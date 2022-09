For alle oss lønnsmottakere er det noen ting som fort kommer på agendaen.

Hvordan tilpasse privatøkonomien?

For egen del ble dette veldig aktualisert av et behov for å bytte jobb. Etter 21 år i DNB hadde jeg behov for å prøve meg på noe nytt og friskt. Etter seks år i samme stilling, det lengste jeg har vært i en stilling, måtte jeg ut å finne en ny utfordring. Jeg snakker derfor ut i fra egen erfaring, refleksjoner og handlinger.

Nå håper jeg alle dere som leser dette har fulgt med på rådene om å vurdere fastrente og ha en buffer. Jeg skulle gjerne sagt at jeg har fulgt mine egne råd til punkt og prikke, men det er ikke alltid man lever som man lærer. Akkurat som jeg selv irriterer meg over å ikke ha bundet strømprisen slik noen av mine kollegaer gjorde.

Gode tips

Et godt tips nå er å se på små og store utgiftsposter.

Abonnement på streaming-tjenester for engelsk fotball? Hva koster treningssenteret? Og hva med blader og aviser? Brukes det litt for mye på shopping? Har du en «latte» hver dag? De fleste nettbanker har nå funksjonalitet for å få oversikt over dette.

Når det kommer til store utgifter og du har bolig, er den en utgift som ofte er den største. Gå gjennom lånene dine, er det rom for endring?

Har du kommet innenfor 60 prosent av verdi på lånene og kan be om avdragsfrihet om det blir trangt?

Ny takst

Selv fikk jeg nettopp en ny takst på huset. Dette er viktig, det er takst banken vil ha, ikke verdivurdering. På denne måten kan man frigjøre mye likviditet om man trenger.

Prat med banken

Ta også en prat med bankrådgiveren din om renten. Det har vært flere justeringer og du kan komme både godt og galt ut etter disse. Kanskje benytte sjansen til samtidig å få en forsikringsgjennomgang. Større engasjement og mange produkter i samme bank gjør at du har større rom for forhandling på pris.

Strøm

Og ikke minst; gå gjennom strømforbruket! Selv har jeg kuttet varmekablene i kjelleren. Med dagens priser blir det tykkere genser og tøfler på inne til vinteren. Det er slutt på t-skjorte og shorts-temperatur.

Flere og flere jeg snakker med vurderer også å stenge ned hytta for vinteren. For min del vil hytta med de prisene vi har hatt, koste 40.000 i strøm i vinter. Jeg priser meg lykkelig for at min far har hugget godt med ved som jeg får nyte godt av. «Den varmer flere ganger» pleier han å si.

Til slutt er det ett virkemiddel igjen etter at man har vært gjennom utgiftene, fått oversikt og budsjettert. Man kan øke inntektene.

Selg ting du ikke bruker

Det letteste er å selge ting man ikke bruker; sportsutstyr, kjøkkenmaskiner og så videre. Selv solgte jeg en Airfryer som samlet støv og jeg har garantert flere tekniske ting som trenger nye hjem.

Så når høsten ser litt ruskete ut er det bare å sette seg foran peisen, gå gjennom økonomien og lage en plan. Budsjett kaller vi økonomer det.

Lykke til!