoffer, som for eksempel Zendium.

Ikke puss mer enn to ganger om dagen

Den generelle anbefalingen er å pusse tennene to ganger om dagen, morgen og kveld. Ifølge Bakken Damsgaard bør man også nøye seg med det.

– Det skader selvsagt ikke om man pusser flere ganger innimellom, men dersom man pusser mange ganger om dagen, hver eneste dag, øker risikoen for pusseskader.

Man bør heller ikke bruke munnskyllevann i tide og utide. I alle fall ikke de som er bakteriedrepende. Hun forklarer at poenget med å pusse tennene er for å få bort belegget på tennene, ikke den normale bakteriefloraen. Den skal man nemlig ha i munnen, fordi den gir nødvendige beskyttelse.

– Derfor bør man ikke bruke bakteriedrepende skyllemiddel i hverdagen. Fluorskylling er derimot ikke skadelig, men man får normalt mer enn nok fluor fra tannkremen når man pusser. Derfor er det ikke nødvendig med ekstra fluorskylling med mindre man er spesielt plaget med karies eller har lite spytt, eller det er nødvendig på grunn av diverse medikamentbruk, forklarer tannpleier og lærer Mona Bakken Damsgaard.