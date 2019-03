View this post on Instagram

God morgen eller noe sånn i den duren! Her er vi oppe grytidlig for og forflytte oss til neste sted her i Thailand! Kjenner jeg er veldig klar for late dager på koh phi phi nå etter mange dager med fart,fest og morro! Vi har leid oss to bungalows på stranden med veldig enkel standard.... følg gjerne med på @travels_by_glennandresolis om du ønsker og se mer av turen! Håper forøvrig at internettet der er bedre enn på dette hotellet vi er på nå.... Det nytes i fulle drag og batteriene lades i rekordfart! Samtidig planlegger jeg jo og male og gjøre noe gøy hjemme når jeg kommer hjem!